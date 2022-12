Những thức quà hấp dẫn ở miền quê Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 02/12/2022, Công an Nghệ An cho biết, Phòng cảnh sát hình sự vừa bắt thành công đối tượng cầm đầu đường dây buôn bán pháo từ nước ngoài về Việt Nam

(Baonghean.vn) - Sáng 2/12, tại TP. Vinh, Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An tổ chức họp báo công bố thời gian, địa điểm, nội dung, chương trình kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII. Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh chủ trì họp báo.

(Baonghean.vn) - Hiện vé máy bay, tàu, xe trong các ngày cao điểm dịp Tết về Nghệ An cơ bản đã được bán với số lượng lớn. Dự kiến nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết năm nay sẽ tăng mạnh.

(Baonghean.vn) - Liên quan đến Chuyên án “Buôn bán và tàng trữ hàng cấm” bằng xe khách với số lượng 3,5 tạ pháo nổ, mở rộng chuyên án, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Ngô Sỹ Vinh, trú tại huyện Diễn Châu về hành vi buôn bán pháo nổ.