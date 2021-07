Phá chuyên án cá độ bóng đá 7 tỷ đồng ở Nghệ An

Sáng 2/7, Trung tá Bùi Văn Ngọc – Phó Trưởng Công an huyện Yên Thành cho biết, đơn vị này vừa phá thành công chuyên án đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, bắt giữ 7 đối tượng, bước đầu làm rõ số tiền 7 tỷ đồng giao dịch cá độ bóng đá.

Trước đó từ đầu tháng 6/2021, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Yên Thành phát hiện đường dây tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá do đối tượng Ngô Văn Thịnh (SN 1996), trú tại xóm 8, xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu cầm đầu. Sau khi tổ chức xác minh dấu hiệu hoạt động phạm tội của Ngô Văn Thịnh, Công an huyện Yên Thành đã xác lập chuyên án đấu tranh, triệt xóa.

Ban chuyên án xác định, các đối tượng đã có kinh nghiệm hoạt động phạm tội với hình thức, thủ đoạn hết sức tinh vi, thường xuyên sử dụng mạng xã hội Zalo để liên lạc, thay đổi số điện thoại hoặc gặp gỡ trực tiếp để bàn bạc phương thức thủ đoạn hoạt động, nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan Công an.

Các đối tượng trong đường dây đánh bạc bị bắt giữ. Ảnh: Ân Phú

Cơ cấu tổ chức và quy luật hoạt động của đường dây này được xác định: Ngô Văn Thịnh là đối tượng chủ mưu, trực tiếp lên trang web Viva88.net để mở tài khoản phục vụ cho việc đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá ở nhiều giải thi đấu của nhiều nước và giải đấu của các châu lục.



Sau khi có tài khoản để cá độ, Thịnh trực tiếp liên kết với Nguyễn Thế Tâm (SN 1995), trú tại xóm Phúc Thọ, xã Đức Thành, huyện Yên Thành và Võ Văn Cường (SN 1997), trú tại xóm Thị tứ, xã Tân Thành, huyện Yên Thành làm đầu mối đại lý để tổ chức cá độ bóng đá cho các con bạc trên địa bàn huyện Yên Thành (gồm các xã Tân Thành, Đức Thành, Phú Thành, Đô Thành). Sau đó chuyển toàn bộ tiền cá độ cho Thịnh để hưởng phần trăm hoa hồng tiền cá độ.

Ngày 27/6/2021, nắm được thông tin các đối tượng đang tổ chức cho các con bạc trên địa bàn huyện Yên Thành tham gia cá độ trong các trận bóng đá thuộc giải vô địch các quốc gia châu Âu EuRo 2020, Ban chuyên án quyết định “Phá án”.

Lãnh đạo huyện Yên Thành chúc mừng thành tích của Ban chuyên án. Ảnh: Ân Phú Khoảng 4 giờ 00 phút ngày 28/6/2021, Ban chuyên án đã tổ chức 07 tổ công tác, phối hợp với Công an xã Tân Thành (Yên Thành), Công an xã Diễn Yên (Diễn Châu tiến hành đồng loạt việc bắt và khám xét khẩn cấp chỗ ở của 07 đối tượng có hành vi tổ chức cá độ bóng đá gồm: Ngô Văn Thịnh (SN 1996) trú tại xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu; Nguyễn Thế Tâm (SN 1995); Võ Văn Cường (SN 1997); Đặng Văn Nam (SN 1995); Hoàng Công Đông (SN 1984); Đặng Viết Vượng (SN 1993) và Trịnh Thanh Bình (SN 1990) cùng trú tại huyện Yên Thành.



Tang vật thu giữ hơn 100 triệu đồng tiền mặt, 09 điện thoại di động, 03 thẻ ATM, phong tỏa 03 tài khoản ngân hàng có liên quan.

Tại Cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá. Quá trình điều tra xác định trong thời gian từ ngày 18/6/2021 đến ngày 28/6/2021 Ngô Văn Thịnh đã tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua tài khoản tại trang mạng Viva88.net với tổng số tiền giao dịch để đánh bạc là hơn 7 tỷ đồng.

Hiện tại, Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Thành đang củng cố hồ sơ, tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án.