Nữ sinh duy nhất của huyện miền núi rẻo cao Nghệ An đạt danh hiệu 'Dũng sĩ nghìn việc tốt'

(Baonghean.vn) - Đó là em Lê Mai Thảo Thương, học sinh lớp 7A, Liên đội trưởng Liên đội Trường THCS Tam Quang, xã Tam Quang (Tương Dương).

Danh hiệu “Dũng sỹ nghìn việc tốt” do Hội đồng Đội tỉnh trao tặng là một danh hiệu danh dự, có ý nghĩa rất lớn, dành cho những tấm gương thiếu niên, nhi đồng tiêu biểu trên địa bàn toàn tỉnh có thành tích đặc biệt trong rèn luyện, học tập và các hoạt động xã hội.

Thành tích đáng nể trong học tập, công tác Đội

Em Lê Mai Thảo Thương, học sinh lớp 7A, Trường THCS Tam Quang là học sinh duy nhất của huyện Tương Dương được nhận danh hiệu “Dũng sĩ nghìn việc tốt” do Hội đồng Đội tỉnh trao tặng. Đây là phần thưởng xứng đáng cho cô học trò có dáng người nhỏ nhắn, nhanh nhẹn, sôi nổi, nhiệt huyết, học giỏi và hết lòng giúp đỡ bạn bè.

Lê Thị Thảo Thương sinh ra và lớn lên trong một gia đình có bố mẹ làm nghề giáo ở làng Mỏ, xã Tam Quang, huyện vùng cao Tương Dương. Cô học trò vùng cao này có thân hình mảnh mai, với nước da trắng, khuôn mặt dễ thương, giọng nói dễ mến và hoạt ngôn. Bởi vậy, Thảo Thương luôn là gương mặt không thể thiếu trong các hoạt động văn nghệ, đặc biệt, em thường xuyên đảm nhận vai trò MC trong các chương trình của lớp, của trường.

Có bố và mẹ đều là giáo viên cho nên từ nhỏ em đã nhận được sự giáo dục căn bản, toàn diện từ kỹ năng sống, ý thức trong học tập, sinh hoạt…

Thành tích học tập và công tác Đội của cô học trò này khá ấn tượng. Đơn cử như: Giải Khuyến khích Hội thi Khoa học tự nhiên toàn quốc năm học 2021-2022; học sinh giỏi tỉnh môn Toán năm học 2020-2021; giải Khuyến khích cấp tỉnh cuộc thi Đấu trường Toán học VioEdu năm học 2021-2022; giải Ba môn Tiếng Anh, giải Nhì môn Ngữ văn, giải Ba môn Toán cuộc thi Khảo sát chất lượng mũi nhọn cấp huyện năm học 2021-2022; giải Nhì và giải sáng tác bài thơ khuyến đọc hay nhất cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc năm 2022 cấp huyện; đạt danh hiệu học sinh xuất sắc năm học 2021-2022 và học kỳ 1 năm học 2022-2023; Cháu ngoan Bác Hồ cấp huyện năm học 2020-2021; giải Nhất Chỉ huy Đội giỏi cấp trường, cấp huyện.

Hăng hái, nhiệt tình trong các phong trào

Không chỉ học giỏi, Thảo Thương còn là một lớp trưởng, một Liên đội trưởng năng nổ, nhiệt tình, trách nhiệm và đi đầu trong hoạt động của lớp, của trường. Những bạn học yếu trong lớp đều được Thảo Thương tranh thủ giờ ra chơi giảng giải lại bài tập tận tình. Em còn là học sinh gương mẫu trong việc kêu gọi bạn bè quyên góp tiền để ủng hộ các bạn có hoàn cảnh khó khăn.

Đơn cử như khi thấy trong lớp có một bạn Kha Thị Linh biểu hiện ít nói, không hòa đồng, học lực giảm sút và hay nghỉ học. Thương đã tìm hiểu thì được biết gia đình bạn Linh có hoàn cảnh khó khăn, nhà xa trường, bố mẹ lại mới ly hôn, nên bạn chán chường và muốn bỏ học.

