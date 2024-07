Kinh tế Nông dân Nghệ An thu hoạch nông sản ‘né’ mưa lớn sau bão Nông dân các địa phương khẩn trương thu hoạch hoa màu né mưa lớn, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lớn sau bão số 2 gây ra…

Trước đó, mưa lớn trung tuần tháng 7 khiến nhiều diện tích sen bị ngập úng. Ảnh: T.P

Theo dự báo từ chiều tối nay (23/7) đến đêm 24/7, trên địa bàn tỉnh có mưa vừa, mưa to và giông, có nơi mưa rất to. Lượng mưa dự báo ở đồng bằng ven biển phổ biến từ 40 - 80mm, có nơi trên 120mm như ở các huyện Nghi Lộc, Diễn Châu... Ở trung du và vùng núi phổ biến từ 50 - 100mm, có nơi trên 150mm như ở các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong... Nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lớn sau bão gây ra, tranh thủ thời tiết đang tạnh ráo, người dân đã khẩn trương thu hoạch hoa màu "chạy" lụt…

Trồng gần 8 ha sen thương phẩm, lấy hoa, lấy ngó và hạt kết hợp nuôi cá, những ngày này, gia đình anh Đoàn Đồng ở xã Diễn An (Diễn Châu) phải huy động nhân công để thu hái sen chạy bão. Anh Đồng cho biết: “Mưa lớn sẽ khiến bông sen bị úng nước, đài sen có hạt ngập nước thì sẽ bị thối hạt. Do đó, những ngày này, chúng tôi thuê nhân công khẩn trương thu hoạch trước khi mưa lớn xảy ra. Thu hoạch cấp tập, số lượng lớn nên không có thời gian sơ chế, bán lẻ mà phải bán luôn cho thương lái nên giá sẽ rẻ hơn. Dẫu vậy, vẫn phải chấp nhận vì mưa lụt là bất khả kháng”.

Các chủ đầm sen huy động nhân lực thu hái, sơ chế sen "chạy" mưa lớn. Ảnh: T.P

Diện tích sen ở các xã Nam Giang, Kim Liên, Nam Lĩnh… (Nam Đàn) cũng đang được các hộ sản xuất khẩn trương thu hái trước khi mưa lớn xảy ra.

Bà Nguyễn Thị Hải, một lao động hái sen thuê tại xã Kim Liên cho biết: “Diện tích sen quan âm này chủ yếu là để lấy bông, bán hoa tươi cho các đại lý vào ngày tuần, ngày lễ, giá sen sẽ cao hơn, khoảng 5.000 - 6.000 đồng/bông.

Thế nhưng, nay do mưa bão, nên phải thu hoạch vội, bán hoa tươi không kịp thì bóc tách để lấy gạo sen, nhụy sen làm trà. Hai ngày nay, các chủ đầm thuê theo giờ, ngoài 8 tiếng như trước thì còn thu hái xuyên trưa, tính thêm mỗi tiếng 40.000 - 50.000 đồng”.

Nông dân vùng bãi ngang cấp tập thu hoạch rau. Ảnh: T.P

Sáng 23/7, tranh thủ thời tiết tạnh ráo, người dân vùng bãi ngang Quỳnh Liên (thị xã Hoàng Mai), Quỳnh Lương (Quỳnh Lưu) cũng cấp tập thu hoạch rau màu tránh mưa ngập. Những thửa rau cải ngọt đến kỳ thu hoạch được người dân tập trung cắt hái.

“Chỉ cần một trận mưa lớn là lá rau sẽ dập nát. Do đó, sáng nay, ngoài cắt bán theo đơn hàng đặt trước thì những diện tích dễ ngập úng, không có màng che cũng được thu hoạch nốt”, chị Nguyễn Thị Hương, nông dân xã Quỳnh Lương cho biết.

Nhiều hộ tranh thủ cấy hành trên diện tích đất cao cưỡng trước mưa lớn. Ảnh: T.P

Trên các cánh đồng màu ở xã Quỳnh Liên, không khí cũng rất khẩn trương. Các hộ dân trồng hành lá ở xã Quỳnh Liên vừa đẩy nhanh tiến độ thu hoạch, vừa đẩy nhanh việc nhổ, cấy hành từ vùng thấp trũng lên các thửa cao hơn.

Theo kinh nghiệm của người dân thì nếu sắp tới có mưa lớn, hành dập nát, ngập úng sẽ khó có giống tốt. Hơn nữa, diện tích cao hơn đã thu hoạch, nay tranh thủ xuống giống, tập trung chăm sóc thì sẽ cho thu hoạch lứa trái vụ, giá hành cũng cao hơn.Ông Hoàng Ngọc Anh - Chủ tịch Hội Nông dân xã Quỳnh Liên thông tin, toàn xã có 70 ha trồng su su, 12 ha hành lá và 150 ha rau màu các loại.

Bà con xã Quỳnh Liên thu hoạch hành lá nhập cho thương lái, tránh mưa lớn gây dập nát. Ảnh: T.P

Để ứng phó với mưa lũ, xã đã khuyến cáo bà con thu hoạch những thửa rau đã đến lứa thu hoạch; nạo vét luống, rãnh để tiêu úng kịp thời; che chắn đối với diện tích rau màu, hành lá tránh dập nát.

Bình thường, các hộ trồng hoa thiên lý ở các xã Nam Anh, Nam Xuân, Nam Kim (Nam Đàn) chỉ hái đủ cung ứng cho thương lái trong buổi sáng, chừng 8h sáng là kết thúc việc thu hái. Thế nhưng, hôm nay, khi nghe tin bão số 2 đang tiến vào đất liền, sau bão thường có mưa lớn, do đó, các hộ đã chủ động liên hệ thương lái thu mua thêm và thu hoạch nốt những chùm hoa chuẩn bị “chín”.

Thương lái tăng thu mua hành lá cho bà con trước thời điểm mưa lớn. Ảnh: T.P

Chị Nguyễn Thị Tuyết, một thương lái thu mua hoa lý ở xã Nam Xuân (Nam Đàn) cho biết: “Mưa lớn là hoa sẽ thối, rụng hết. Hoa thiên lý ngon nhất là lúc đến độ, chỉ he hé mở nụ chứ không nở bung. Do đó, chúng tôi thường thu mua trong buổi sáng, nhập đi các tỉnh trong ngày. Song hôm nay, chúng tôi tăng lượng thu mua cho bà con, đồng thời, mua trữ hàng vì nếu mưa lớn xảy ra, hoa thối, rụng, không thể thu hái, những ngày sau đó sẽ gián đoạn nguồn cung”.