Nổ mìn, khoan đá để thông đường vào nhiều bản bị chia cắt ở miền Tây Nghệ An

Do ảnh hưởng của bão số 10 và những đợt mưa lớn kéo dài trong những ngày vừa qua, nhiều tuyến đường ở khu vực miền Tây Nghệ An đã xuất hiện thêm các điểm sạt lở mới. Trước tình hình đó, các đơn vị quản lý giao thông cùng chính quyền địa phương khẩn trương khắc phục đảm bảo lưu thông. Tại một số tuyến đường, lực lượng chức năng đã phải khoan đá, nổ mìn để thông đường.