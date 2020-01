Nỗi đau của 2 người vợ sau vụ án mạng tại đám cưới

Một ngày giữa tháng 1, chị Hoàng Thị Nguyên, trú xã Cát Văn, huyện Thanh Chương cùng hai đứa con đến TAND tỉnh Nghệ An với tư cách đại diện cho thân nhân người quá cố. Dáng người nhỏ thó, gương mặt lộ rõ sự đau buồn, chị ngồi lặng lẽ tại vị trí của mình. Dù 7 tháng đã trôi qua, nhưng có lẽ nỗi đau mất chồng vẫn hằn sâu trong tâm trí góa phụ này.



Chồng chị - anh Nguyễn Văn L. (SN 1962) lúc sinh thời ngoài công việc đồng ruộng để lo kinh tế gia đình còn đảm nhận chức vụ công an viên của xã Cát Văn, huyện Thanh Chương. Do đặc thù công việc nên anh L. thường phải trực và làm việc theo chỉ đạo của trưởng công an xã.

Bị cáo Nguyễn Đức Hồng tại tòa. Ảnh: Trần Vũ Ngày 25/5/2019, nhằm đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên trục đường liên xã, nhất là nơi tổ chức đám cưới nên anh L. được phân công đến nhà ông Nguyễn Văn Thành thực hiện nhiệm vụ. Sự việc sẽ không có gì xảy ra nếu giữa ông L. và Nguyễn Đức Hồng (SN 1969, trú xã Cát Văn) không xảy ra mâu thuẫn.



Theo đó, vì giữa Hồng và gia chủ có mối quan hệ thân quen nên tối hôm đó Hồng cùng bạn đi xe máy đến gia đình có tổ chức đám cưới chơi. Khi đến cổng nhà ông Thành, do hai bên xe đỗ kín nên Hồng đỗ xe dọc đường đi. Anh L. đã đến nhắc Hồng đỗ gọn xe. Hồng không đồng ý vì cho rằng bãi đỗ xe đã chật. Sau đó, giữa hai bên xảy ra cự cãi. Sợ mọi việc đi quá xa, người bạn đi cùng đã lôi Hồng vào nhà ông Thành.

Lúc này, Hồng đi vào bếp lấy 1 con dao bầu dắt trong lưng quần rồi đi ra phía cổng. Không thấy xe máy của mình đâu nên Hồng hỏi anh L. “xe tui mô rồi”. Anh L. nói “chuyển đi rồi, ra giữa bãi xe mà tìm”. Sau đó, giữa Hồng và anh L. lại cãi nhau.

Quá trình đấu khẩu, anh L. có thách thức Hồng: “mi đập đi, mi chém đi”. Anh L. vừa dứt lời thì Nguyễn Đức Hồng lấy con dao thủ sẵn trong người đâm vào ngực đối phương. Một số người chứng kiến liền ôm Hồng lại, rồi tước con dao mà đối tượng này đang cầm trên tay. Nạn nhân dù được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Giám định pháp y kết luận ông Nguyễn Văn L. chết do “suy tuần hoàn, suy hô hấp cấp do vết thương xuyên thủng phổi”.

Riêng đối với hung thủ, sau khi gây ra án mạng đã đến công an đầu thú, thừa nhận hành vi phạm tội. Mất đi trụ cột gia đình, lại một mình lo cho 3 đứa con (đứa lớn sinh năm 1995, đứa nhỏ sinh năm 2005) nhưng chị Nguyễn Thị Lĩnh - vợ Hồng cũng cố vay mượn để bồi thường cho gia đình anh L. 60 triệu đồng mong giảm án cho chồng. Chị cho biết đây là khoản tiền chị bán dê và vay mượn thêm họ hàng để bồi thường cho gia đình bị hại.

Suốt buổi xét xử, chị ngồi lặng lẽ phía sau cùng con gái như trốn tránh cái nhìn của vợ bị hại. Chỉ khi HĐXX hỏi đến, chị Lĩnh mới đứng dậy trả lời một cách ngắn gọn nhất. Trước tòa, người phụ nữ này đã thay mặt chồng xin lỗi gia đình bị hại, mong nhận được sự tha thứ của gia đình bị hại.

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Đức Hồng thừa nhận hành vi phạm tội. Bị cáo khai do hai bên có chút men trong người dẫn đến cự cãi. Việc bị hại thách thức “đâm đi” khiến bị cáo không làm chủ được hành vi của mình. Bị cáo Hồng cũng cho rằng mình không chủ đích giết người, chỉ là lỡ tay. Khi được nói lời sau cùng, Nguyễn Đức Hồng đã gửi lời xin lỗi gia đình bị hại, đồng thời mong muốn nhận được sự khoan hồng của pháp luật để làm lại cuộc đời, bù đắp cho gia đình bị hại.

Giờ nghị án hôm đó khác hơn bình thường khi diễn ra cuộc nói chuyện giữa bị cáo, vợ bị cáo và vợ của bị hại. Trong khi bị cáo và vợ gửi lời xin lỗi tới vợ của bị hại thì người phụ nữ này không những chấp nhận lời xin lỗi mà còn động viên bị cáo cải tạo tốt. Chị Nguyên mong bị cáo nhận ra lỗi lầm để cải tạo, sớm trở về làm lại cuộc đời và phụ giúp gia đình bị hại những ngày về sau. Nghe những lời ấy, bị cáo cúi mặt xuống, đôi mắt ngấn lệ.

HĐXX nhận định hành vi của Nguyễn Đức Hồng là đặc biệt nghiêm trọng, phạm tội mang tính chất côn đồ. Xem xét toàn diện vụ án, tòa tuyên phạt Nguyễn Đức Hồng 18 năm tù về tội “Giết người”. Buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại 124 triệu đồng và cấp dưỡng cho mẹ của bị hại mỗi tháng 500 nghìn đồng đến khi người này qua đời.

Phiên tòa kết thúc, bị cáo Hồng lầm lũi ra xe về trại giam. Chị Nguyên, chị Lĩnh cũng lặng lẽ rời tòa cùng các con. Trước mắt 2 người phụ nữ ấy là đầy rẫy những khó khăn khi không còn chồng, một mình gánh hai vai vừa làm bố, vừa làm mẹ để kiếm tiền chăm sóc, nuôi dạy các con.