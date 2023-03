Những ứng cử viên cho chức vô địch giải U17 quốc gia 2023

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Sau các trận đấu đầu tiên của giải đấu, sức mạnh của các đội bóng tham dự giải đã phần nào được thể hiện. U17 PVF, U17 Sông Lam Nghệ An, U17 Câu lạc bộ Viettel đang chứng tỏ mình là những ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch của giải đấu năm nay.

1. Đương kim vô địch U17 PVF

Đây là một trong những cái tên quen thuộc tại các giải đấu trẻ và chính U17 PVF là những người đã lên ngôi vô địch giải đấu năm 2022. Đó là giải đấu mà thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Duy Đông đã vượt qua U17 Sông Lam Nghệ An ở bán kết và U17 Sài Gòn ở trận chung kết. Ở giải đấu năm nay, U17 PVF vẫn đem đến một đội hình rất mạnh để bảo vệ ngôi vương.

Đó là những trụ cột của đội tuyển U17 Việt Nam vừa thi đấu rất thành công tại vòng loại U17 Châu Á vừa qua. Ở hàng phòng ngự là bộ ba Lê Nguyễn Quốc Kiên, Lê Thắng Long và Khúc Trung Hiếu. Ở tuyến trên là những Lê Ngọc Hưng, Nguyễn Hoàng Anh và Bùi Hoàng Sơn. Đặc biệt là tiền đạo Nguyễn Lê Phát người đã thi đấu rất nổi bật trong màu áo U17 Việt Nam ở vòng loại vừa qua. Tốc độ và kỹ thuật của tiền đạo này sẽ là ác mộng cho hàng phòng ngự các đội bóng phải đối đầu với U17 PVF tại giải đấu năm nay.

2. U17 Sông Lam Nghệ An

Có thể nói U17 Sông Lam Nghệ An là đội đang có phong độ ấn tượng nhất tại giải đấu U17 Quốc gia 2023. Sau khi vượt qua vòng loại với thành tích bất bại (6 trận thắng, 2 trận hòa, ghi được 23 bàn thắng để lọt lưới 5 bàn) thì ở vòng chung kết đội bóng của huấn luyện viên Phan Tiến Hoài còn thể hiện một hiệu suất đáng sợ hơn. Sau 2 trận đấu đầu tiên của bảng B, U17 Sông Lam Nghệ An đã giành chiến thắng cả 2 trận ghi được 10 bàn thắng và chưa để thủng lưới bàn nào. U17 Sông Lam Nghệ An là một trong những đội bóng đã sớm ghi tên mình vào vòng tứ kết của giải.

Cũng như U17 PVF, U17 Sông Lam Nghệ An có khá nhiều tuyển thủ U17 Việt Nam trong đội hình. Đó là Nguyễn Bảo Ngọc, Phan Văn Thành, Phạm Nguyễn Quốc Trung, Lê Đình Long Vũ và Phùng Văn Nam. Đặc biệt đội trưởng Nguyễn Trọng Tuấn, người được xem là linh hồn trong lối chơi của U17 Sông Lam Nghệ An. Sau 2 trận đấu tại bảng B, tiền vệ mang áo số 7 này đã ghi được 4 bàn thắng giúp cho đoàn quân của huấn luyện viên Phan Tiến Hoài có được những chiến thắng dễ dàng tại bảng B.

Với những gì đã thể hiện U17 Sông Lam Nghệ An xứng đáng được xem là một trong những ứng cử viên vô địch của giải đấu năm nay.

3. U17 Câu lạc bộ Viettel

Cùng với U17 Sông Lam Nghệ An, U17 Câu lạc bộ Viettel là đội đã chắc suất vào vòng tứ kết của giải đấu năm nay. Đoàn quân của huấn luyện viên Nguyễn Văn Biển đã tỏ ra vượt trội ở bảng C, sau hai lượt đấu đầu tiên U17 Câu lạc bộ Viettel đã có 2 chiến thắng, ghi được 4 bàn thắng và để lọt lưới 1 bàn. Nổi bật trong số đó phải kể đến tiền vệ Nguyễn Công Phương. Đây cũng chính là một trong những ngôi sao nổi bật của U17 Việt Nam. Tiền vệ mang áo số 17 này có kỹ thuật cá nhân và tư duy chơi bóng rất tốt. Anh là niềm cảm hứng trong các đợt lên bóng của U17 Viettel. Nếu tiếp tục duy trì được phong độ cao Nguyễn Công Phương và các đồng đội chắc chắn sẽ tiến sâu tại giải đấu năm nay.

4. U17 Câu lạc bộ Hà Nội

Mặc dù chỉ giành được 2 điểm sau 2 trận đấu đầu tiên nhưng không thể xem thường thầy trò huấn luyện viên Phạm Minh Đức ở giải đấu lần này. Nằm ở bảng tử thần việc có điểm trước hai đội bóng khá mạnh là U17 SHB Đà Nẵng và U17 PVF là kết quả chấp nhận được của U17 Câu lạc bộ Hà Nội. Ở lượt trận cuối, huấn luyện viên Phạm Minh Đức sẽ biết cách để vượt qua được thử thách mang tên U17 Hoàng Anh Gia Lai.

Và một khi đã vượt qua được vòng bảng thì đội bóng được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Phạm Minh Đức sẽ là thử thách khó khăn cho các đối thủ tại vòng đấu loại trực tiếp. Do đó U17 Hà Nội vẫn sẽ là một ứng cử viên cho chức vô địch của giải đấu U17 Quốc gia 2023.

Ngoài các ứng cử viên vô địch nêu trên thì U17 Câu lạc bộ bóng đá Huế và U17 Câu lạc bộ Bình Phước cũng hứa hẹn là những chú ngựa ô của giải. Đây là hai đội bóng cũng có nhiều cá nhân xuất sắc như Nguyễn Lương Tuấn Khải, Vi Đình Thượng, Nguyễn Đăng Khoa (U17 Câu lạc bộ bóng đá Huế); Đàm Trọng Phúc, Trần Phan Anh Tú và Nguyễn Tấn Sang (U17 Câu lạc bộ Bình Phước).

Với quyết tâm cao nhất của các đội bóng tham dự giải đấu năm nay, giải đấu U17 Quốc gia 2023 hứa hẹn sẽ đem lại những trận cầu hấp dẫn cho người hâm mộ.