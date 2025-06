Xã hội Niềm tin, kỳ vọng mới về những người làm báo trên quê hương Nghệ An Cùng với sự phát triển vượt bậc về cả nội dung và hình thức, Báo Nghệ An là một trong những cơ quan báo địa phương được đánh giá có mức độ trưởng thành vượt trội về chuyển đổi số.

Trong chặng hành trình đó, Báo luôn có sự đồng hành sẻ chia và dõi theo của các đồng chí Tổng Biên tập qua các thời kỳ, họ luôn đặt niềm tin và kỳ vọng vào đội ngũ những người làm báo tỉnh nhà.

Đồng chí Nguyễn Thế Kỷ - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, nguyên Tổng Giám đốc Đài tiếng nói Việt Nam, nguyên Tổng Biên tập Báo Nghệ An:

Đồng chí Nguyễn Thế Kỷ. Ảnh: Đình Tuyên.

Cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư hết sức mạnh mẽ, sôi động, và rộng khắp đã đặt ra những cơ hội nhưng cũng nhiều thách thức, khi hiện nay chúng ta đang sống trong một xã hội số và truyền thông số. Báo chí Nghệ An hay báo chí nói chung phải vươn lên làm chủ công nghệ. Thật mừng, từ nhiều năm nay, Báo Nghệ An đã xây dựng tòa soạn hội tụ, đã áp dụng công nghệ mới để xây dựng cơ quan báo chí mới. Các ấn phẩm của Báo Nghệ An đặc biệt là trên tờ điện tử baonghean.vn đã có rất nhiều loại hình tích hợp có cả phát thanh, truyền hình, đáp ứng nhu cầu bạn đọc. Trong sự phát triển như vũ bão của chuyển đổi số, Báo Nghệ An đã có những bước chuyển mình thực sự đáng ghi nhận, thay đổi cả chất và lượng từ hình thức đến nội dung.

Đồng chí Nguyễn Thế Kỷ trao đổi với P.V Báo Nghệ An. Clip: Thanh Nga - Đình Tuyên

Tới đây, Báo và Đài PT-TH tỉnh nhà sáp nhập thành 1 đơn vị, nguồn lực vì thế tăng lên rất nhiều. Thế nhưng, để có thể chuyển đổi số mạnh mẽ hơn chúng ta cần ghi nhớ một số điều sau:

Ngày nay khi nói báo chí số, chuyển đổi số, ta phải nói đến dữ liệu lớn, mà trong dữ liệu lớn thì phải nói đến trí tuệ nhân tạo, báo chí sáng tạo, báo chí giải pháp… Chúng ta không chỉ nắm được các thuật ngữ đó, mà phải thực hiện tốt. Muốn vậy, bất cứ phóng viên nào cũng phải làm việc nghiêm túc, luôn phải nâng mình lên, bởi hiện nay trí tuệ nhân tạo đưa tin rất nhanh, nhưng nó chỉ nói "một giọng" thôi, mà trí tuệ con người mới có thể tạo nên sự khác biệt.

Cũng bởi trí tuệ nhân tạo là công cụ đắc lực của con người, nên ngày nay nhiều tập đoàn báo chí đang sa thải nhiều nhân viên. Vì vậy, người phóng viên nhất thiết phải nâng cao cách viết của mình. Hiện nay tôi thấy có nhiều bất cập trong cách viết của phóng viên, đó là vẫn còn tình trạng viết dài, trong khi hiện nay độc giả cần đọc những bài viết ngắn súc tích có tính dồn nén thông tin. Người ta chỉ đọc bài dài khi đó là bài viết rất hay, bài viết thực sự đi vào đời sống xã hội. Do đó, sản phẩm báo chí làm ra phải hấp dẫn, phải bổ ích lôi cuốn nhiều người. Một bài viết hay nhưng ít người đọc thì không được, nhưng ngược lại có những bài báo giật tít câu like, câu view, giật gân thiếu tính định hướng tư tưởng và thiếu tính nhân văn thì cũng phải xem lại. Vì vậy, hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, chúng ta phải đề cao tính nhân văn, tính định hướng, tính hiện đại và phải có cách thức tư duy làm báo chuyên nghiệp.