Với vai trò lớp trưởng, Liên đội trưởng, Thảo Thương thường xuyên chủ động gần gũi, an ủi, động viên. Thấy Linh ở trọ xa trường, lại không có phương tiện đi lại, nên hàng ngày bất kể mưa hay nắng Thảo Thương đều đến tận nhà trọ đón bạn đi học, học xong lại chở về.

Ngoài ra, Thảo Thương còn cùng với cô Tổng phụ trách Đội và cô chủ nhiệm tổ chức các đợt quyên góp tiền giúp đỡ Linh. Số tiền quyên góp được dành cho việc trả tiền trọ và chi phí sinh hoạt hàng ngày cho Linh.

Thấy được tình cảm của thầy, cô, bạn bè, đặc biệt là của Thảo Thương dành cho mình nên Linh đã từ bỏ ý định bỏ học và đi học chuyên cần hơn. Bằng sự nỗ lực của bản thân, sự giúp đỡ của Thảo Thương, chỉ sau một thời gian ngắn, học lực của Linh đã nâng lên rõ rệt, minh chứng rõ nhất là học kỳ 1 vừa qua Linh đã đạt danh hiệu học sinh tiên tiến.

Thảo Thương còn là cô bé có nhiều hành động tốt như nhặt được của rơi, tìm người trả lại. Em kể, vào tháng 9 năm 2022, trên đường đi học về đã nhặt được một chiếc ví. Kiểm tra thấy trong ví có 10 triệu đồng và một số giấy tờ. Ngay sau đó, em đem toàn bộ tài sản nhặt được đến Công an xã để nhờ các chú công an tìm người đánh mất trả lại. Thông qua số giấy tờ trong ví, các chú công an xác định chủ nhân số tài sản trên và thông báo cho người đánh mất đến nhận lại.

“10 triệu đồng là số tiền lớn. Để có được số tiền lớn như vậy chắc phải lao động vất vả lắm mới có, nên khi nhặt được, ngay lập tức em cầm chiếc ví đưa đến công an để tìm người đánh rơi”, Lê Mai Thảo Thương chia sẻ thêm.

Chị Đặng Mai Hương (mẹ Thảo Thương) cho biết: “Là con thứ hai trong gia đình, tuy còn ít tuổi, nhưng cháu khá tự tin. Làm bất cứ việc gì cũng đặt mục tiêu cụ thể và quyết thực hiện bằng được. Luôn tự giác trong học tập và thường xuyên phụ giúp mẹ việc nhà vào thời gian rảnh rỗi”.

Thảo Thương được thầy, cô, bạn bè và các anh chị khác lớp nhận xét là người có khả năng lãnh đạo và quản lý tốt. Em luôn hoàn thành mọi việc được giao một cách chu toàn, luôn đứng ra để xử lý những vấn đề trong lớp một cách ổn thỏa khi cô chủ nhiệm đi vắng. Thảo Thương còn là cầu nối để tăng cường mối đoàn kết trong lớp. Chủ động nhắc nhở các bạn trong học tập cũng như tham gia các hoạt động của trường, của lớp.

Không chỉ học giỏi, ở độ tuổi này Thảo Thương đã làm được nhiều việc hơn thế. Là một Liên đội trưởng xuất sắc, là một Lớp trưởng hòa nhã, biết giúp đỡ bạn bè. Trong phong trào “Đôi bạn cùng tiến”, Thảo Thương đã giúp đỡ được nhiều bạn cùng lớp học khá vươn lên thành học sinh giỏi. Danh hiệu "Dũng sĩ nghìn việc tốt" do Hội đồng Đội tỉnh trao tặng chính là thành quả cho sự cố gắng trong học tập và rèn luyện của em Thảo Thương. Cô Dương Thị Hương - giáo viên chủ nhiệm lớp 7A

Được biết, Lê Mai Thảo Thương là một trong những gương mặt tiêu biểu được Hội đồng Đội tỉnh đề cử để Hội đồng Đội Trung ương tặng Danh hiệu “Dũng sĩ nghìn việc tốt”.