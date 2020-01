Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khảo sát thị trường Tết tại Nghệ An

Liên quan đến vấn đề đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, thực hiện Kế hoạch 746/KH-UBND ngày 17/12/2019 của UBND tỉnh Nghệ An về Thanh tra, kiểm tra liên ngành về An toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2020.

Tại tuyến tỉnh: Thành lập Đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành (ngành Y tế, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Công an và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc) và các Đoàn kiểm tra chuyên ngành về an toàn thực phẩm của các Sở, Chi cục thuộc sở gồm Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm; Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Tại tuyến huyện: Thành lập các Đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tuyến huyện để trực tiếp tiến hành thanh tra, kiểm tra tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền quản lý trên địa bàn.

Tại tuyến xã: UBND xã thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tuyến xã để tiến hành kiểm tra về an toàn thực phẩm tại các cơ sở trên địa bàn theo thẩm quyền quản lý.

Đến ngày 15/01/2020, toàn tỉnh đã thành lập 167 đoàn thanh, tra kiểm tra 991 cơ sở: sản xuất, chế biên, kinh doanh, dịch vụ ăn uống và phát hiện 133 cơ sở vi phạm, trong đó có 32 cơ sở bị phạt tiền và nhiều cơ sở khác bị áp dụng hình thức phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả.