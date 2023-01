Phát hiện 2 cha con tử vong trong tư thế treo cổ ở huyện Nghi Lộc

Tin mới

Vinh city focuses on refurbishment to celebrate Lunar New Year (Baonghean.vn) - Currently, on many streets and in many residential areas, Vinh city's authority and people are focusing on refurbishment and decoration to celebrate the Lunar New Year.

Đề xuất xây dựng đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, đoạn Hà Nội - Vinh trong giai đoạn 2021 - 2030 (Baonghean.vn) - Đây là một trong những nội dung thuộc danh mục các dự án quan trọng của Quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Chính phủ, Quốc hội kèm theo dự thảo Quy hoạch tổng thể Quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

TP. Vinh tập trung chỉnh trang đô thị đón Tết Quý Mão 2023 (Baonghean.vn) - Hiện trên các tuyến phố, khu dân cư, lực lượng chức năng và người dân thành phố Vinh đang tập trung chỉnh trang đô thị, trang trí để chuẩn bị đón chào năm mới.

Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân thăm, chúc Tết tại huyện đảo Lý Sơn (Baonghean.vn) - Sáng 7/1, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân cùng đại diện một số cơ quan các tỉnh Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huế và thành phố Đà Nẵng đến thăm và chúc Tết quân, dân huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Cơ sở sản xuất cà muối lớn nhất thành phố Vinh vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm (Baonghean.vn) - Theo đánh giá của Đoàn kiểm tra liên ngành, đây là cơ sở sản xuất cà muối lớn nhất thành phố Vinh. Mỗi ngày cơ sở này bán ra thị trường vài trăm hộp cà, dưa muối các loại, tiêu thụ khắp cả nước.

Nhiều hoạt động trao quà, ủng hộ người nghèo đón Tết tại Nghệ An (Baonghean.vn) - Hưởng ứng Thư kêu gọi của Bí thư Tỉnh ủy về ủng hộ Tết Vì người nghèo, ngày 7/1, các cơ quan, đơn vị đã tổ chức trao quà Tết, ủng hộ người nghèo tại các địa phương trên địa bàn tỉnh.



Lãnh đạo tỉnh gặp mặt Hội Đồng hương Nghệ An tại Hà Nội (Baonghean.vn) - Sáng 7/1, tỉnh Nghệ An phối hợp với Ban Liên lạc Hội Đồng hương Nghệ An tại Hà Nội tổ chức chương trình gặp mặt con em người Nghệ An đang công tác và đã nghỉ hưu, sinh sống tại Hà Nội nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Những anh nuôi trên hải trình đến Trường Sa (Baonghean.vn) - Mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn trong điều kiện làm việc vất vả, thiếu thốn, các anh nuôi trên tàu 490 vẫn nỗ lực từng phút, từng giờ để đảm bảo bữa ăn cho các chiến sỹ, phóng viên, tiếp sức cho chuyến công tác tiến về Trường Sa thân yêu.

Cận cảnh gắp con đỉa rừng chui sâu trong hốc mũi cháu bé người Mông (Baonghean.vn) - Một cháu bé đồng bào Mông ở xã Na Ngoi (Kỳ Sơn) bị con đỉa rừng chui vào mũi gây khó thở, chảy máu vừa được bác sỹ quân y điều trị, gắp vật ký sinh ra khỏi cơ thể.

Công đoàn Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028 (Baonghean.vn) - Sáng 7/1, Đại hội công đoàn Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2023-2028 được tổ chức với chủ đề “Đổi mới hoạt động công đoàn, chăm lo lợi ích đoàn viên, góp phần tích cực xây dựng cơ quan mạnh, chi bộ mạnh, công đoàn mạnh”.

Tuyên dương 'Sinh viên 5 tốt' và trao giải thưởng 'Sao tháng Giêng' (Baonghean.vn) - Sáng 7/1, Tỉnh đoàn, Hội Sinh viên tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ kỷ niệm 73 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (9/1/1950 - 9/1/2023) và tuyên dương danh hiệu "Sinh viên 5 tốt", trao giải thưởng "Sao tháng Giêng" cấp tỉnh năm 2022.

Mang 'Tết ấm' tới đồng bào khó khăn (Baonghean.vn) - Tại Chương trình "Tết ấm - Nghĩa đồng bào” do Nghệ An tổ chức, chung tay cùng đem đến một cái tết ấm cho người nghèo, Tập đoàn TH, BAC A BANK, Công ty Mía đường Nghệ An thông qua Quỹ "Vì tầm vóc Việt" đã ủng hộ những phần quà ý nghĩa.

Đoàn công tác Trường Đại học Chosun (Hàn Quốc) thăm, làm việc tại Nghệ An (Baonghean.vn) - Từ ngày 3-6/1, Đoàn công tác Trường Đại học Chosun (Hàn Quốc) do ông Young Don Min - Chủ tịch trường dẫn đầu có chuyến thăm và làm việc tại Nghệ An để thảo luận các chương trình hợp tác về giáo dục, đào tạo, giao lưu văn hóa, thể thao...

