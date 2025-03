Thể thao Niềm hy vọng của Sông Lam Nghệ An trong trận cầu 6 điểm sắp tới Trận gặp Quy Nhơn Bình Định là trận đấu rất quan trọng. Nó sẽ là bước ngoặt lớn trong cuộc đua trụ hạng ở mùa giải năm nay. Do đó, đội bóng xứ Nghệ cần có sự tỏa sáng của các cá nhân để giành chiến thắng.

Tiền đạo Michael Olaha

Nếu như ở mùa giải năm ngoái Michael Olaha thi đấu đủ cả 26 trận và ghi được 13 bàn góp phần quan trọng giúp cho Sông Lam Nghệ An trụ hạng thì vai trò của tiền đạo người Nigeria ở mùa giải năm nay là khá mờ nhạt. Michael Olaha đã thi đấu 13 trận và chỉ ghi được 2 bàn thắng cùng 1 kiến tạo. Do đó, người hâm mộ xứ Nghệ hy vọng tiền đạo người Nigeria sớm tìm lại phong độ để giúp đội nhà vượt qua khó khăn.

Sông Lam Nghệ An tin tưởng vào sự trở lại mạnh mẽ của tiền đạo Michael Olaha. Ảnh tư liệu: Xuân Thủy

Ở trận đấu sắp tới, Quy Nhơn Bình Định là 1 trong những đội bóng khá có duyên với Michael Olaha. Trong 2 trận đối đầu gần đây, tiền đạo 28 tuổi đều nổ súng để giúp cho Sông Lam Nghệ An có được những kết quả thuận lợi. Vì vậy, đây sẽ là cơ hội để Michael Olaha thông nòng trở lại, qua đó tìm lại cảm giác thi đấu và sự tự tin trong giai đoạn còn lại của mùa giải.

Tiền vệ Nguyễn Quang Vinh

Sau 37 trận đấu tại V.League, Nguyễn Quang Vinh đã có được 3 bàn thắng. 2/3 bàn thắng đó được tiền vệ 20 tuổi ghi vào lưới của Quy Nhơn Bình Định. Đó là 2 bàn thắng trong 2 trận đối đầu gần đây nhất với đội bóng đất Võ. Có thể nói, tiền vệ Nguyễn Quang Vinh đang rất có duyên với mành lưới của Quy Nhơn Bình Định.

Nguyễn Quang Vinh sẽ lại tỏa sáng để giúp Sông Lam Nghệ An có được kết quả tốt trước đội bóng đất Võ. Ảnh: Xuân Thủy

Ở trận đấu sắp tới, với lối chơi phòng ngự chặt chẽ của đội khách. Đặc biệt là sự hiện diện của trung vệ cao to Luis Angel Salaza thì những tình huống bóng bổng khó để xuyên phá hàng thủ Quy Nhơn Bình Định. Do đó, Sông Lam Nghệ An cần có những tình huống trả lại tuyến 2 để cho các tiền vệ băng lên và dứt điểm.

Nguyễn Quang Vinh chính là 1 trong những đích đến của các đường chuyền đó. Với khả năng sút xa khá tốt, tiền vệ mang áo số 16 này sẽ đem đến niềm hy vọng cho các cổ động viên đội nhà trong các tình huống dứt điểm ở rìa vòng cấm.

Tiền vệ Phan Bá Quyền

Đây cũng là 1 tiền vệ rất có duyên với đội bóng đất Võ. Trong các trận đấu với Quy Nhơn Bình Định ở lượt đi mùa giải năm ngoái, Phan Bá Quyền đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ được giao để khóa chặt ngòi nổ Leo Artur (hiện tại đang đá cho Công an Hà Nội). Không những thế, Phan Bá Quyền còn là người mở tỷ số sau tình huống đánh đầu dũng mãnh ở những phút cuối hiệp 1.

Phan Bá Quyền ghi bàn trong chiến thắng 2-0 tại sân Vinh mùa giải năm ngoái. Ảnh tư liệu: Xuân Thủy

Ở trận đấu sắp tới, người hâm mộ xứ Nghệ cũng hy vọng Phan Bá Quyền sẽ có những màn trình diễn tốt để khóa chặt ngòi nổ Alisson Farias. Nếu làm được điều này thì cơ hội chiến thắng của Sông Lam Nghệ An sẽ lớn hơn rất nhiều.

Trung vệ Sebastian Zaracho

Trung vệ người Paraguay đang có phong độ thi đấu ngày càng ổn định. Sebastian Zaracho thường xuyên có mặt tại các điểm nóng để giải nguy cho khung thành của Sông Lam Nghệ An. Ở trận đấu vừa qua gặp Công an Hà Nội, trung vệ mang áo số 15 này đã có 2 lần cứu thua mười mươi, qua đó giúp đội nhà có được 1 điểm đầy quý giá.

Pha cứu thua kịp thời của trung vệ Sebastian Zaracho trong trận gặp Công an Hà Nội. Ảnh: Xuân Thủy

Ở trận đấu sắp tới, nhiệm vụ của Sebastian Zaracho là theo kèm tiền đạo Rodrigo Rivas. Đây là mẫu tiền đạo có thể hình thể lực tốt. Do đó, sự xuất sắc của Zaracho sẽ giúp cho các đồng đội "nhẹ nhõm" hơn trong việc theo kèm tiền đạo người Colombia.

Trận gặp Quy Nhơn Bình Định là 1 trong trận đấu quan trọng nhất của mùa giải. Vì vậy, Sông Lam Nghệ An cần sự đoàn kết quyết tâm của cả tập thể, sự tỏa sáng của các cá nhân và cả sự cổ vũ hết mình của khán giả để có được kết quả tốt nhất.

Hy vọng, thầy trò huấn luyện viên Phan Như Thuật sẽ có một trận đấu xuất sắc để có được một chiến thắng, qua đó, phần nào có được những lợi thế trong cuộc đua trụ hạng mùa giải năm nay.