Là người con của Nghệ An, từng là phóng viên của Đài PT – TH Nghệ An và trưởng thành từ Đài rồi sang Báo Nghệ An, tôi nghĩ rằng, điều tâm đắc nhất của tôi, là luôn chịu khó học hỏi, học không ngừng nghỉ. Người phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên phải tự học, đừng bằng lòng về sự học, phải đòi hỏi chính mình và vượt lên bản thân. Lao động sáng tạo báo chí đòi hỏi con người ta hết sức nghiêm túc, phóng viên phải vừa hồng vừa chuyên, luôn cầu thị, trau dồi đạo đức nghề nghiệp. Đồng thời, phóng viên phải chọn cho mình một lĩnh vực thật chuyên sâu. Cha ông nói rồi: “Một nghề cho chín còn hơn chín mười nghề”, làm báo trong thời kỳ mới cần một sự chuyên sâu, chuyên nghiệp. Như thế sẽ tạo ra một tập thể mạnh, giúp cơ quan báo chí tỉnh nhà phát triển.

Đồng chí Nguyễn Thanh Tiên – nguyên Tổng Biên tập Báo Nghệ An, nguyên Chủ tịch Hội Nhà báo Nghệ An:

Đồng chí Nguyễn Thanh Tiên. Ảnh: Đình Tuyên

Là một bạn đọc thường xuyên của Báo Nghệ An gồm cả báo in và báo điện tử, tôi rất vui mừng và tự hào vì ngày nay đã có một đội ngũ tinh nhuệ kế tục truyền thống của Báo Nghệ An. Trong thời đại kỷ nguyên số, Ban Biên tập Báo Nghệ An và các nhà báo đã sớm học hỏi và làm chủ các công nghệ hiện đại. Tôi nhận thấy trên các nền tảng như facebook, tiktok, youtube mà Báo Nghệ An đang ứng dụng đã có những thông tin vừa có định hướng, vừa mới với nhiều cách thức truyền tải rất thu hút độc giả.

Đồng chí Nguyễn Thanh Tiên trao đổi với P.V Báo Nghệ An. Clip: Thanh Nga - Đình Tuyên

Như chúng ta đã biết, hiện nay khoa học, kỹ thuật phát triển, phương tiện thông tin phát triển đa dạng, gần như tất cả mọi người đều có điện thoại thông minh để cập nhật thông tin. Vì thế, để phù hợp với xu thế hiện đại, ngoài đội ngũ phóng viên chủ lực của mình, Báo đã có cách tập hợp đội ngũ cộng tác viên rất tốt, nên thông tin tờ báo hiện nay vô cùng phong phú, nhiều màu sắc. Đặc biệt, tôi thấy kênh quốc tế của Báo hiện rất hay, Báo đã có những cách chuyển tải thông tin quốc tế rất trúng và rất đúng.

Dù khoa học, kỹ thuật có phát triển đến đâu, thì cũng thông qua con người, vì thế, các nhà báo phải có quan điểm phải vững vàng, tay nghề phải chuyên sâu, phải thực sự đi tắt đón đầu, chủ động tiếp cận các công nghệ mới để phục vụ cho công tác truyền thông của mình.

Đồng chí Bùi Sỹ Hoa - nguyên Tổng Biên tập Vietnamnet, nguyên Tổng Biên tập Báo Nghệ An:

Đồng chí Bùi Sỹ Hoa. Ảnh: Đình Tuyên

Trước yêu cầu cấp bách của cuộc sống và báo chí trong công nghệ số, Báo Nghệ An là một trong những tờ báo Đảng địa phương đã chủ động, tích cực và thực hiện tốt trong chuyển đổi số. Những việc làm kịp thời, những chủ trương cấp bách, những biện pháp khoa học của Báo đã mang lại hiệu quả tích cực, nâng chất lượng cả trên báo in và báo điện tử, tạo được niềm tin chắc chắn sâu rộng, dài lâu của bạn đọc trong và ngoài tỉnh.

