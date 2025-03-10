Thể thao Những tín hiệu tích cực từ Đinh Xuân Tiến

Bàn thắng vào lưới Câu lạc bộ Ninh Bình cho thấy những tín hiệu tích cực từ Đinh Xuân Tiến. Đó là hình ảnh của một "số 10" tiềm năng đang dần trở lại – người từng được kỳ vọng rất lớn trong thế hệ trẻ bóng đá Việt Nam.

Việc Đinh Xuân Tiến gia nhập Thể Công Viettel ở kỳ chuyển nhượng vừa qua là một bất ngờ không nhỏ với giới mộ điệu. Trong những mùa giải gần đây, tiền vệ sinh năm 2003 dường như đã không còn giữ được hình ảnh của một trong những tài năng trẻ sáng giá nhất bóng đá Việt Nam. Phong độ sa sút, chấn thương liên miên và những bước phát triển bị đứt quãng khiến anh chỉ còn là cái bóng của chính mình.

Thế nhưng, không thể phủ nhận Đinh Xuân Tiến vẫn sở hữu những phẩm chất nổi bật của một tiền vệ tấn công hiện đại. Anh có khả năng xoay xở linh hoạt trong phạm vi hẹp, nhãn quan chiến thuật sắc bén và đặc biệt là kỹ năng dứt điểm khá toàn diện. Vấn đề lớn nhất khiến cầu thủ 22 tuổi không thể bứt phá nằm ở thể lực yếu, khả năng tranh chấp tay đôi hạn chế và nhạy cảm với chấn thương.

Đinh Xuân Tiến gia nhập Thể Công Viettel là một bất ngờ ở kỳ chuyển nhượng vừa qua. Ảnh: Thể Công Viettel FC

Chính vì thế, việc chuyển đến một môi trường thi đấu giàu tính kỷ luật như Thể Công Viettel được xem là bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của Đinh Xuân Tiến. Tại đây, anh có cơ hội rèn luyện về cả thể chất lẫn tinh thần trong một môi trường chuyên nghiệp, có tính cạnh tranh cao và đòi hỏi sự nghiêm túc tuyệt đối.

Tuy nhiên, việc chen chân vào đội hình chính của Thể Công Viettel không hề dễ dàng. Với lực lượng có chiều sâu và nhiều cầu thủ chất lượng, Đinh Xuân Tiến buộc phải nỗ lực không ngừng nếu muốn có chỗ đứng. Sau 6 vòng đấu đầu tiên, anh chỉ được sử dụng 151 phút – con số phản ánh rõ sự cạnh tranh khốc liệt ở đội bóng quân đội.

Dẫu vậy, tín hiệu tích cực đã bắt đầu xuất hiện trong những vòng đấu gần đây. Trước Câu lạc bộ Hà Nội, Đinh Xuân Tiến để lại dấu ấn với pha chọc khe thông minh giúp Khuất Văn Khang ghi bàn gỡ hòa. Đến trận gặp Ninh Bình FC, tiền vệ sinh năm 2003 tiếp tục tạo dấu ấn đậm nét khi ghi bàn thắng đầu tiên trong màu áo mới, giúp Thể Công Viettel gỡ hòa 1-1 trong bối cảnh đang chơi thiếu người. Một tình huống thể hiện rõ khả năng chọn vị trí và dứt điểm đầy tinh tế – phẩm chất từng giúp anh được đánh giá là một trong những tiền vệ triển vọng nhất Việt Nam.

Tiền vệ sinh năm 2003 đã có được bàn thắng đầu tiên trong màu áo đội bóng mới ở trận đấu vừa qua. Ảnh: Thể Công Viettel FC

Với những màn trình diễn tích cực gần đây, Đinh Xuân Tiến đã phần nào ghi điểm trong mắt ban huấn luyện Thể Công Viettel. Nếu tiếp tục duy trì phong độ, anh hoàn toàn có thể được trao nhiều cơ hội hơn trong thời gian tới. Xa hơn, SEA Games 33 đang đến gần, và mỗi lần ra sân tại V.League chính là cơ hội để anh ghi điểm với ban huấn luyện Đội tuyển U22 Việt Nam. Những màn thể hiện ấn tượng sẽ là tấm “vé mời” để Đinh Xuân Tiến góp mặt trong các đợt tập trung sắp tới của đội tuyển.

Chặng đường phía trước vẫn còn rất dài, nhưng trong môi trường mới, nếu biết nắm bắt cơ hội và khắc phục điểm yếu, Đinh Xuân Tiến hoàn toàn có thể hồi sinh mạnh mẽ. Người hâm mộ có quyền hy vọng rằng, tiền vệ xứ Nghệ sẽ từng bước lấy lại hình ảnh của một trong những "số 10" tiềm năng bậc nhất bóng đá Việt Nam trong lứa cầu thủ trẻ.