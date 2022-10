Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu trực tiếp chỉ đạo khắc phục thiệt hại do lũ quét tại Kỳ Sơn

Tin mới

Sở Giáo dục và Đào tạo hỗ trợ các giáo viên, trường học bị thiệt hại do lũ lụt tại huyện Thanh Chương và Kỳ Sơn (Baonghean.vn) - Trong những ngày qua, mưa lớn cùng lũ ống, lũ quét đã làm ngập lụt và hư hỏng nhiều trường lớp và nhà cửa của các giáo viên tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Trước tình hình đó lãnh đạo Sở Giáo dục & Đào tạo đã kịp thời hỗ trợ thầy và trò các nhà trường, những nơi bị thiệt hại lớn do lũ lụt.

Đại tá Lê Thế Mẫu: Cuộc chiến Ukraine nhìn từ Diễn đàn Đại hội đồng Liên hợp quốc 2022 (Baonghean.vn) - Cuộc chiến Ukraina trở thành chủ đề lớn và nổi bật nhất trong các cuộc tranh luận tại Diễn đàn Đại hội đồng Liên hợp quốc năm nay tại thành phố New York, Mỹ, trong những ngày cuối tháng 9 vừa qua. Nhân sự kiện này, Báo Nghệ An đã có cuộc trao đổi với Đại tá Lê Thế Mẫu - Nguyên Trưởng Phòng Thông tin khoa học quân sự thuộc Viện Chiến Chiến lược quốc phòng và là chuyên gia phân tích chính trị- an ninh quốc tế

Những hình ảnh mới nhất ở thị trấn Mường Xén sau khi lũ qua (Baonghean.vn) - Sáng 2/10, sau khi một trận lũ ống, lũ quét tràn qua, thị trấn Mường Xén (huyện Kỳ Sơn) trở nên tan hoang. Khối lượng lớn bùn, đất, đá, cây cối... đã biến nhiều khu vực của thị trấn Mường Xén trở thành hố sâu. Những hình ảnh mới nhất được nhóm phóng viên - cộng tác viên Báo Nghệ An đang tác nghiệp trực tiếp từ Kỳ Sơn chuyển về.

Đại hội Đoàn toàn tỉnh Nghệ An hướng về người dân vùng lũ (Baonghean.vn) - Sau 2 ngày làm việc (1-2/10), Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2022-2027 đã thành công tốt đẹp. Không chỉ hoàn thành nhiệm vụ tại các phiên làm việc, Đại hội còn chú trọng thực hiện các hoạt động ý nghĩa hướng về người dân có hoàn cảnh khó khăn đang chịu thiệt hại bởi mưa lũ.

Công an Nghệ An khẩn trương giúp dân khắc phục hậu quả lũ quét ở Kỳ Sơn (Baonghean.vn) - Trước tình hình lũ quét đột ngột xảy ra tại huyện miền núi Kỳ Sơn, gây ngập lụt, sạt lở và gây thiệt hại lớn đến sản xuất, đời sống của nhân dân. Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương huy động lực lượng khẩn trương phối hợp giúp nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ, ổn định đời sống.

Thủy điện Bản Vẽ chưa phải xả điều tiết lũ sau bão số 4 (Baonghean.vn) - Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, mấy ngày qua lưu lượng nước đổ về hồ thủy điện Bản Vẽ có xu hướng tăng nhanh. Hiện nay mức nước hồ Bản Vẽ đạt 196,4m trên mực nước dâng bình thường là 200m theo quy trình vận hành liên hồ chứa. Do đó, thời điểm này, thủy điện Bản Vẽ chưa phải tiến hành xả điều tiết lũ.

Ứng cứu (Baonghean.vn) - Ảnh hưởng cơn bão số 4, sáng 30/9/2022 Trung tâm y tế TX. Hoàng Mai bị ngập chìm trong biển nước, lực lượng vũ trang trên địa bàn đã kịp thời ứng cứu, chuyển bệnh nhân cao tuổi đến nơi an toàn và tiếp tục điều trị.

