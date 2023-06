‘Phát lộ’ sai phạm ở Dự án Khu đô thị Đồng Dâu

(Baonghean.vn) - Trận chung kết diễn ra rất hấp dẫn với cuộc rượt đuổi tỷ số giữa 2 đội. Giành chiến thắng với tỷ số 3-2 trước Đội Thiếu niên thành phố Vinh, Đội Thiếu niên Quỳnh Lưu lên ngôi Vô địch Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An lần thứ 25, năm 2023.

(Baonghean.vn) - Ngày 15/6, Viettel Nghệ An đã tổ chức quay số và tìm ra những chủ nhân may mắn trúng thưởng trong chương trình “Viettel Nghệ An - Đồng hành cùng SEA Games 32”.