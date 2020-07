Nông dân Nghệ An biến xe máy thành bơm nước chống hạn

An Hòa là địa phương gặp nhiều khó khăn trong sản xuất lúa vì thiếu nước, tranh thủ các kênh nước chảy về, nông dân huy động hết máy bơm lên ruộng. Do thiếu nước cho cây lúa sinh trưởng, cứ 2 - 3 ngày, nông dân xã An Hòa dùng máy bơm nước vào ruộng để chống hạn. Ảnh Việt Hùng