Quỳ Châu: Hỗ trợ người dân di dời trước nguy cơ sạt lở đất (Baonghean.vn) - Mưa kéo dài nhiều ngày qua khiến một số nơi ở huyện Quỳ Châu có nguy cơ lớn xảy ra sạt lở đất. Gần đây nhất, hôm 1/10, một nhà dân tại bản Hoa Tiến 2, xã Châu Tiến đã bị sập hoàn toàn. Các lực lượng ở địa phương đang tích cực hỗ trợ người dân di dời đồ đạc, chủ động ứng phó với các kịch bản xấu có thể xảy ra.

Người dân Kỳ Sơn giúp nhau khắc phục hậu quả trận lũ ống, lũ quét lịch sử (Baonghean.vn) - Sau trận lũ ống, lũ quét đột ngột, để lại hậu quả kinh hoàng đối với người dân xã Tà Cạ (Kỳ Sơn), đồng bào các dân tộc nơi đây chia sẻ những mất mát và giúp đỡ nhau sửa sang nhà cửa, thu dọn vệ sinh...

Bản làng tan hoang sau cơn lũ dữ ở Kỳ Sơn (Baonghean.vn) - Chỉ sau một đêm, nhà cửa, của cải của người dân tại nhiều bản làng ở huyện Kỳ Sơn đã bị nước lũ vùi lấp, làm sụp đổ hoặc cuốn trôi...

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại do mưa lũ ở huyện Thanh Chương (Baonghean.vn) - Sáng 2/10, đoàn công tác của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đến thăm hỏi, động viên và trao quà hỗ trợ các gia đình bị thiệt do mưa lũ tại huyện Thanh Chương.

Vòng 17 V.League 2022: Hà Nội FC bứt tốp, Sông Lam Nghệ An lo lắng mục tiêu top 5 (Baonghean.vn) - Sau trận thua Sài Gòn FC, Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã sa thải toàn bộ dàn lãnh đạo, ban huấn luyện. Trong khi đó, nếu không chấn chỉnh kịp thời, mục tiêu tốp 5 của Sông Lam Nghệ An cũng gặp khó khăn.

Cậu bé 'hạt tiêu' và hành trình chinh phục nhiều môn thể thao (Baonghean.vn) - Chắc chắn sẽ rất nhiều người bất ngờ trước bảng thành tích ấn tượng của Phạm Thạch Tùng. Thú vị hơn cả những thành tích chính là câu chuyện phía sau những tấm huy chương.

Danh sách 26 nghệ nhân Nghệ An được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú (Baonghean.vn) - Theo các Quyết định của Chủ tịch nước, tỉnh Nghệ An có 1 người được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân và 25 người được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú, chủ yếu ở loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian.

Từng bước xây dựng hình mẫu thanh niên Nghệ An trong thời đại mới theo hướng văn minh, hiện đại, nghĩa tình (Baonghean.vn) - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý nhấn mạnh và gợi mở mỗi tổ chức đoàn, mỗi đoàn viên, thanh niên của tỉnh cần nhân rộng, lan tỏa từng hành động đẹp, từng cử chỉ tốt để từng bước xây dựng hình mẫu thanh niên Nghệ An trong thời đại mới theo hướng văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Ngành giáo dục phát động 'Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời' (Baonghean.vn) - Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm nay gửi đến thông điệp: Cần phải học tập thường xuyên, học tập suốt đời và liên tục phổ cập về ứng dụng chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục.

Gửi gắm của Bí thư Trung ương Đoàn Ngô Văn Cương tới tuổi trẻ Nghệ An (Baonghean.vn) - Sáng 2/10, tại phiên trọng thể Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, đồng chí Ngô Văn Cương - Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn đã có bài phát biểu quan trọng với nhiều thông điệp ý nghĩa gửi gắm tới tuổi trẻ Nghệ An trong nhiệm kỳ mới. Báo Nghệ An xin giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Ngô Văn Cương tại Đại hội.

Đã có người tử vong trong trận lũ ống, lũ quét ở Kỳ Sơn (Baonghean.vn) - Theo thông tin ban đầu từ lãnh đạo huyện Kỳ Sơn và xã Tà Cạ, lũ ống, lũ quét kinh hoàng xảy ra trên địa bàn Kỳ Sơn rạng sáng nay đã khiến 1 cháu bé tử vong, nhiều ngôi nhà, tài sản của dân bị cuốn trôi, ngập nước.

