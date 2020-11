Niềm vui được mùa, được giá ở 'thủ phủ' lạc đông của Nghệ An

Những ngày này, gia đình ông Nguyễn Đình Trạch, xóm 1, xã Diễn Trung (Diễn Châu) đang tất bật với công việc thu hoạch lạc vụ đông. Nhà neo người, con cái đi làm ăn xa nên vào chính vụ thu hoạch, vợ chồng ông không khi nào ngớt tay, tuy nhiên, lạc năm nay được mùa nên ông rất phấn khởi mỗi khi ra đồng.

Người dân Diễn Châu phấn khởi vì lạc đông được mùa được giá. Ảnh: Nguyên Châu

Ông Trạch cho biết: “Nhà tôi có 3 sào lạc đông, trồng vào cuối tháng 8 âm lịch, giống lạc L20. So với các năm thì năm nay lạc được mùa, năng suất ước đạt 1,3 tạ/sào. Dự kiến gia đình thu về được khoảng 4 tạ lạc, với giá thị trường hiện nay gần 40.000 đồng/kg, gia đình ước thu được trên 13 triệu đồng vụ này, cao hơn nhiều so với cây màu khác".



Đó cũng là niềm vui chung của hàng trăm hộ dân trồng lạc trên địa bàn xã Diễn Trung – một trong những địa phương có diện tích lạc lớn nhất trên địa bàn huyện Diễn Châu.

Ông Đậu Ngọc Hòa – cán bộ nông nghiệp xã Diễn Trung cho biết: Nếu như năm 2019, toàn xã gieo trồng 170ha lạc đông thì năm nay đã tăng thêm 70ha, đạt 240 ha, nhiều nhất trong các năm trở lại đây. Do dự đoán được năm nay thời tiết thất thường, mưa nhiều nên ngay từ đầu vụ, chúng tôi đã tuyên truyền bà con trồng những giống lạc ngắn ngày nhưng vẫn đảm bảo năng suất tốt như L20, L14… Quy trình chăm sóc cũng phải thực hiện tỉ mỉ từng bước từ xuống giống đến phủ ni lông, chăm sóc…do đó, theo đánh giá chung của địa phương, sản lượng toàn xã ước đạt 624 tấn lạc.

Lạc vụ đông năm nay củ to, chất lượng tốt. Ảnh Nguyên Châu

Còn tại xã Diễn Thịnh – thủ phủ trồng lạc của huyện Diễn Châu cũng như tỉnh Nghệ An, năm nay cũng ngập tràn niềm vui được mùa. Ông Phạm Bá Ái - Phó Chủ tịch UBND xã Diễn Thịnh cho biết: Năm nay toàn xã gieo trồng trên 300ha lạc vụ đông, năng suất trung bình đạt 26 tạ/ha, cao hơn so với vụ đông các năm trước. Mặc dù mưa lớn trong tháng vừa qua đã khiến một số cánh đồng bị ngập lụt, tuy nhiên do trước đó chúng tôi đã hoàn thành xong một số tuyến kênh mương thoát nước nên dù ngập úng nhưng nước rút rất nhanh, năng suất và chất lượng của lạc vẫn được đảm bảo.



Không chỉ được mùa, niềm vui của bà con nông dân còn được nhân lên khi lạc vụ đông năm nay được giá khá cao. Nếu như trong vụ đông 2019, lạc có giá từ 30.000 - 33.000 đồng/kg thì năm nay đã tăng lên từ 38.000 - 40.000 đồng/kg. Với mức giá này, bà con đã có thu nhập ổn định khoảng 5 triệu đồng/sào. Bên cạnh việc bán lạc ra thị trường trong và ngoài tỉnh thì lạc vụ đông còn được người dân để lại làm giống cho vụ xuân sắp tới.

Người dân Diễn Châu đóng gói lạc vụ đông để xuất bán cho các thị trường trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Nguyên Châu