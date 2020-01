Phá đường đây 'Tín dụng đen' liên tỉnh với lãi suất hơn 700%/năm

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Thừa Thiên Huế vừa phối hợp với lực lượng Cảnh sát cơ động, các đội nghiệp vụ và Công an tỉnh Nghệ An tiến hành đột kích, kiểm tra, triệt xóa 6 điểm cho vay nặng lãi tại 2 tỉnh Thừa Thiên Huế và Nghệ An, bắt giữ nhiều đối tượng có liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi.



5 cơ sở cho vay nặng lãi bị triệt xóa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế tại các địa chỉ: 174 Điện Biên Phủ; 188 Điện Biên Phủ; 420 Lê Duẩn; 51 Nguyễn Sinh Cung và số 01 Hồ Đắc Di, thành phố Huế.

Tất cả đều là chi nhánh thuộc Công ty TNHH MTV phát triển TMDV Tổng hợp Tín Đạt, trụ sở chính đóng tại 22 đường Lê Việt Thuật, xã Hưng Lộc, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Công ty này do Nguyễn Sỹ Trung, 43 tuổi, trú tại phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An là người đứng đầu.

Các đối tượng bị bắt tạm giam.

Nguyễn Sỹ Trung đứng ra làm hợp đồng thuê mặt bằng và làm giấy ủy quyền cho 5 đối tượng gồm Nguyễn Duy Dương, Nguyễn Thị Nhụy, Hà Thị Thu Hiền, Vũ Duy Đức và Nguyễn Đức Thịnh làm quản lý hoạt động tại 5 cơ sở vừa nêu.

5 đối tượng này đứng ra tuyển và thuê nhân viên làm việc tại cơ sở mình quản lý. Mỗi cơ sở sẽ có từ 4-6 nhân viên làm nhiệm vụ giao dịch trực tiếp, xử lý nợ và quản lý. Tiền thân của Công ty Tín Đạt là Công ty Tân Tín Đạt, thành lập vào tháng 8/2016, có địa điểm kinh doanh tại nhiều tỉnh, thành phố trong đó có Thừa Thiên Huế, đăng ký kinh doanh nhiều ngành nghề như buôn bán ô tô, cho thuê xe, cầm đồ nhưng thực chất là thành lập nhiều chi nhánh, cơ sở tổ chức hoạt động cho vay tiền vi phạm lãi suất.

Khoảng tháng 5/2019, các chi nhánh và cơ sở của Công ty Tân Tín Đạt trên địa bàn Thừa Thiên Huế bất ngờ đồng loạt thông báo giải thể, sau đó lại trở thành điểm kinh doanh của một Công ty khác là Công ty TNHH MTV phát triển Tổng hợp Tín Đạt. Đại tá Phạm Văn Toàn, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: Tuy đăng ký tên gọi khác nhau nhưng về bản chất, 2 công ty này là 1. Các đối tượng được thuê quản lý các cơ sở tại Huế thường xuyên liên lạc, trao đổi thông tin và giao dịch tiền bạc với đối tượng Nguyễn Sỹ Dũng 38 tuổi, trú tại phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh là giám đốc của Công ty Tấn Tín Đạt.

Thủ đoạn hoạt động của nhóm đối tượng này là yêu cầu người vay tiền đưa ô tô, xe máy có đăng ký chính chủ, chứng minh nhân dân của người vay và làm thủ tục mua tài sản trên, sau đó sử dụng tài sản này làm hợp đồng cho người vay thuê tài sản. Người vay muốn vay bao nhiêu tiền thì đối tượng định giá để mua tài sản tương ứng.

Đối với những cá nhân không có tài sản nhưng vay số tiền thấp, các đối tượng vẫn thực hiện thủ tục cho vay. Hoạt động cho vay, phương thức cho vay, cách thức quản lý tiền cho vay và tiền thu nợ… được các đối tượng thực hiện trên phần mềm, và phần mềm này do đối tượng Nguyễn Sỹ Dũng theo dõi, quản lý. Lãi suất các đối tượng cho vay dao động từ 109.5%/năm đến 182.5%, thậm chí có trường hợp cho vay với lãi suất hơn 700%/năm.

Theo điều tra ban đầu, chỉ tính tại Thừa Thiên Huế, từ tháng 8/2016 đến nay, các đối tượng đã cho 1.420 người với gần 21.000 hồ sơ vay, tổng số tiền cho vay hơn 21,2 tỷ đồng; số tiền thu lợi bất chính hơn 4,6 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã bắt giữ các đối tượng phạm tội, tạm giữ các hồ sơ tài liệu chứng cứ liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.