Đồng chí Bùi Sỹ Hoa trao đổi với P.V Báo Nghệ An. Clip: Thanh Nga - Đình Tuyên

Hiện nay, không chỉ báo chí, tất cả các lĩnh vực của đời sống đang được trí tuệ nhân tạo tác động và gây ảnh hưởng rất lớn. Những người làm báo cần tận dụng tối ưu lợi thế từ AI mang lại, từ việc tổng hợp thông tin, kiến thức. Nếu không có kiến thức và nền tảng công nghệ đó thì nhà báo cũng rất khó để khai thác thông tin. Nhưng mặt khác chúng ta hoàn toàn không để mình lệ thuộc vào AI, bởi AI là kiến thức chung, kiến thức tổng hợp, nhưng mỗi tác phẩm báo chí là sản phẩm riêng của mỗi cá nhân, của mỗi tờ báo. Vì vậy, bên cạnh cái chung, khai thác vận dụng cái chung thì chúng ta vẫn phải đi con đường phát huy triệt để, khai thác thật tốt để tạo ra cái riêng có. Tác phẩm của chúng ta đóng góp vào nguồn dữ liệu của AI, chứ không phải chúng ta lệ thuộc.

Tới đây, khi Báo và Đài PT-TH tỉnh nhà về trong một ngôi nhà lớn, có đầy đủ lực lượng binh chủng của các loại hình báo chí, bao gồm cả báo viết, báo điện tử, báo hình và báo nói. Như vậy sẽ cộng hưởng tạo nên một sức mạnh mới. Khi chúng ta biết phát huy sức mạnh của tập thể, sức mạnh sẽ được nhân lên. Đây sẽ là một trang mới của Báo chí Nghệ An khi bước sang kỷ nguyên mới.

Đồng chí Phan Thuý Liên - Nguyên TBT Báo Nghệ An:

Đồng chí Phan Thị Liên - nguyên TBT Báo Nghệ An. Ảnh: Đình Tuyên

Có thể nói, tôi là bạn đọc thường xuyên của Báo Nghệ An, hằng ngày tôi thường xuyên cập nhật thông tin Báo Nghệ An. Hằng kỳ sinh hoạt chi bộ chúng tôi luôn được đồng chí Bí thư Chi bộ khu dân cư phổ biến thông tin trong nước và quốc tế , từ đó chúng tôi có thêm nhiều thông tin bổ ích được lấy từ Báo Nghệ An.

Đồng chí Phan Thuý Liên trao đổi với phóng viên Báo Nghệ An. Clip: Thanh Nga - Đình Tuyên

Từ khi còn công tác tại Báo Nghệ An, tôi đã nhận thức rất rõ sự phát triển của báo điện tử và nhanh chóng có hướng đi đối với ấn phẩm này. Từ buổi đầu sơ khai đó đến nay, tờ Nghệ An điện tử đã có những bước phát triển vượt bậc, và tôi rất vui mừng khi biết Báo Nghệ An có lượt truy cập cao nhất cả nước, nhất là trong khối báo chí địa phương.

Qua theo dõi Báo Nghệ An trong thời gian gần đây, tôi thấy các ấn phẩm đã có hình thức hấp dẫn, cách chuyển tải thông tin nhanh, phong phú; về mặt nội dung thì Báo đã thể hiện tính định hướng, tính văn hóa, chính trị rất cao. Đặc biệt là các thông tin về thời sự trong nước quốc tế, chính trị, văn hóa, xã hội, thể thao được Báo cập nhật rất nhanh và phong phú, gây ấn tượng với bạn đọc. Phải nói rằng, Báo Nghệ An điện tử được bạn đọc rất yêu mến, hễ mở điện thoại là có thể truy cập thông tin trong tỉnh trong nước và quốc tế bằng nhiều loại hình phong phú…

Mong rằng tới đây, sau khi thực hiện chủ trương lớn, Báo và Đài PTTH tỉnh Nghệ An sáp nhập sẽ được nhân lên sức mạnh, anh em sẽ đoàn kết để đưa Báo và Đài PTTH Nghệ An phát triển xứng tầm với lịch sử truyền thống của tờ báo Đảng tỉnh nhà…

