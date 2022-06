Phát huy nguồn tin báo, tố giác ngăn ngừa các hành vi phạm tội ở Nghi Lộc

(Baonghean.vn) - Thời gian qua, nhiều nguồn tin có giá trị chính là căn cứ để Công an Nghi Lộc kịp thời phát hiện hành vi phạm tội xảy ra, xác định có hay không có dấu hiệu tội phạm để xem xét, quyết định việc khởi tố hay không khởi tố vụ án hình sự.

Nhiều nguồn tin giá trị

Mới đây nhất, thông qua nguồn tin báo tố giác tội phạm, vào khoảng 12h ngày 01/06/2022 tại phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Công an huyện Nghi Lộc đã bắt giữ thành công đối tượng Phùng Việt Hùng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đây là đối tượng lừa bán phần mềm theo dõi, đọc trộm tin nhắn nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người mua. Khi nạn nhân đồng ý mua thì Hùng yêu cầu phải chuyển tiền trước rồi mới cấp tài khoản. Tuy nhiên, thực tế website và phần mềm Hùng rao bán không thể theo dõi thiết bị cá nhân của người khác. Sau khi nhận được tiền, Hùng tìm mọi cách trì hoãn, chặn số điện thoại của người mua để chiếm đoạt tài sản.

Để làm rõ hành vi của đối tượng, Công an huyện Nghi Lộc đã áp dụng tổng hợp các biện pháp nghiệp vụ, xác minh, điều tra tại nhiều địa bàn trong và ngoài tỉnh như Hà Nội, Thanh Hóa, Bắc Giang…

Tại cơ quan Công an, Phùng Việt Hùng khai nhận với phương thức, thủ đoạn như trên, từ năm 2021 đến nay đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm bị hại trên địa bàn cả nước. Mỗi nạn nhân bị Hùng chiếm đoạt số tiền từ 2 triệu đến 10 triệu đồng. Sao kê các tài khoản ngân hàng của đối tượng, Ban chuyên án xác định số tiền giao dịch liên quan đến hành vi lừa đảo của đối tượng từ năm 2021 đến nay là hơn 2 tỷ đồng.

Không riêng tại Công an huyện, tại Công an các xã, thị trấn trên địa bàn, thông qua tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, nhiều vụ việc đã được xử lý kịp thời. Theo Đại úy Hoàng Văn Phùng - Trưởng Công an xã Nghi Trung, trong năm 2021 Công an xã đã tiếp nhận và xử lý 4 tin, trong đó khởi tố vụ án từ 3 tin, xử lý hành chính 1; đầu năm 2022 đến nay tiếp nhận và hiện đang xử lý 2 tin.

Đơn cử, 20h30 ngày 19/12/2021, qua tin báo của quần chúng nhân dân, Công an xã đã kịp thời xử lý việc một thanh niên bị đánh bất tỉnh nhân sự tại địa bàn xã Nghi Trung. Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã đã phối hợp tiến hành sơ cứu, đưa người bị thương là Mai Văn Ch. (SN 1989, xóm 5, xã Nghi Trung) đi cấp cứu, đồng thời nhanh chóng xác định người gây ra là Hồ Sỹ H. (SN 1980, trú tại xã Diễn Trung, huyện Diễn Châu) để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trung tá Nguyễn Văn Ý - Trưởng Công an thị trấn Quán Hành cũng cho biết, từ đầu năm đến nay Công an thị trấn đã tiếp nhận, xử lý tin báo về 5 vụ việc và đều đã chuyển cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố.

Gần đây nhất, vào hồi 10h ngày 7/4, đơn vị tiếp nhận tin báo của Hạt Quản lý giao thông đường bộ huyện Nghi Lộc về việc bị kẻ gian cạy lấy trộm 10 tấm lưới bằng gang chắn rác trên Quốc lộ 1A, tổng trị giá 16.575.000 đồng. Theo đó, sau khi tiếp nhận tin báo, Công an thị trấn đã tiến hành điều tra, đến ngày 9/4 đã làm rõ, bắt giữ đối tượng Trần Văn Công (SN 1983, trú ở xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc) người đã thực hiện hành vi trộm tài sản nói trên. Theo đó, nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ chuyển Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện khởi tố theo quy định.

