Chủ Nhật, 26/10/2025
Tiếng Việt
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Kinh tế

Nổ mìn, khoan đá để thông đường vào nhiều bản bị chia cắt ở miền Tây Nghệ An

Văn Trường 26/10/2025 13:56

Do ảnh hưởng của bão số 10 và những đợt mưa lớn kéo dài trong những ngày vừa qua, nhiều tuyến đường ở khu vực miền Tây Nghệ An đã xuất hiện thêm các điểm sạt lở mới. Trước tình hình đó, các đơn vị quản lý giao thông cùng chính quyền địa phương khẩn trương khắc phục đảm bảo lưu thông. Tại một số tuyến đường, lực lượng chức năng đã phải khoan đá, nổ mìn để thông đường.

Đường vào xã Mỹ Lý còn sạt lở di chuyển không ít khó khăn. Ảnh: Văn Trường
Đường vào xã Mỹ Lý bị sạt lở nghiêm trọng ven sông Nậm Nơn, đến nay vẫn chưa thể khắc phục. Đơn vị quản lý giao thông đã giăng dây cảnh báo nguy hiểm. Ảnh: Văn Trường
van truong mẻttt
Tuyến đường liên bản đi qua các bản Sa Lầy, Tham Lực, Huồi Khun, Tham Hốc (xã Mường Lống) bị lở núi đá do ảnh hưởng của bão số 10 khiến các bản, làng bị chia cắt. Lực lượng chức năng xã Mường Lống phải cạy đá để mở đường đi lại. Ảnh: Văn Trường
van truong m46777
Ông Phạm Văn Hòa – Chủ tịch UBND xã Mường Lống cho biết, do ảnh hưởng của bão số 10, trên địa bàn xã đã xuất hiện 5 điểm sạt lở núi, trong đó có một điểm sạt lở núi đá nghiêm trọng, gây ách tắc giao thông. Trước tình hình đó, chính quyền xã đã xin phép UBND tỉnh cho phép nổ mìn phá đá, đồng thời đề nghị lực lượng quân sự phối hợp hỗ trợ thi công. Từ ngày 1/10 đến ngày 14/10/2025, các lực lượng chức năng đã huy động nhân lực, thiết bị tập trung khoan, nổ mìn xử lý khối đá sạt lở với khối lượng hơn 5.000 m³. Đến nay, tuyến đường qua khu vực sạt lở đã được tạm thời thông suốt.(Trong ảnh: Khu vực núi đá lở được tỉnh cho phép nổ mìn). Ảnh: Văn Trường
van truong mrryyy
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã cử cán bộ, chiến sĩ lên hỗ trợ xã Mường Lống khoan đá mở đường sau sạt lở do ảnh hưởng bão số 10. Ảnh: Văn Trường.
van truong ll
Tuyến đường núi đá đã được thông tạm, tạo điều kiện cho người dân đi lại bằng xe máy sau sạt lở. Ảnh: Văn Trường
van truong 1
Công ty cổ phần Trung Tín – đơn vị quản lý giao thông – đã huy động máy móc để san gạt, khắc phục tuyến đường từ xã Mỹ Lý đi Mường Lống. Ảnh: Văn Trường.
van truong m446
Công nhân đang tích cực ghép rọ đá để khắc phục điểm sạt lở trên Quốc lộ 7, đoạn qua xã Hữu Kiệm. Ảnh: Văn Trường
van truong mẻyy
Công nhân đang tiến hành ghép rọ đá tại đoạn sạt lở trên tuyến Quốc lộ 7, xã Chiêu Lưu. Ảnh: Văn Trường
van truong 2
Đường vào Thủy điện Khe Bố, xã Tam Quang, xuất hiện nhiều điểm sạt lở lớn, nhỏ, gây khó khăn cho việc đi lại. Ảnh: Văn Trường
van truong 3
Ông Nguyễn Hữu Hiến – Chủ tịch xã Tam Quang cho biết, do ảnh hưởng của bão số 10 và những ngày mưa vừa qua, xã Tam Quang xuất hiện 6 điểm sạt lở lớn, nhỏ. Hiện, xã đã phối hợp với đơn vị quản lý giao thông san gạt, thông đường được 1 làn xe. Ảnh: Văn Trường
van truong m5678
Máy móc đang xử lý sạt lở đất trên Quốc lộ 48, đoạn qua xã Thông Thụ. Ảnh: Văn Trường
van truong m57n
Đại diện Công ty CP Xây dựng Cầu đường Nghệ An – đơn vị quản lý tuyến Quốc lộ 48, cho biết: Đợt mưa bão vừa qua đã gây sạt lở trên 20 điểm dọc tuyến, trong đó bão số 10 tạo ra 3 điểm sạt lở mới tại các xã Thông Thụ (cũ) và Đồng Văn (cũ). Đến nay, đơn vị đã huy động máy móc san gạt hơn 50.000 m³ đất, đá và hoàn thành kè rọ đá tại xã Đồng Văn (cũ) trên 50% khối lượng. Dự kiến các điểm sạt lở núi sẽ được xử lý xong trước cuối tháng 10/2025. Ảnh: Văn Trường

Bài liên quan

Đọc tiếp

Quốc lộ 48 có 8 điểm ngập sâu, 9 điểm sạt lở nguy hiểm

Quốc lộ 48 có 8 điểm ngập sâu, 9 điểm sạt lở nguy hiểm

Dự báo mưa lớn, nước sông dâng cao, sạt lở trên địa bàn Nghệ An từ ngày 29-30/9

Dự báo mưa lớn, nước sông dâng cao, sạt lở trên địa bàn Nghệ An từ ngày 29-30/9

Đọc tiếp

Quốc lộ 48 có 8 điểm ngập sâu, 9 điểm sạt lở nguy hiểm

Quốc lộ 48 có 8 điểm ngập sâu, 9 điểm sạt lở nguy hiểm

Dự báo mưa lớn, nước sông dâng cao, sạt lở trên địa bàn Nghệ An từ ngày 29-30/9

Dự báo mưa lớn, nước sông dâng cao, sạt lở trên địa bàn Nghệ An từ ngày 29-30/9

Xem thêm Kinh tế

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Kinh tế
      Nổ mìn, khoan đá để thông đường vào nhiều bản bị chia cắt ở miền Tây Nghệ An

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO