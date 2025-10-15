Thời sự Phát động thi đua thực hiện chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn tỉnh Nghệ An Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Phùng Thành Vinh đề nghị các xã, phường phát động chiến dịch thi đua làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn tỉnh.



Chiều 15/10, dưới sự chủ trì của đồng chí Phùng Thành Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo thực hiện chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai tỉnh Nghệ An tổ chức họp đánh giá tình hình triển khai, kết quả thực hiện, bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thời gian qua và triển khai kế hoạch trong thời gian tới.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh. Hội nghị được kết nối trực tuyến với 130 phường, xã trên địa bàn tỉnh.

Kết quả bước đầu

Thực hiện Kế hoạch số 515/KH-BCA-BNNMT ngày 31/8/2025 của Bộ Công an - Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong thời gian qua, Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An đã chủ động, kịp thời tham mưu UBND tỉnh các quyết định thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, Tổ công tác của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh; ban hành Kế hoạch của UBND tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Nghệ An. UBND tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo UBND cấp xã tập trung thực hiện chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Bên cạnh đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã chỉ đạo UBND cấp xã thực hiện công tác tuyên truyền chiến dịch tại địa phương. Đến nay, có 130/130 xã, phường đã thành lập ban chỉ đạo, tổ công tác, ban hành kế hoạch thực hiện trên địa bàn.

Đến nay, khối lượng thửa đất chưa xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai của toàn tỉnh vẫn còn rất nhiều. Cuối tháng 6/2025, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã thực hiện đối soát dữ liệu về dân cư theo chính quyền 3 cấp với Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về đất đai tổng số trên 2 triệu dữ liệu chủ sử dụng đất đã được xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.

Đến đầu tháng 10/2025, tiếp tục đối soát lại dữ liệu dân cư theo chính quyền 2 cấp với Công an tỉnh có tổng số hơn 3,33 triệu dữ liệu về chủ sử dụng đất/chủ sở hữu nhà ở cần đối khớp thông tin (tăng hơn 1,33 triệu dữ liệu chủ sử dụng đất).

Công tác đảm bảo an toàn và bảo mật thông tin được quán triệt thực hiện chặt chẽ đến các đơn vị sự nghiệp trực thuộc và chính quyền cấp xã.

Phát động thi đua giữa các phường, xã



Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh nhấn mạnh: Việc hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, đảm bảo “đúng - đủ - sạch - sống” có ý nghĩa rất quan trọng. Đây là cơ sở để nâng cao công tác quản lý Nhà nước về đất đai; thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành Nông nghiệp và Môi trường; tăng tính minh bạch thông tin, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội một cách hiệu quả.

Đồng thời, hỗ trợ quy hoạch và phát triển bền vững trên cơ sở phân tích, dự báo được nhu cầu sử dụng đất cũng như giám sát được biến động đất đai; phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp.

Đánh giá cao nỗ lực của các sở, ngành và địa phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu cần phải rút kinh nghiệm trong việc phân việc, giao trách nhiệm cho các thành viên ban chỉ đạo; khắc phục một số thiếu sót, phương pháp làm và phải bám sát tinh thần chỉ đạo và các văn bản hướng dẫn của Trung ương.

Để đảm bảo tiến độ thực hiện Chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn tỉnh theo đúng kế hoạch đã đề ra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh yêu cầu các xã, phường tập trung cao độ, phát động phong trào thi đua giữa các phường, xã để thu thập thông tin làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Đồng thời, xây dựng chi tiết lộ trình, thời gian, phân công rõ người, địa bàn thực hiện; phấn đấu đến ngày 15/11 là hoàn thành để “làm giàu, làm sống, làm sạch” cơ sở dữ liệu về đất đai.

Cùng đó, các địa phương tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến mục tiêu của Chiến dịch để nhận được sự phối hợp, đồng thuận của nhân dân; hạn chế tối đa việc yêu cầu người dân phải thực hiện các thủ tục rườm rà, không cần thiết; cần có phương án hỗ trợ người dân việc phô tô, sao Giấy chứng nhận, căn cước công dân.

Đối với các sở, ngành, đồng chí Phùng Thành Vinh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường - cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh tham mưu văn bản phân công, phân nhiệm cho từng thành viên Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, tổ công tác của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh; chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở cử cán bộ về hướng dẫn, hỗ trợ cấp xã thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tại địa phương. Đồng thời, Sở thường xuyên đôn đốc UBND cấp xã 16h hàng ngày báo cáo kịp thời về Ban Chỉ đạo cấp tỉnh kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc của cơ sở.



Công an tỉnh chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, các cơ quan, đơn vị liên quan quan tâm phối hợp chặt chẽ với UBND các xã, phường trong việc thu thập các loại giấy chứng nhận đất ở, nhà ở, thẻ căn cước, căn cước công dân của các chủ sử dụng đất ở, chủ sở hữu nhà ở.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý trong suốt quá trình thực hiện chiến dịch, các cơ quan, đơn vị phải tự bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng trong quá trình thu thập, xây dựng, hoàn thiện, vận hành, kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu đất đai.