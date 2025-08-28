Trường học ở Nghệ An rực rỡ cờ hoa chào đón học sinh trong ngày tựu trường

Trong sáng nay, nhiều địa phương trong toàn tỉnh mưa lớn, gây khó khăn cho việc đi lại. Tuy nhiên, điều đó không ảnh hưởng đến không khí của ngày tựu trường. Tại Trường Tiểu học Hà Huy Tập 2 (phường Vinh Phú), các thầy, cô đón học sinh trong ngày đầu tiên trong buổi sinh hoạt ngoại khóa với nhiều câu chuyện ý nghĩa về tình yêu quê hương, đất nước. Ảnh: Mỹ Hà Trở lại trường sau kỳ nghỉ dài, nhiều cô bé, cậu bé vẫn còn ngơ ngác với lớp mới, thầy cô mới. Ảnh: Mỹ Hà Để tạo niềm vui, sự hứng khởi cho các học trò nhỏ, các lớp học đều được trang hoàng rực rỡ với niềm vui đón chào năm học mới, đón chào ngày Quốc khánh của nước Việt Nam. Ảnh: Mỹ Hà Hơn 30 năm làm công tác giảng dạy ở Trường Tiểu học Hà Huy Tập 2, cô giáo Trần Thị Kim Nhung cho biết, cô vẫn náo nức như ngày đầu. Khi tiết trời đã sang Thu, năm học mới bắt đầu tôi luôn cảm giác nao nao khi được gặp lại học trò, gặp lại đồng nghiệp và lại được đứng trên bục giảng. Dù còn nhiều khó khăn nhưng tôi tin rằng, tập thể nhà trường sẽ luôn nỗ lực, cố gắng, thi đua dạy tốt, học tốt. Ảnh: Mỹ Hà Buổi học đầu tiên, các giáo viên sẽ làm quen với một lứa học trò mới. Trong buổi làm quen, cô và trò đã cùng nhau trao đổi về nội quy lớp học, nhắc nhở các em học sinh những điều cần chuẩn bị khi bước vào năm học mới. Dù ở lứa tuổi tiểu học nhưng các em đều chăm chú nghe lời cô giảng. Ảnh: Mỹ Hà Thật vui khi được gặp lại các bạn trong không khí rực rỡ cờ hoa. Ảnh: Mỹ Hà Không khí chào đón ngày tựu trường, chào đón 80 năm ngày Quốc khánh của đất nước tại Trường THCS Hưng Bình, phường Thành Vinh. Ảnh: Mỹ Hà Trong mỗi lớp học, chủ đề về ngày Quốc khánh đã được nhiều giáo viên chuẩn bị và đem đến sự háo hức cho các em học sinh, nhất là với những học sinh lớp 6 vừa bước vào ngôi trường THCS. Ảnh: Mỹ Hà Cô giáo Hoàng Thị Kim Hương - Chủ nhiệm lớp 6H cho biết: "Ngoài trang trí phòng học rực rỡ, cô còn gửi gắm những lời yêu thương tới những học sinh đầu cấp: Cuộc hành trình vạn dặm nào cũng phải bắt đầu từ bước chân nhỏ đầu tiên. Hy vọng bước chân nhỏ bé hôm nay sẽ dẫn các con đến với một hành trình thật dài trong tương lai. Ảnh: Mỹ Hà Những lời nhắn nhủ của cô giáo tạo động lực cho các bạn nhỏ trong những ngày mới làm quen với môi trường học mới ở bậc THCS. Ảnh: Mỹ Hà Với học sinh cuối cấp, một năm học mới sẽ bắt đầu với rất nhiều áp lực, âu lo. Nhưng có lời chia sẻ, lời chào của các thầy, cô giáo ngày tựu trường hôm nay sẽ tiếp sức cho các em vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ năm học. Ảnh: Mỹ Hà Năm học mới đã bắt đầu rồi, cô và trò ngành Giáo dục Nghệ An quyết tâm để thi đua dạy tốt - học tốt, viết tiếp truyền thống hiếu học của học trò xứ Nghệ. Ảnh: Mỹ Hà
