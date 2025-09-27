Thời sự Phó Thủ tướng Mai Văn Chính: Biến khát vọng thành hành động, đưa du lịch Việt Nam lên tầm cao mới Sáng 27/9, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính dự và phát biểu tại lễ trao Giải thưởng Du lịch Việt Nam năm 2025.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, mang lại sinh kế cho hàng triệu người, khơi dậy sức sống cho nhiều vùng đất, thúc đẩy giao lưu văn hóa, gìn giữ hòa bình và quảng bá hình ảnh Việt Nam đến bạn bè khắp năm châu. Ảnh: VGP/Giang Thanh

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính nhấn mạnh, du lịch không chỉ là ngành kinh tế đơn thuần; du lịch chính là ngành công nghiệp của sự khám phá, trải nghiệm, của cảm xúc, là nghệ thuật của sự kết nối, là con đường để lan tỏa điểm đến hấp dẫn, những danh lam thắng cảnh, những di tích lịch sử văn hóa.

Đảng và Nhà nước xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, là "ngành công nghiệp không khói" mang lại sinh kế cho hàng triệu người, khơi dậy sức sống cho nhiều vùng đất, thúc đẩy giao lưu văn hóa, xây dựng tình hữu nghị, gìn giữ hòa bình và quảng bá hình ảnh Việt Nam thân thiện, hiếu khách, đậm đà bản sắc đến bạn bè khắp năm châu.

Từ những giải thưởng danh giá: "Điểm đến di sản hàng đầu thế giới", "Điểm đến ẩm thực hàng đầu châu Á"… cho đến những "con số biết nói", như hàng chục triệu lượt khách quốc tế, hàng trăm triệu lượt khách nội địa mỗi năm... Tất cả không chỉ là thành tựu, mà là sự ghi nhận của quốc tế đối với tiềm năng và sức hấp dẫn của du lịch Việt Nam - nơi hội tụ nhiều điều kiện để phát triển du lịch, từ cảnh quan thiên nhiên phong phú, hệ thống danh thắng đặc sắc, đến truyền thống lịch sử hào hùng kết hợp với tinh hoa văn hóa độc đáo.

Với ý chí và khát vọng, du lịch Việt Nam đã định vị rõ nét thương hiệu quốc gia trên bản đồ du lịch toàn cầu.

Đây là kết quả của hành trình đầy gian nan và kiên định; một chiến lược phát triển bền vững, lấy chất lượng dịch vụ và giá trị văn hóa làm trọng tâm; một tinh thần quyết liệt hành động để đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng hệ sinh thái du lịch thông minh. Ngành du lịch đã nỗ lực phát triển những sản phẩm du lịch xanh, du lịch cộng đồng, du lịch văn hóa – những sản phẩm không chỉ mang lại giá trị kinh tế mà còn nuôi dưỡng tâm hồn, khơi dậy niềm tự hào dân tộc.

Du lịch Việt Nam đã góp phần quan trọng vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển hạ tầng, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống nhân dân. Hơn thế nữa, du lịch đã thực sự trở thành "sứ giả văn hóa", mang bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam vươn xa, lan tỏa mạnh mẽ ra thế giới. Đồng thời, qua đó để tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.

Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị đã nêu rõ "ngành du lịch Việt Nam đã có bước phát triển mạnh mẽ nhưng tiềm năng lợi thế vẫn còn nhiều, đòi hỏi chúng ta cần không ngừng nỗ lực và sáng tạo". Nghị quyết số 82/NQ-CP của Chính phủ yêu cầu phát triển du lịch toàn diện, nhanh và bền vững với phương châm: "Sản phẩm đặc sắc - Dịch vụ chuyên nghiệp - Thủ tục thuận tiện, đơn giản - Giá cả phù hợp - Môi trường vệ sinh sạch, đẹp - Điểm đến an toàn, văn minh, thân thiện".

Tất cả những điều đó là minh chứng cho những chủ trương, cơ chế, chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước; sự nỗ lực không ngừng của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; sự phối hợp đồng bộ của các bộ, ban ngành, cơ quan ở Trung ương và các địa phương; sự chung sức, đồng lòng và sáng tạo không ngừng của cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân.