Theo Công an các xã, thị trấn từ khi có những quy định mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Công an xã trong công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm. Cụ thể, nâng thời gian từ 24 tiếng lên không quá 7 ngày tính từ khi tiếp nhận đến chuyển tố giác, tin báo tội phạm kèm theo tài liệu, đồ vật có liên quan cho cơ quan điều tra có thẩm quyền, việc xử lý nguồn tin báo, tố giác của Công an xã ngày càng đạt kết quả cao.

Bảo đảm tiếp nhận, giải quyết kịp thời

Thực tiễn những năm qua cho thấy, Công an huyện Nghi Lộc đặc biệt quan tâm, chỉ đạo thực hiện tốt công tác giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm thông qua nhiều hình thức. Ngoài duy trì trực ban 24/24 giờ; đặt hòm thư tố giác tội phạm; nhận thông tin từ đơn thư gửi qua đường bưu điện, điện thoại trực ban, đường dây nóng. Đặc biệt, còn tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm qua các hình thức mạng xã hội như Zalo, Facebook…

Theo số liệu thống kê, trong năm 2021 riêng tại Công an huyện Nghi Lộc đã tiếp nhận 34 tin tố giác, tin báo về tội phạm, trong đó đã khởi tố vụ án từ 17 tin. Riêng từ đầu năm đến nay đã tiếp nhận 27 tin, khởi tố 9. Đáng chú ý, nguồn tin nhận được ngày càng chất lượng và chính xác hơn, góp phần chung vào việc ổn định tình hình, ngăn ngừa kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật.

Thiếu tá Hoàng Danh Toàn - Đội trưởng Đội Điều tra tổng hợp, Công an huyện Nghi Lộc cho biết: Những tin báo, tố giác mà đơn vị tiếp nhận hầu hết là những vụ việc nghiêm trọng, có dấu hiệu tội phạm. Vì vậy, ngay sau khi tiếp nhận, đơn vị phân loại, phân công điều tra viên thụ lý giải quyết theo quy định. Sau khi tổ chức điều tra, xác minh các tin báo, tố giác đều có kết luận để ra quyết định khởi tố hoặc không khởi tố vụ án.

Cùng với việc chỉ đạo thực hiện tốt công tác tiếp nhận tố giác, tin báo tội phạm, quá trình giải quyết luôn đảm bảo khách quan, nhanh chóng, kịp thời đúng quy định của pháp luật; không để xảy ra tình trạng tin báo, tố giác tồn đọng, vi phạm quy trình giải quyết, bỏ lọt tội phạm, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân, góp phần quan trọng trong công tác phòng, chống tội phạm và giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Về thực tế, không ít người dân còn e ngại, không dám tố giác tội phạm vì sợ bị liên lụy.

Theo Thiếu tá Hoàng Danh Toàn: "Người dân không cần lo ngại về việc bị liên lụy vì đã cung cấp tin cho lực lượng công an, bởi danh tính người tố giác, tin báo về tội phạm luôn được giữ bí mật, có pháp luật bảo vệ".

Về kế hoạch trong thời gian tới, để nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm, một số giải pháp được Công an huyện Nghi Lộc xác định đó là cùng với việc đẩy mạnh phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, duy trì diễn đàn Công an lắng nghe ý kiến nhân dân… Sẽ tăng cường tập huấn công tác tiếp nhận giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, cùng với đó tuyên truyền nâng cao nhận thức và ý thức cảnh giác của người dân đối với các hành vi phạm tội, các loại tội phạm mới; bổ sung thêm các hòm thư, đường dây nóng về tố giác, tin báo tội phạm…