Giáo dục Những trường học ở Nghệ An phải dạy 2 ca vì lớp nhiều, phòng thiếu Trường THCS Quỳnh Phương là trường cấp 2 có học sinh đông thứ 3 tỉnh Nghệ An, có đến 38 lớp học nhưng toàn trường lại chỉ có 17 phòng học kiên cố. Từ nhiều năm qua, nhà trường đều phải tổ chức học 2 ca vì không đủ phòng học. Năm nay số lớp tiếp tục tăng thêm, để chuẩn bị cho năm học mới, các thầy cô đang phải rốt ráo sửa sang lại dãy nhà cấp bốn đã xuống cấp nghiêm trọng để có đủ phòng cho học sinh.

Nhà trường gặp khó

Những ngày cuối tháng 8, giáo viên Trường THCS Quỳnh Phương (xã Quỳnh Mai, thị xã Hoàng Mai cũ), đang rốt ráo dọn dẹp, sửa sang dãy nhà cấp bốn đã bị xuống cấp để chuẩn bị phòng cho học sinh kịp bước vào năm học mới. “Trường này bây giờ chẳng có gì đạt chuẩn cả, chỉ có đội ngũ thầy, cô giáo là đạt chuẩn trình độ đào tạo”, thầy Hồ Tuấn Anh - Hiệu trưởng Trường THCS Quỳnh Phương nói.

Năm học 2025 - 2026 này, Trường THCS Quỳnh Phương có tới 1.800 học sinh, đây là trường cấp 2 có số học sinh đông thứ 3 tỉnh Nghệ An, chỉ đứng sau Trường THCS Hà Huy Tập và Trường THCS Hưng Dũng (TP. Vinh cũ). Vì số học sinh quá đông, trong khi phòng học lại thiếu, nên từ trước đến nay, nhà trường đều phải tổ chức dạy 2 ca. Đây là một trong những trường hiếm hoi trên địa bàn tỉnh Nghệ An vẫn còn phải dạy theo hình thức này.

Dãy nhà cấp 4 đã xuống cấp ở Trường THCS Quỳnh Phương. Ảnh: Tiến Hùng

Trường THCS Quỳnh Phương hiện có 2 dãy nhà 2 tầng, trong đó một dãy nhà được xây từ năm 2006, dãy còn lại mới xây dựng từ năm 2015. Tuy nhiên, 2 dãy nhà cao tầng cũng chỉ có 22 phòng, 5 phòng trong số đó phải bố trí cho các phòng chức năng như thư viện, tin học… Vì thế, số phòng học kiên cố dành cho học sinh chỉ còn 17.

“Năm học trước, trường chúng tôi có 34 lớp học nên vừa đủ để dạy 2 ca. 17 lớp của khối 6 và khối 9 học buổi sáng, còn buổi chiều thì dành phòng cho các khối 7 và khối 8. Nhưng năm học này, số học sinh tăng lên nhiều, phải xếp vào 38 lớp. Vì vậy mà vẫn còn thiếu đến 4 phòng”, thầy Hồ Tuấn Anh nói.

Chính vì thế, nhà trường đang phải dọn dẹp dãy nhà cấp 4 đã xây dựng từ lâu, xuống cấp nghiêm trọng để có đủ phòng học cho học sinh bước vào năm học mới.

Cũng vì thiếu phòng nên từ trước tới nay, Trường THCS Quỳnh Phương không thể bố trí phòng thực hành cho học sinh. Ở đây cũng không có nhà đa năng, phòng âm nhạc, mỹ thuật, y tế… như các trường khác. “Theo tiêu chuẩn thì riêng phòng thực hành khoa học, nhà trường phải có đến 4 phòng, nhưng ở đây chẳng có phòng nào. Chính vì vậy, rất ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học. Học sinh không được thực hành đúng chuẩn, phải chắp vá bằng những tiết học ngoài trời. Không có thực hành, các giáo viên cũng đành phải dạy chay”, Hiệu trưởng Hồ Tuấn Anh nói thêm.

Vào những ngày thi, học sinh các lớp được chia nhỏ. Không đủ phòng, nhà trường đành phải bố trí hàng trăm học sinh dự thi chen chúc ở trong nhà xe. Ngoài ra, việc tổ chức dạy 2 ca cũng khiến nhà trường gặp khó trong việc tổ chức các cuộc họp của giáo viên. Theo đó, trung bình mỗi tháng ở trường có tới gần 10 cuộc họp, từ các cuộc họp chuyên môn đến sinh hoạt Đảng. Tuy nhiên, do các giáo viên phải dạy 2 ca, kín lịch cả tuần nên không có buổi nào toàn bộ giáo viên trong trường đều rảnh để tổ chức họp.

