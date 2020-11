Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao hỗ trợ cho Nghệ An khắc phục thiệt hại do mưa lụt

(Baonghean.vn) - Trong chương trình công tác tại Nghệ An, sáng 15/11, đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước đã trao 2 tỷ đồng của Ban cứu trợ Trung ương hỗ trợ Nhân dân tỉnh Nghệ An khắc phục thiệt hại do mưa lụt gây ra.