Đồng chí Ngô Đức Kiên - Tổng Biên tập Báo Nghệ An:

TBT Ngô Đức Kiên tại Hội thảo Chuyển đổi báo chí. Ảnh: Thành Cường

Ông Ngô Đức Kiên trả lời phỏng vấn Phóng viên Báo Nghệ An. Clip: Thanh Nga - Đình Tuyên

Nhận thấy xu hướng chuyển đổi số là xu hướng tất yếu, Báo Nghệ An đã chủ động chuyển đổi số có chiều sâu có lộ trình. Đầu tiên chúng tôi tham mưu cho Tỉnh ủy ban hành Đề án về chuyển đổi số vào năm 2022 gắn với giai đoạn từ 2022 - 2027, có gắn đến năm 2030. Trong 2 năm triển khai đề án thì chúng tôi đều lọt vào tốp 2 của báo chí địa phương có bước trưởng thành chuyển đổi số, được xem là đơn vị chuyển đổi số xuất sắc. Để có quá trình đó là sự nỗ lực vươn lên của tập thể rất giàu khát vọng.

Chúng tôi xác định các điểm mạnh để từ đó nắm bắt, tạo đà cho sự phát triển của tờ báo, đó là xu thế độc giả, là phát triển đa nền tảng. Trong tầm nhìn của Ban Biên tập, chúng tôi đã xác định youtube, facebook, tiktok là những nền tảng quan trọng để phát triển. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng xác định fanpage và YouTube, Tiktok cũng là ấn phẩm chính, đó là cách mình tôn trọng thực tiễn. Chính từ những bước đi có tính chiến lược đó, Báo Nghệ An có lượt độc giả tiếp cận lớn nhất trong khối độc giả báo chí địa phương.

Điểm thứ hai, để đáp ứng xu thế chuyển đổi số chúng tôi tập trung về đổi mới công nghệ. Đảng ta vừa ra Nghị quyết 57 -NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, nên chúng ta phải có tính đột phá về tầm nhìn cũng như đối tác. Đầu tiên, vào năm 2022, chúng tôi tìm đến đơn vị FBI của Báo mới, đơn vị hàng đầu lúc đó để thay đổi giao diện mới; nhưng đến năm 2024, chúng tôi nhận thấy phải kết nối với đơn vị khác để giải quyết vấn đề SEO và vấn đề phân phối nội dung, và chúng tôi lại kết nối với NECO và chúng tôi đã "ra" giao diện mới OneCMS .

Điểm thứ ba, là chúng tôi tập trung chuyên sâu về vấn đề nguồn lực con người, đó chính là nhà báo chuyển đổi số. Chúng ta không thể thực hiện chuyển đổi số nếu không có yếu tố con người. Chúng tôi tự “nâng” anh em lên bằng cách kết nối với những tổ hợp nhân lực cao ở ngoài. Ví dụ trên báo điện tử thì chúng tôi kết nối NECO để ra được OneCMS; trên youtube thì chúng tôi kết nối với Google News, trên Facebook chúng tôi cũng kết nối với địa chỉ hàng đầu để có được trình thức cao nhất. Đến nay, chúng tôi đã có chuyển đổi số chuyên sâu, đã có 2 lần chuyển đổi CMS; có 3 trang chuyên đề về trang báo chí dữ liệu chuyên sâu đó là trang báo chí về Chủ tịch Hồ Chí Minh với quê hương Nghệ An; trang dữ liệu về Xô viết Nghệ Tĩnh; và tháng 6 lịch sử này chúng tôi ra mắt chuyên trang báo chí dữ liệu chuyên sâu về Đại hội Đảng các cấp...

Trong hành trình chuyển đổi số, việc chuẩn bị công nghệ làm nền tảng, nhưng trên nền tảng đó, cần phải có những nhà báo, những cây viết, những ê -kip để có những nội dung chuyên đề chuyên sâu. Nội dung chuyên sâu không chỉ đi sâu vào nội dung công nghệ, cái cốt lõi để trở thành đơn vị chuyển đổi số vẫn là thông tin, tính hữu ích, tính giá trị của thông tin.