Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc Tết các cơ quan, đơn vị trong đêm Giao thừa

Đồng chí Nguyễn Văn Thông trò chuyện với Ban Biên tập, cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Nghệ An trong đêm Giao thừa. Ảnh: Đào Tuấn

Báo Nghệ An cần phát huy truyền thống của đơn vị Anh hùng tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng các ấn phẩm theo hướng: kịp thời, chính xác, tính định hướng, tính hấp dẫn để làm tốt công tác thông tin tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà; lan tỏa thương hiệu Báo Nghệ An đến bạn đọc trong và ngoài nước.



Đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nghệ An cảm ơn sự quan tâm của Tỉnh ủy và cá nhân đồng chí Nguyễn Văn Thông. Tổng Biên tập Báo Nghệ An khẳng định, sẽ quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức không ngừng đưa Báo Nghệ An vươn lên trong kỷ nguyên hội nhập và phát triển. Ảnh: Đào Tuấn

Thay mặt Ban Biên tập Báo Nghệ An, đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nghệ An bày tỏ vinh dự vào thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới Báo Nghệ An tiếp tục nhận được sự quan tâm, tình cảm của Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo đến động viên tập thể cán bộ, phóng viên, nhân viên cơ quan. Đây là nguồn động viên, cổ vũ, khích lệ lớn để đơn vị bằng nhiều giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.