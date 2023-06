Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Văn Thông chúc mừng Báo Nghệ An và Hội Nhà báo tỉnh

(Baonghean.vn) - Sáng 21/6, nhân kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An đã đến thăm, chúc mừng Báo Nghệ An và Hội Nhà báo tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh đến thăm, chúc mừng Báo Nghệ An và Hội Nhà báo tỉnh. Ảnh: Thành Duy

Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; cùng lãnh đạo các ban Đảng Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An.

Về phía Báo Nghệ An có đồng chí Ngô Đức Kiên - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập và các đồng chí trong Ban Biên tập, lãnh đạo cốt cán tòa soạn. Hội Nhà báo tỉnh có đồng chí Trần Minh Ngọc - Chủ tịch Hội, Giám đốc Đài PTTH Nghệ An và các đồng chí trong Ban Chấp hành Hội.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông và các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Báo Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Thăm chúc mừng lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, người lao động Báo Nghệ An và Hội Nhà báo tỉnh, thay mặt cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị các cấp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông ghi nhận, đánh giá cao sự đóng góp của báo chí trên địa bàn tỉnh Nghệ An nói chung, Báo Nghệ An nói riêng trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trong thời gian vừa qua.

Thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An mong muốn, Hội Nhà báo tỉnh, Báo Nghệ An tiếp tục thực hiện tốt phương châm: “Bút sắc, tâm sáng, chí bền”, để thực hiện tốt hơn nữa chức năng, vai trò trong nền báo chí cách mạng Việt Nam.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông và các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Hội Nhà báo tỉnh. Ảnh: Thành Duy

Đặc biệt, các hội viên Hội Nhà báo tỉnh, Báo Nghệ An tiếp tục nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, trách nhiệm, kỹ năng của người làm báo; giữ vững đạo đức nghề nghiệp của người làm báo đó là sự công tâm, khách quan, không vụ lợi, không tiêu cực; trung thành với lý tưởng, sự nghiệp của Đảng; có bản lĩnh chính trị vững vàng, không dao động về lý tưởng hay trước những cám dỗ hay sức ép.

Ghi nhận, đánh giá cao việc ứng dụng truyền thông đa phương tiện của Báo Nghệ An trong thời gian qua để nâng tầm hoạt động của tờ báo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông mong muốn, không chỉ Báo Nghệ An, mà các cơ quan báo chí, những người làm báo trên địa bàn tỉnh tiếp tục bắt nhịp và phát huy tốt các thế mạnh của công nghệ, cũng như các phương thức làm báo mới trong thời đại ngày nay, qua đó tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí của báo chí cách mạng là để phục vụ sự nghiệp của Đảng, chế độ và nhân dân tốt nhất.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chúc mừng Báo Nghệ An và Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Đặc biệt, trong bối cảnh phát triển mạnh mẽ của khoa học, công nghệ hiện nay, cũng như sự đa dạng của các luồng thông tin, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An mong muốn, Báo Nghệ An quan tâm hơn nữa về mảng quốc tế. Đó không chỉ là đưa tin thuần túy mặt dữ liệu thông tin, mà còn cần tiếp cận các luồng thông tin từ ngoài một cách chủ động hơn, đầy đủ hơn, để có điều kiện sàng lọc, giúp bạn đọc có cái nhìn khách quan, nhận diện chính xác bản chất của sự vật, hiện tượng.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông cũng đề nghị, Hội Nhà báo tỉnh, Báo Nghệ An tiếp tục bám sát chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ cụ thể của địa phương ở từng giai đoạn, từng thời điểm để tuyên truyền, động viên, tạo sự đồng thuận xã hội trong việc thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; cũng như đấu tranh cái xấu, cái ác và góp phần bảo vệ hiệu quả quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Đồng chí Ngô Đức Kiên - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nghệ An phát biểu cảm ơn sự quan tâm của Thường trực Tỉnh ủy và lãnh đạo tỉnh. Ảnh: Thành Duy

Riêng Báo Nghệ An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị tiếp tục quan tâm chăm lo vật chất, điều kiện thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; cũng như động viên, khích lệ kịp thời về mặt tinh thần đối với đội ngũ cán bộ, người lao động trong cơ quan; xây dựng tờ báo ngày càng phát triển, thực hiện ngày càng hiệu quả các chức năng, nhiệm vụ, đóng góp vào sự phát triển của tỉnh.

Đồng chí Trần Minh Ngọc - Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An phát biểu cảm ơn và thông tin một số nét chính trong hoạt động của Hội thời gian qua. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Ngô Đức Kiên - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nghệ An; đồng chí Trần Minh Ngọc - Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, đặc biệt là các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, đồng thời hứa sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ những người làm báo thực hiện tốt hơn nhiệm vụ, đóng góp hiệu quả vào sự phát triển của tỉnh nhà.