'Nữ quái' bắt cóc bé 2 tuổi bị tuyên phạt 5 năm tù

Ngày 30/10, TAND TP Bắc Ninh mở phiên xét xử vụ án Chiếm đoạt người dưới 16 tuổi với bị cáo là Nguyễn Thị Thu (SN 1988, trú tại TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng). Bị cáo Thu là người đã bắt cóc cháu bé Nguyễn Cao Gia Bảo (2 tuổi, TP Bắc Ninh) khi cháu bé đang chơi ở công viên Nguyễn Văn Cừ (TP Bắc Ninh). Sau đó, bị cáo đưa cháu bé từ Bắc Ninh lên Tuyên Quang bằng xe máy.

Bị cáo Nguyễn Thị Thu (áo đen) tại phiên xử sơ thẩm. Ảnh: Lan Anh Theo cáo trạng cũng như diễn biến phiên tòa, ngày 21/8, bị cáo Thu đi xe máy ngang công viên Nguyễn Văn Cừ (TP Bắc Ninh), thấy cháu Bảo đang đứng chơi một mình. Bị cáo đã lại gần dụ dỗ cháu bé lên xe máy rồi đưa đi.



Đến 21h30 ngày 22/8, Công an tỉnh Bắc Ninh được sự phối hợp giúp đỡ của các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và Công an tỉnh Tuyên Quang đã phát hiện, giải cứu thành công cháu bé tại xã Tân Long, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

Bé Gia Bảo được giải cứu và đoàn tụ với gia đình. Ảnh: Văn Ngân Sau đó, công an đã di lý đối tượng Nguyễn Thị Thu từ Tuyên Quang về Bắc Ninh để phục vụ điều tra; đồng thời bàn giao cháu bé cho gia đình an toàn.



Tại phiên tòa, bị cáo Thu khai do bị sảy thai nên muốn tìm kiếm một cháu bé để nói dối với gia đình. HĐXX cho rằng, lời biện minh của bị cáo là khó chấp nhận vì cháu bé đã 2 tuổi, không thể có chuyện lấy cháu bé để "thế thân". Hành vi của bị cáo gây bức xúc cho dư luận, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến gia đình nạn nhân. HĐXX tuyên phạt 5 năm tù giam với bị cáo Nguyễn Thị Thu về tội danh Chiếm đoạt người dưới 16 tuổi./.