Sẻ chia với những gia đình đặc biệt khó khăn (Baonghean.vn) - Sau khi trao quà hỗ trợ 50 triệu đồng đến hai hộ gia đình đặc biệt khó khăn ở huyện Nam Đàn và Hưng Nguyên trong chiều 1/10, mọi người ra về nhưng lòng vẫn còn mãi day dứt trước những gì mắt thấy tai nghe. Mong sao, sự hỗ trợ của những tấm lòng sẻ chia sẽ góp thêm niềm tin, nghị lực để các thành viên của các gia đình sẽ tiếp tục vững vàng trước mưa bão của cuộc đời.

Để đảng viên thực hiện đầy đủ trách nhiệm nơi cư trú (Baonghean.vn) - Trách nhiệm, nhiệm vụ của đảng viên đang công tác ở nơi cư trú được cụ thể hoá bằng 7 nhiệm vụ tại Quy định số 213 của Bộ Chính trị. Tuy nhiên, thực tiễn vẫn còn đảng viên ít tham gia sinh hoạt và các phong trào ở khu dân cư, thậm chí việc lấy giấy nhận xét chi uỷ nơi cư trú cũng còn nhờ người thân đến bí thư chi bộ xin xác nhận.

Tăng lưu lượng xả nước hồ chứa thủy điện Bản Ang, Nậm Mô (Baonghean.vn) - Do lưu lượng nước về hồ tăng, Nhà máy thuỷ điện Bản Ang, xã Xá Lượng, huyện Tương Dương và thuỷ điện Nậm Mô, xã Tà Cạ, Kỳ Sơn dự kiến tăng lưu lượng xả nước từ 12 giờ 15 phút ngày hôm nay 2/10.

Quỳ Châu khẩn cấp gia cố đập thủy lợi ngay trong đêm (Baonghean.vn) - Trước nguy cơ vỡ đập Khe Chuối tại bản Bình 2, xã Châu Bình (Quỳ Châu), chính quyền địa phương đã phải huy động người dân và phương tiện gia cố ngay trong đêm.

Lũ quét ầm ầm tràn qua thị trấn Mường Xén (Baonghean.vn) - Các đợt mưa lớn trong những ngày vừa qua khiến cho nước sông suối ở thượng lên nhanh. Bắt đầu từ rạng sáng nay (2/10) tại một số địa bàn thuộc huyện rẻo cao Kỳ Sơn lũ quét đã ầm ầm đổ về. Đặc biệt, tại thị trấn Mường Xén, dòng nước cùng bùn đất đã ào ạt dồn về từ xã Tà Cạ, Tây Sơn khiến nhiều tài sản của người dân bị cuốn trôi.

Lũ quét kinh hoàng ở Kỳ Sơn (Baonghean.vn) - Lũ quét xảy ra từ 2h sáng nay 2/10 tại địa bàn xã Tà Cạ và khu vực thị trấn Mường Xén của huyện Kỳ Sơn. Thông tin nhanh đã có 3 nhà dân bị sập, nhiều xe cộ bị trôi.

Nông dân Nghệ An tất tả thu hoạch rau màu chạy lũ (Baonghean.vn) - Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4 gây mưa to khiến hàng trăm ha rau màu của bà con xã Quỳnh Liên (thị xã Hoàng Mai) ngập sâu, gây thiệt hại nặng. Nông dân tất tả thu hoạch vớt vát sau bão.

Bão ra…hồn bão (Baonghean.vn) - Bão là hiện tượng cực đoan của thời tiết đặc biệt nguy hiểm. Tuy nhiên ngoài những cơn bão nhiệt đới thường thấy còn có những cơn bão khác như bão tuyết , bão cát , bão bụi ... Và bây giờ là bão giá, bão mạng, và tất nhiên với mỗi chúng ta còn có cả những cơn giông tố cuộc đời…

UBND tỉnh trả lời kiến nghị cử tri Nghi Lộc về Khu neo đậu, hậu cần nghề cá và khu nuôi trồng thủy sản tại núi Rồng (Baonghean.vn) - Cử tri xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc kiến nghị đầu tư xây dựng Khu neo đậu, hậu cần nghề cá và khu nuôi trồng thủy sản tại khu vực núi Rồng, xã Nghi Thiết.