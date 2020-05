Niêm phong cổng vào dự án của Công ty CP Tập đoàn Hoành Sơn tại thành phố Vinh

Việc UBND phường Hưng Dũng sử dụng biện pháp mạnh không cho Công ty CP Tập đoàn Hoành Sơn tiếp tục hoạt động cần trục tháp thi công công trình có chiều cao 74,9m (20 tầng) là thực hiện nhiệm vụ mà UBND TP. Vinh giao tại Văn bản số 1650/UBND-QLĐT ngày 6/4/2020.

Dự án Trung tâm thương mại khách sạn và dịch vụ tổng hợp Hoành Sơn của Công ty CP Tập đoàn Hoành Sơn trong ngày 5/5/2020. Ảnh: PV

Về Văn bản số 1650/UBND-QLĐT của UBND TP. Vinh, đã chỉ đạo UBND phường Hưng Dũng chủ trì, phối hợp Đội Quản lý trật tự thành phố Vinh tổ chức thực hiện việc đình chỉ hoạt động của cần trục tháp tại dự án Trung tâm Thương mại, khách sạn và Dịch vụ tổng hợp Hoành Sơn.

Trong đó nhấn mạnh: "Trường hợp Chủ đầu tư không chấp hành hoặc đến ngày 30/4/2020 vẫn không xuất trình được biện pháp thi công công trình có sử dụng cần trục tháp được Sở Xây dựng thẩm định, chấp thuận, giao UBND phường Hưng Dũng phối hợp Đội Quản lý trật tự thành phố Vinh lập hàng rào tôn bao vây (chỉ để một cổng barie) để ngăn chặn việc tiếp tục thi công tại dự án; đề nghị Công an thành phố Vinh hỗ trợ khi cần thiết".

Thông báo số 214/TB-UBND của UBND phường Hưng Dũng. Ảnh: PV

Từ khi có chỉ đạo của UBND TP. Vinh tại Văn bản số 1650/UBND-QLĐT, UBND phường Hưng Dũng đã hai lần thực hiện kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật của Công ty CP Tập đoàn Hoành Sơn trong việc lắp dựng, hoạt động cần trục tháp (ngày 23 và ngày 30/4/2020). Qua cả hai lần kiểm tra, công ty này đều không xuất trình được các loại hồ sơ, giấy tờ liên quan đến sử dụng, hoạt động cần trục tháp theo quy định.

Chính vì vậy, chấp hành chỉ đạo của UBND TP. Vinh, ngày 4/5/2020, UBND phường Hưng Dũng ra Thông báo số 214/TB-UBND, thực hiện đình chỉ hoạt động cần trục tháp tại dự án Trung tâm thương mại, khách sạn và dịch vụ Hoành Sơn của Công ty CP Tập đoàn Hoành Sơn.

Để tránh tình trạng Công ty CP Tập đoàn Hoành Sơn tái sử dụng, hoạt động cần trục tháp trở lại, tại Thông báo số 214/TB-UBND, UBND phường Hưng Dũng chỉ đạo Đội quy tắc đô thị của phường phối hợp với các bộ phận liên quan thực hiện niêm phong cổng vào dự án và bố trí lực lượng trực tại nơi này. Quan sát trong sáng ngày 5/5/2020, cổng vào dự án Trung tâm thương mại, khách sạn và dịch vụ Hoành Sơn đã bị khóa và niêm phong.

Cổng vào dự án của Công ty CP Tập đoàn Hoành Sơn đã bị các lực lượng của UBND phường Hưng Dũng khóa, niêm phong. Ảnh: PV Dự án Trung tâm thương mại, khách sạn và dịch vụ Hoành Sơn của Công ty CP Tập đoàn Hoành Sơn được thực hiện trên khu đất số 17, đường Nguyễn Phong Sắc, thành phố Vinh. Khu đất này phía Đông Nam giáp đường Nguyễn Phong Sắc, 3 mặt còn lại đều tiếp giáp khu dân cư. Tổng diện tích khu đất thực hiện dự án chỉ rộng 2.492,7m2; diện tích xây dựng 1.631,34m2, trong khi đó chiều cao công trình lên đến 74,9m, gồm 20 tầng và 1 tầng hầm. Chính bởi vậy, khi cần trục tháp hoạt động, tay cần quay ngay trên đầu công trình nhà ở, và vươn ra đường Nguyễn Phong Sắc, gây lo lắng cho người dân trong khu vực và đang lưu thông trên đường.