“Chúng tôi phải sắp xếp chiều thứ 4 hàng tuần chỉ dạy 2 tiết rồi cho học sinh nghỉ cho các giáo viên họp. Nhưng những ngày khác trong tuần lại phải dạy bù lại”, Hiệu trưởng Trường THCS Quỳnh Phương nói.

Vì thiếu phòng nên vào những ngày thi, học sinh phải ra nhà xe để thi. Ảnh: T.H

Mòn mỏi chờ đợi

Tương tự ở Quỳnh Mai, Trường THCS Quỳnh Lập (phường Tân Mai), cũng đang gặp khó vì thiếu phòng học trước khi bước vào năm học mới. Theo ghi nhận của phóng viên, trường học này có dãy nhà 2 tầng, mới được xây dựng năm 2009 và 2017 với tất cả 26 phòng. Tuy nhiên, hiện nay 9 phòng trong số đó phải bố trí cho các phòng chức năng như tin học, thực hành… Vì vậy, số phòng học cho học sinh chỉ còn 17 phòng.

“Năm học trước, chúng tôi có hơn 1.000 học sinh với 23 lớp. Vì thế, chúng tôi đành phải tận dụng các phòng chức năng, để có thể bố trí đủ phòng học trong 1 ca. Nhưng đến năm học này, học sinh tăng thêm 200 em, nâng tổng số lớp lên 27. Mà toàn bộ phòng bao gồm cả những phòng chức năng thì chỉ có 26, không thể tận dụng được nữa. Chính vì vậy, nhà trường đành phải chuyển sang dạy 2 ca như ở Quỳnh Phương, khối 6 và khối 9 học buổi sáng, còn khối 7 và 8 chuyển qua học buổi chiều”, thầy Ngô Văn Bình - Hiệu trưởng Trường THCS Quỳnh Lập nói.

Cũng theo thầy Bình, những năm học trước, vì để đủ phòng học trong 1 ca, nhà trường tận dụng các phòng chức năng nên học sinh thiệt thòi. “Thực ra nếu học trong 1 ca thì giáo viên và nhà trường cũng khỏe. Nhưng tận dụng phòng như thế, thì học sinh cũng thiệt thòi vì không có các phòng chức năng”, thầy Bình nói và cho hay, dự kiến trong khoảng 5 năm tới, mỗi năm trường học này tiếp tục tăng thêm hàng trăm học sinh. Chính vì vậy, vấn đề phòng học càng trở nên quá tải.

“Chúng tôi cũng vừa có tờ trình, kiến nghị chính quyền phường Tân Mai sớm có dự án xây mới để có đủ phòng học cho những năm học tiếp theo. Chứ năm học này thì chắc chắn phải dạy 2 ca rồi”, thầy Bình nói thêm.

Hiệu trưởng Hồ Tuấn Anh bên phòng học vừa mới sửa sang để chuẩn bị cho năm học mới. Năm trước, đây là phòng y tế. Ảnh: Tiến Hùng

Còn Hiệu trưởng Trường THCS Quỳnh Phương thì cho biết, tương tự ở Quỳnh Lập, số học sinh trong những năm tới ở Quỳnh Phương sẽ tiếp tục tăng. “Dự kiến trong những năm tới, số học sinh THCS ở Quỳnh Phương sẽ vượt 2.000 em, có thể lên đến 44 lớp. Đến lúc đó, chắc chắn có tận dụng các dãy nhà cấp 4 cũ kỹ cũng không đủ. Vì thế, chúng tôi đề nghị các cấp quan tâm, sớm triển khai dự án xây thêm phòng học”, thầy Hồ Tuấn Anh nói và cho hay, từ gần 10 năm trước, khi về nhận nhiệm vụ ở trường, nhà trường cũng như các phụ huynh đã rất nhiều lần kiến nghị xây thêm phòng học. Đến năm 2019, dự án đã được phê duyệt nhưng đến nay vẫn chưa thấy thi công.

Trao đổi về vấn đề này, một lãnh đạo thị xã Hoàng Mai cũ cho biết, trước khi thực hiện chính quyền 2 cấp, chính quyền thị xã Hoàng Mai cũ cũng đã lập dự án để xây mới các dãy nhà ở Trường THCS Quỳnh Lập cũng như Quỳnh Phương. Tuy nhiên, khi dự án chưa kịp triển khai thì thực hiện chính quyền 2 cấp, các xã, phường sáp nhập nên tạm dừng.