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An tặng quà Tết các hộ nghèo ở huyện Tương Dương (Baonghean.vn) - Hưởng ứng Thư kêu gọi của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, công chức, người lao động Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã ủng hộ 38 triệu đồng chung tay giúp đỡ người nghèo đón Tết Quý Mão năm 2023.

Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An tổng kết hoạt động năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 (Baonghean.vn) - Chiều tối 6/1, tại Hà Nội, Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An tổ chức tổng kết hoạt động năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Tình báo Ukraine: Nga có kế hoạch động viên nửa triệu quân ngay trong tháng này Tình báo Ukraine dự báo một đơn động viên quân mới, với 500.000 tân binh, sẽ được Moskva công bố vào ngày 15/1.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy chung tay giúp đỡ xã nghèo miền Tây Nghệ An (Baonghean.vn) - Nói đến xã Châu Nga là nói đến địa phương có điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội khó khăn nhất của huyện Quỳ Châu.

Vươn tầm đô thị trung tâm vùng Tây Bắc Nghệ An (Baonghean.vn) - Các cấp, ngành, địa phương cùng nhân dân trên địa bàn thị xã Thái Hòa đang tích cực hành động để đưa thị xã vươn tầm, phát triển thành đô thị trung tâm vùng Tây Bắc Nghệ An theo Nghị quyết 02-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Bộ Y tế: Dịch Covid-19 khó dự đoán Trước chính sách mở cửa của các nước cùng dịp Tết đến gần, Bộ Y tế nhận định số ca mắc mới sẽ gia tăng, dịch Covid -19 chưa ổn định, khuyến cáo người dân cẩn trọng.

Bí quyết gia truyền đặc trị ho dai dẳng từ thảo dược (Baonghean.vn) - Thời tiết thay đổi khiến nhiều người mắc bệnh ho, ho dai dẳng kéo dài, gây mệt mỏi thậm chí biến chứng nguy hiểm cho sức khỏe. Bởi vậy, sản phẩm chữa ho hiệu nghiệm được chiết xuất từ các dược liệu, an toàn, lành tính, trở thành “cứu tinh” của nhiều người bệnh trong mùa lạnh.

Loạt ô tô 'khai tử' tại Việt Nam năm 2022: Có xe để lại nhiều tiếc nuối Danh sách những dòng xe ngừng bán tại Việt Nam trong năm 2022 có một số sản phẩm vốn tiêu thụ kém nhưng cũng có mẫu vốn đang "làm mưa làm gió" trên thị trường.

Nhan sắc 'không tuổi' của ca sĩ Mỹ Tâm Ca sĩ Mỹ Tâm sắp bước qua tuổi 42 nhưng vẫn khiến nhiều khán giả trầm trồ vì độ tươi trẻ và đặt cho biệt danh "Người đẹp không tuổi".

Tuyển Indonesia đến Hà Nội trước Việt Nam; HLV Park tiết lộ lý do không bắt tay Shin Tae-yong (Baonghean.vn) - Thầy trò Shin Tae-yong được xếp chuyên cơ bay thẳng nên sẽ có mặt ở Hà Nội trước chủ nhà Việt Nam; HLV Việt Nam cho biết, ông và Shin Tae-yong có lý do riêng nên hai HLV này không bắt tay nhau... là những tin tức thể thao nổi bật.

Chính sách mới của Trung Quốc về xuất, nhập cảnh (Baonghean.vn) - Ngày 4/1/2023, Sở Ngoại vụ Nghệ An có Văn bản số 05/SngV-LS gửi các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương và các cơ quan báo chí trên địa bàn để thông tin về việc Trung Quốc điều chỉnh chính sách phòng, chống dịch và xuất, nhập cảnh.

Southeast (Dong Nam) Economic Zone exceeds investment attraction targets (Baonghean.vn) - On January 6 afternoon, in Vinh city, the Management Board of the Southeast Economic Zone of Nghe An held a conference to review 2022 performance and launch 2023 tasks.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 6/1 (Baonghean.vn) - Đề nghị bổ sung hành lang kinh tế Thanh Thủy - Cửa Lò vào Quy hoạch tổng thể quốc gia; Nghệ An công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ; họp báo về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022. Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng tải trên baonghean.vn ngày 6/1.

Tiếp tục nâng cao hiệu quả quy chế phối hợp đảm bảo ANTT tại Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ (Baonghean.vn) - Chiều 6/1, Công an huyện Tương Dương chủ trì tổ chức Hội nghị giao ban kết quả thực hiện quy chế phối hợp đảm bảo ANTT năm 2022 giữa Công ty Thủy điện Bản Vẽ với Công an huyện Tương Dương và Đồn Biên phòng Nhôn Mai.

Huấn luyện viên Park Hang-seo: ‘Hòa trên sân khách coi như chúng ta đã thắng' (Baonghean.vn) - Đội tuyển Việt Nam trải qua 90 phút khó khăn mới cầm hòa Indonesia 0-0 trên sân Bung Karno ở bán kết lượt đi AFF Cup 2022. Sau trận đấu, huấn luyện viên Park Hang-seo hài lòng về trận hòa trên sân khách.