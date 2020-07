Phát động cuộc thi tìm hiểu 'Lịch sử tỉnh Nghệ An 990 năm hình thành và phát triển'

Tham dự lễ phát động có đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Thường trực Tỉnh đoàn; Ban Giám hiệu Trường Đại học Vinh và hơn 500 đoàn viên, thanh niên đến từ thành phố Vinh, Hưng Nguyên, Công an tỉnh, Khối CCQ tỉnh, Khối Doanh nghiệp tỉnh, Trường Đại học Vinh, Trường Đại học Y khoa Vinh... Ảnh:Thanh Quỳnh

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phạm Văn Toàn - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Trưởng Ban tổ chức Cuộc thi nhấn mạnh: Kỷ niệm 990 năm danh xưng Nghệ An là dịp để tuổi trẻ toàn tỉnh hiểu hơn vai trò, vị trí và những đóng góp to lớn của vùng đất, con người Nghệ An trong tiến trình lịch sử dựng nước, giữ nước và xây dựng đất nước.

Đây cũng cơ hội để tuyên truyền, quảng bá những giá trị văn hóa, những hình ảnh đẹp về đất và người Nghệ An đến với cả nước và bạn bè quốc tế. Đồng thời, thể hiện tình cảm, đạo lý uống nước nhớ nguồn của thế hệ trẻ đối với các thế hệ cha anh.



Từ việc khuyến khích phong trào học tập, tìm hiểu, nghiên cứu lịch sử của tỉnh sẽ tạo động lực tinh thần cho các thế hệ đoàn viên, thanh niên phát huy các giá trị truyền thống, góp phần xây dựng quê hương Nghệ An ngày càng giàu mạnh.

Đồng chí Phạm Văn Toàn - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Trưởng Ban tổ chức Cuộc thi phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thanh Quỳnh



Thời gian diễn ra cuộc thi: Từ ngày 22/7 - 30/8 năm 2020 dưới hình thức trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Nghệ An. Giải thưởng của cuộc thi: Giải cá nhân: Mỗi tuần sẽ có 11 giải thưởng gồm: 1 giải Nhất (Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và số tiền thưởng 2.000.000 đồng); 2 giải Nhì (Bằng khen của BTV Tỉnh đoàn và số tiền thưởng 1.000.000đ); 3 giải Ba (Bằng khen của BTV Tỉnh đoàn và số tiền thưởng 700.000 đồng); 5 giải Khuyến khích trao (Bằng khen của BTV Tỉnh đoàn và số tiền thưởng 500.000 đồng Giải tập thể: Đơn vị có tổng số lượt dự thi nhiều nhất trong vòng 6 tuần sẽ nhận được trao 1 giải Nhất tập thể với các phần thưởng gồm: Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, tiền thưởng 8.000.000 đồng; 1 giải Nhì tập thể: Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, tiền thưởng 6.000.000 đồng; 1 giải Ba tập thể: Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, tiền thưởng 4.000.000 đồng. Các đại biểu ấn nút khởi động cuộc thi. Ảnh: Thanh Quỳnh Để cuộc thi diễn ra thành công, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đề nghị các cấp bộ Đoàn tập trung đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên và nhân dân tỉnh nhà.



Bên cạnh tham gia cuộc thi, các cấp bộ Đoàn cần tổ chức, thực hiện các phong trào thi đua thiết thực hướng tới Lễ kỷ niệm 990 năm danh xưng Nghệ An và chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; tích cực đưa tin, tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 990 năm danh xưng Nghệ An.

Tại lễ phát động, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cũng mong muốn các sở, ban, ngành và cơ quan, đơn vị, các trường học trên địa bàn tỉnh cùng tích cực tham gia hưởng ứng Cuộc thi, tạo được hiệu ứng lan tỏa sâu rộng tới người dân Nghệ An đang sinh sống, làm việc trong, ngoài tỉnh.

Các đoàn viên, thanh niên tham gia hưởng ứng cuộc thi ngay sau lễ phát động. Ảnh: Thanh Quỳnh