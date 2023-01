Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, chúc Tết Đồn Biên phòng Mỹ Lý, Kỳ Sơn

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy dẫn đầu đoàn công tác đi thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn

Thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mỹ Lý, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy vui mừng thông báo những kết quả của tỉnh đã đạt được trong năm 2022. Theo đó, trong năm 2022 mặc dù phải đối mặt rất nhiều khó khăn, thách thức nhất là dịch bệnh và thiên tai, nhưng với tinh thần đoàn kết, quyết liệt, linh hoạt trong chỉ đạo điều hành, sự nỗ lực của toàn hệ thống chính trị, tỉnh ta đã gặt hái được những kết quả toàn diện tất cả các mặt. Dịch Covid-19 đã được khống chế, toàn tỉnh nhanh chóng chuyển sang trạng thái bình thường mới sau làn sóng đại dịch Covid-19; Tốc độ tăng trưởng đạt 9,08%; Thu ngân sách lần đầu tiên vượt mốc 20.000 tỷ đồng; Đứng Top 10 của cả nước về thu hút vốn đầu tư nước ngoài; Tổng kim ngạch xuất khẩu tiếp tục tăng trưởng, ước đạt 2,49 tỷ USD. Công tác chăm sóc y tế tốt; giáo dục mũi nhọn về học sinh giỏi quốc gia, quốc tế thuộc tốp 5 toàn quốc; giáo dục đại trà đứng thứ 20/63 tỉnh thành phố; trật tự - an toàn xã hội được giữ yên, quốc phòng - an ninh được giữ vững, chủ quyền an ninh quốc gia được bảo đảm.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Có được những kết quả này là công sức của Đảng bộ và nhân dân toàn tỉnh, trong đó cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mỹ Lý giữ vai trò là những người lính tiền tiêu trực tiếp bảo vệ chủ quyền biên giới, lãnh thổ quốc gia.

"Với trách nhiệm và uy tín của mình, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mỹ Lý đã phát huy vai trò nòng cốt trong vận động quần chúng nhân dân thực hiện chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Qua đó, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền cơ sở vững mạnh. Các cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng đã khắc phục khó khăn, triển khai đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp công tác Biên phòng; kiểm soát tốt tình hình ngoại biên, nội biên; giữ gìn tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phòng chống tội phạm; bảo vệ, bảo đảm an toàn đường biên giới quốc gia; kiểm soát tốt người ra vào khu vực biên giới, hạn chế tối đa tình trạng di dịch cư, vượt biên trái phép; duy trì tốt mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt - Lào; tích cực đấu tranh ngăn chặn hoạt động của các loại tội phạm trên địa bàn, góp phần giữ vững địa bàn, khu vực biên giới", đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu nhấn mạnh.

Để nâng cao hơn nữa công tác quốc phòng, an ninh biên giới, thời gian tới đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu đề nghị, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mỹ Lý tiếp tục nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, tiếp tục nắm chắc tình hình nội, ngoại biên và âm mưu, phương thức hoạt động của các thế lực thù địch; tăng cường công tác tuần tra biên giới để kịp thời ngăn chặn, xử lý các hoạt động xâm phạm biên giới, lãnh thổ, chủ quyền quốc gia, tạo cớ, gây rối an ninh, trật tự khu vực biên giới; Phối hợp tốt với các lực lượng chức năng để kịp thời đấu tranh, triệt phá các loại tội phạm hoạt động tại khu vực biên giới: Ma túy, buôn bán người, vũ khí, khai thác vận chuyển lâm sản trái phép...

Tăng cường hỗ trợ bà con nhân dân sản xuất, phát triển kinh tế, chống di dịch cư trái phép, hỗ trợ xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền cơ sở vững mạnh, chăm lo đời sống cho bà con nhân dân vùng biên, nhất là chăm sóc sức khỏe, việc học tập của các em học sinh. Động viên bà con nhân dân tiếp tục xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xóa bỏ những hủ tục lạc hậu, gìn giữ những nét đặc sắc của văn hóa dân tộc…; Chủ động, tích cực duy trì mối quan hệ hữu nghị với nước bạn Lào; giúp đỡ, kết nghĩa với các bản của nước bạn, duy trì hoạt động tuần tra song phương, góp phần giữ yên biên giới.

Nhân dịp năm mới và đón Tết cổ truyền của dân tộc, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy chúc toàn thể cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mỹ Lý luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thắng lợi, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới thiêng liêng của Tổ quốc.

Trước đó, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng đã đi thăm, chúc Tết các gia đình chính sách ở huyện Tương Dương và Kỳ Sơn./.