Phó Thủ tướng yêu cầu trong thời gian tới ngành du lịch cần tiếp tục tăng tốc, đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng hệ sinh thái du lịch thông minh; phát triển du lịch xanh, du lịch cộng đồng; xây dựng và nâng tầm hệ thống sản phẩm du lịch đậm đà bản sắc dân tộc, độc đáo. Ảnh: VGP/Giang Thanh

"Và hôm nay, lễ trao Giải thưởng Du lịch Việt Nam năm 2025 là thời khắc chúng ta vinh danh những 'đại sứ thương hiệu' của Việt Nam; để khẳng định vai trò trụ cột của các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trong phát triển kinh tế đất nước, góp phần quan trọng nâng cao vị thế và hình ảnh của Việt Nam trên trường quốc tế. Các bạn chính là những người đã biến trí tuệ, nụ cười thành giá trị, biến trải nghiệm thành thương hiệu, biến tiềm năng thành sức mạnh", Phó Thủ tướng phát biểu.

Phó Thủ tướng nêu rõ, năm 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, với mục tiêu tăng trưởng GDP đạt 8,3-8,5% và tạo nền tảng cho tăng trưởng năm 2026 đạt 10% trở lên. Điều này đòi hỏi ngành du lịch cần phát triển mạnh mẽ hơn nữa để đóng góp nhiều hơn nữa, phải cùng nhau hành động để phấn đấu đạt được những con số ấn tượng: Đón ít nhất 25 triệu lượt khách quốc tế, 150 triệu lượt khách nội địa, tổng thu vượt mốc một triệu tỷ đồng. Những con số này không chỉ là mục tiêu, mà còn là lời hiệu triệu thôi thúc mỗi chúng ta phải đột phá, đổi mới sáng tạo và hành động quyết liệt hơn nữa.

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, Phó Thủ tướng yêu cầu trong thời gian tới ngành du lịch cần tiếp tục tăng tốc, đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng hệ sinh thái du lịch thông minh để du khách có thể trải nghiệm ở Việt Nam một cách tốt nhất; phát triển du lịch xanh, du lịch cộng đồng, gắn liền với những mô hình kinh tế đêm, kinh tế tuần hoàn để mỗi hành trình không chỉ là khám phá mà còn là đóng góp vào sự phát triển kinh tế của đất nước; xây dựng và nâng tầm hệ thống sản phẩm du lịch đậm đà bản sắc dân tộc, độc đáo, sáng tạo, chuyên nghiệp, chất lượng vượt trội để khẳng định: Việt Nam là điểm đến hấp dẫn, an toàn, văn minh, thân thiện.

Đây không chỉ là nhiệm vụ của riêng ngành du lịch mà còn của cộng đồng doanh nghiệp và của từng người dân. Bởi lẽ, khi mỗi điểm đến được chăm chút, mỗi dịch vụ được nâng tầm, mỗi nụ cười thân thiện được gửi trao, hình ảnh Việt Nam sẽ ngày càng tỏa sáng, định vị vững chắc thương hiệu quốc gia trên bản đồ du lịch thế giới.

Phó Thủ tướng trao giải thưởng Top 10 doanh nghiệp lữ hành quốc tế đón khách du lịch vào Việt Nam tốt nhất. Ảnh: VGP/Giang Thanh

Phó Thủ tướng cũng gửi lời tri ân sâu sắc đến các nhà đầu tư, các đơn vị kinh doanh du lịch, các nhà quản lý. Đồng thời, mong muốn các nhà đầu tư, doanh nghiệp và bạn bè quốc tế, các địa phương và từng người dân cùng chung sức, đồng lòng đưa du lịch Việt Nam vươn xa hơn nữa.

Không có con đường nào bằng phẳng, nhưng với ý chí sắt đá, thế mạnh độc đáo, lịch sử hào hùng, người dân Việt Nam kiên cường và có trái tim yêu nước nồng nàn... sẽ cùng nhau đưa du lịch lên tầm cao mới.

"Chúng ta hãy biến khát vọng thành hành động! Hãy biến tiềm năng thành hiện thực! Hãy cùng nhau đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, tạo nên những bước đột phá mới để du lịch Việt Nam không chỉ bứt phá ngoạn mục mà còn góp phần phát triển văn hóa con người Việt Nam và nền văn hiến Việt Nam mãi trường tồn, tỏa sáng trong dòng chảy văn minh của nhân loại; hiện thực hóa khát vọng phát triển Việt Nam giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.