Phiên chính thức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quỳ Hợp, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Các đại biểu thực hiện nghi lễ tại phiên chính thức của Đại hội. Ảnh: Nguyên Sơn

Cùng dự Đại hội có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Bùi Thanh An - Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Thu Hường - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Lê Đức Cường - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Ngọc Kim Nam - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An; Cao Thị Hiền -Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Nam Đình - Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh; Võ Trọng Hải - Giám đốc Công an tỉnh; Nguyễn Ngọc Hà - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Phan Đức Đồng - Bí thư Thành ủy Vinh. Dự đại hội còn có các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh: Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Trọng Hoàng - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Hồ Lê Ngọc - Phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy cùng đại diện các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách tiêu biểu ở Quỳ Hợp.



Toàn cảnh phiên khai mạc chính thức tại Đại hội. Ảnh: Nguyên Sơn

Những kết quả nổi bật



Nhiệm kỳ 2015 - 2020, kinh tế Quỳ Hợp tăng trưởng khá, bình quân đạt 7,4%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dần giá trị công nghiệp, xây dựng cơ bản và dịch vụ thương mại. Thu ngân sách năm 2020 ước đạt 163 tỷ đồng, đứng thứ 4 toàn tỉnh (không tính tiền đấu giá đất). Công tác thu hút đầu tư, huy động nguồn lực đạt được nhiều kết quả khả quan. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2016 - 2020 ước đạt 7.262 tỷ đồng, gấp 2,4 lần so với giai đoạn 2011 - 2015.

Đồng chí Phan Đình Đạt - Bí thư Huyện ủy Quỳ Hợp khai mạc Đại hội. Ảnh: Nguyên Sơn

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Nguyên Sơn

Là huyện miền núi có 14 xã đặc biệt khó khăn, song với sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện nhà, đến tháng 6/2020, Quỳ Hợp có 6 xã, 14 xóm, bản đạt chuẩn nông thôn mới. Năm 2020, giá trị sản xuất bình quân đầu người ước đạt 81 triệu đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 30 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 10,22%.

Toàn cảnh thị trấn Quỳ Hợp. Ảnh tư liệu: Sách Nguyễn Giáo dục và đào tạo tiếp tục phát triển, là một trong những huyện có thành tích cao. Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được nâng lên. Quốc phòng được đảm bảo; an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Hệ thống chính trị được củng cố, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra.

Đẩy mạnh phát triển, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc

Bên cạnh những kết quả đạt được, dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội và nhiều ý kiến tham luận tại Đại hội cũng đã phân tích, làm rõ những tồn tại, hạn chế và bàn các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn huyện trong giai đoạn mới.

Đồng chí Cao Đức Trung - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Quỳ Hợp báo cáo các nội dung, chương trình Đại hội. Ảnh: Nguyên Sơn

Các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Nguyên Sơn

Bước vào nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ huyện Quỳ Hợp đề ra mục tiêu tổng quát: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; khai thác có hiệu quả tiềm năng và lợi thế; tập trung đầu tư nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng; quan tâm đúng mức công tác an sinh xã hội; giữ vững quốc phòng, an ninh; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc vùng sâu, vùng xa.

Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 đặt mục tiêu xây dựng Quỳ Hợp ngày càng giàu đẹp, văn minh, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc.

Đồng chí Nguyễn Đình Tùng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Quỳ Hợp trình bày Báo cáo chính trị trình Đại hội. Ảnh: Nguyên Sơn

Đoàn Chủ tịch và Đoàn thư ký Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quỳ Hợp, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Nguyên Sơn

Tại Đại hội, nhiều ý kiến tâm huyết đóng góp vào dự thảo Báo cáo chính trị, đề xuất những giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh để Quỳ Hợp phát triển trong giai đoạn mới.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, các đoàn thể và nhân dân huyện Quỳ Hợp đạt được trong thời gian qua. Đồng chí cũng phân tích, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế mà Đảng bộ huyện Quỳ Hợp cần khắc phục, có những giải pháp sát thực đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Nguyên Sơn

Các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Nguyên Sơn

Trên cơ sở đó, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020 - 2025 cần tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; coi trọng xây dựng Đảng về tư tưởng, về đạo đức; đảm bảo sự thống nhất, đoàn kết, đồng lòng từ trên xuống. Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính đi đôi với quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp, nhất là cấp cơ sở.

Cùng đó, chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng. Quan tâm phát triển Đảng trong khối doanh nghiệp trên địa bàn. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể phải đi vào thực chất, góp phần tham gia vào công tác xây dựng Đảng, bồi dưỡng thế hệ trẻ, thực hiện dân chủ, phát triển kinh tế và chăm lo đời sống nhân dân.

Đoàn Chủ tịch và Thư ký bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ huyện Quỳ Hợp, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Nguyên Sơn

Các đại biểu bầu BCH Đảng bộ huyện Quỳ Hợp, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Nguyên Sơn

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 37 đồng chí.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An và các sở, ban, ngành tặng hoa, chụp ảnh lưu niệm với các đồng chí trong BCH Đảng bộ huyện Quỳ Hợp, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh Nguyên Sơn

Đại hội đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm giới thiệu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ XXI, bầu đồng chí Phan Đình Đạt - Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 tiếp tục giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Quỳ Hợp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các đại biểu cũng bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 14 đồng chí chính thức và 1 đồng chí dự khuyết.