Về hành vi lắp dựng cần trục tháp của Công ty CP Tập đoàn Hoành Sơn tại Dự án Trung tâm Thương mại, khách sạn và Dịch vụ tổng hợp Hoành Sơn, Báo Nghệ An điện tử ngày 23/4/2020 đã thông tin tại bài viết “Thành phố Vinh đình chỉ hoạt động cần trục tháp của Công ty CP Tập đoàn Hoành Sơn”.

Ngày 18/3/2020, UBND phường Hưng Dũng qua kiểm tra đã khẳng định (tại Biên bản kiểm tra hiện trạng số 15/BB-UBND) hành vi lắp dựng cần trục tháp của Công ty CP Tập đoàn Hoành Sơn là vi phạm Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 28/11/2016 của UBND tỉnh. Ngày 19/3/2020, Đội Quản lý trật tự thành phố Vinh tại Báo cáo số 19/BC-TTĐT cũng khẳng định Công ty CP Tập đoàn Hoành Sơn lắp đặt cần trục tháp có chiều cao khoảng 20m, chiều dài tay đòn dài khoảng 45m, vượt ra khỏi phạm vi đất dự án nhưng không xuất trình được các loại giấy tờ, hồ sơ thủ tục theo quy định.

Trong khi đó, ngày 31/3/2020, tại Văn bản số 766/HĐ-HDDXD, Sở Xây dựng đã chỉ ra rất nhiều tồn tại thể hiện trên hồ sơ cần trục tháp của Công ty CP Tập đoàn Hoành Sơn. Đó là, thiếu các thuyết minh: Biện pháp lắp dựng và tháo dỡ cần trục tháp; Quy trình vận hành cần trục tháp; Hướng dẫn lắp dựng và sử dụng cần trục tháp; Tính toán kết cấu cần trục tháp. Mã hiệu máy cần trục tháp sử dụng trong hồ sơ không phù hợp với nhau (Tờ trình mã hiệu máy QTZ 5011; Bản vẽ biện pháp thi công và báo cáo kết quả thẩm tra của đơn vị tư vấn mã hiệu máy LT6016-10A; Lý lịch máy trục và Biên bản kiểm định kỹ thuật an toàn cần trục tháp mã hiệu máy QTZ 5510).

Cần trục tháp trong biên bản kiểm định kỹ thuật đã hết hạn kiểm định ngày 23/12/2018. Hồ sơ bản vẽ biện pháp thi công chưa thể hiện các nội dung: phạm vi hoạt động cần trục tháp; biện pháp bảo đảm an toàn cho người, thiết bị và công trình trong khu vực hoạt động của cần trục tháp; biện pháp bảo đảm an toàn khi cẩu vật liệu lên cao…; biện pháp ngăn ngừa vật rơi; biện pháp bảo đảm an toàn khi có gió cấp 5 trở lên hoặc dông bão… Nhưng ở thời điểm này, Công ty CP Tập đoàn Hoành Sơn đã lắp dựng, đưa vào hoạt động cần trục tháp.

Tay cần của cần trục tháp lắp dựng tại dự án Trung tâm thương mại và dịch vụ tổng hợp Hoành Sơn vươn sang khu dân cư. Ảnh: PV Chính vì vậy, ngày 6/4/2020, UBND TP. Vinh ban hành Văn bản số 1650/UBND-QLĐT yêu cầu Công ty CP Tập đoàn Hoành Sơn đình chỉ mọi hoạt động của cần trục tháp và đảm bảo cần cẩu tháp đã lắp dựng không vươn cần ra ngoài phạm vi dự án; chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn tuyệt đối khu vực xung quanh dự án và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật nếu xảy ra sự cố. Đồng thời yêu cầu, nếu trước ngày 30/4/2020, Công ty CP Tập đoàn Hoành Sơn không xuất trình được biện pháp thi công công trình có sử dụng cần trục tháp được Sở Xây dựng cho ý kiến chấp thuận thì yêu cầu tổ chức tháo dỡ ngay cần trục tháp.



Đồng thời, giao trách nhiệm cho UBND phường Hưng Dũng chủ trì, phối hợp Đội Quản lý trật tự thành phố Vinh có biện pháp đình chỉ hoạt động của cần trục tháp tại dự án Trung tâm Thương mại, khách sạn và Dịch vụ tổng hợp Hoành Sơn.