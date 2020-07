Nông dân Nghệ An lồng 'áo giáp' chống nắng cho bưởi

(Baonghean.vn) - Do nắng nóng gay gắt cực điểm và kéo dài liên tục, nhiều diện tích thanh long, bưởi, cam....ở Nghệ An không thể ra quả hoặc quả bị héo quắt trên cây.

(Baonghean.vn) - Nắng nóng suốt hơn 1 tháng qua khiến nhiều diện tích chè công nghiệp trên địa bàn huyện Thanh Chương, Anh Sơn... (Nghệ An) bị khô cháy.

(Baonghean.vn) - Sáng 13/7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Hoàng Nghĩa Hiếu đã ký công văn xác nhận thiên tai do nắng nóng trên địa bàn tỉnh Nghệ An.