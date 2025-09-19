Thời sự Phó Tổng Giám đốc IMF: Luôn theo dõi sát những thành công ấn tượng của Việt Nam Chiều 18/9, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Phó Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Kenji Okamura đang dẫn đầu đoàn công tác của IMF thăm, làm việc tại Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Việt Nam luôn trân trọng sự hỗ trợ tích cực, hiệu quả của IMF trong quá trình đổi mới, mở cửa, hội nhập quốc tế, góp phần quan trọng vào việc củng cố ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng... Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Chào mừng Phó Tổng Giám đốc IMF Kenji Okamura và Đoàn công tác của IMF thăm, làm việc tại Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng chuyến thăm lần này của Đoàn công tác sẽ tiếp tục góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ tốt đẹp giữa hai bên trong thời gian tới.

Thông tin về tình hình Việt Nam, Thủ tướng cho biết, sau chiến tranh, bao vây cấm vận, Việt Nam từ nước nghèo nàn, lạc hậu đã vươn lên đạt những thành tựu to lớn. Thời gian qua, kinh tế vĩ mô của Việt Nam cơ bản ổn định; kiểm soát lạm phát; thúc đẩy tăng trưởng; đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế; nợ công, nợ chính phủ, nợ nước ngoài, bội chi ngân sách dưới ngưỡng an toàn; đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên; chỉ số hạnh phúc tăng 11 bậc.

Trước các khó khăn, thách thức chung hiện nay, Việt Nam chủ trương phải thích ứng linh hoạt, kiên trì, kiên định giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng đạt mục tiêu từ 8,3-8,5% trong năm 2025, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế… Để thực hiện mục tiêu này, Việt Nam thực hiện chính sách tiền tệ chủ động, kịp thời, linh hoạt, hiệu quả; chính sách tài khoá mở rộng, có trọng tâm, trọng điểm; kết hợp hài hoà, hợp lý, hiệu quả giữa chính sách tiền tệ, tài khoá.

Việt Nam tập trung tinh gọn bộ máy, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; thực hiện 3 đột phá chiến lược về thể chế, hạ tầng và đào tạo nguồn nhân lực, theo hướng "thể chế thông thoáng, hạ tầng thông suốt, quản trị thông minh"… hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia đang phát triển, thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

Để thúc đẩy tăng trưởng, Việt Nam làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống như đầu tư, xuất khẩu, tiêu dùng; đồng thời thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới như kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tri thức, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ…

Thông tin về các dự án hạ tầng lớn, chiến lược mà Việt Nam đã, đang và tiếp tục thực hiện trong thời gian tới, Thủ tướng cho biết, cùng với nguồn lực bên trong là cơ bản, lâu dài, quyết định, Việt Nam xác định huy động nguồn lực bên ngoài là quan trọng, đột phá. Trong đó có thu hút đầu tư trực tiếp, gián tiếp; hỗ trợ hợp tác phát triển công nghệ; cải cách thể chế; đào tạo nguồn nhân lực; quản trị thông minh.

Đánh giá cao quan hệ hợp tác ngày càng gắn bó, thực chất giữa Việt Nam và IMF, Thủ tướng khẳng định, Việt Nam luôn trân trọng sự hỗ trợ tích cực, hiệu quả của IMF trong quá trình đổi mới, mở cửa, hội nhập quốc tế, góp phần quan trọng vào việc củng cố ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, cũng như nâng cao năng lực quản lý và điều hành kinh tế vĩ mô.

Phó Tổng Giám đốc IMF Kenji Okamura cho biết, ông vẫn theo dõi sát sao những thành công ấn tượng của Việt Nam. Đoàn công tác của IMF đến Việt Nam lần này nhằm tìm hiểu thêm về con đường thành công của Việt Nam, đồng thời thúc đẩy mối quan hệ lâu đời giữa IMF - Việt Nam. Ảnh: VGP/Nhật Bắc



Cảm ơn Thủ tướng Chính phủ dành thời gian tiếp Đoàn, Phó Tổng Giám đốc IMF Kenji Okamura cho biết kể từ khi ông thăm Việt Nam lần đầu năm 1995, ông vẫn theo dõi sát sao những thành công ấn tượng của Việt Nam, đặc biệt là trong tăng trưởng kinh tế.

Đoàn công tác của IMF đến Việt Nam lần này nhằm tìm hiểu thêm về con đường thành công của Việt Nam, đồng thời thúc đẩy mối quan hệ lâu đời giữa IMF - Việt Nam, thông qua các hoạt động, dự án cụ thể, thiết thực, hiệu quả.

Phó Tổng Giám đốc IMF chia sẻ và trao đổi với Thủ tướng các vấn đề trong việc điều hành chính sách kinh tế vĩ mô, việc huy động tài chính cho các dự án, chương trình lớn và kiểm soát nợ công.

Đánh giá cao sức mạnh nội sinh của Việt Nam và mong muốn đẩy mạnh mối quan hệ Việt Nam – IMF phát triển thực chất hơn trong thời gian tới, ông Kenji cho biết, IMF ủng hộ các sáng kiến phát triển của Việt Nam, mong Việt Nam coi IMF là nhà tư vấn chính sách.

Với uy tín của mình, IMF sẽ có tiếng nói, kết nối các tổ chức tài chính quốc tế, trao đổi với cộng đồng doanh nghiệp về việc Việt Nam đang có những chính sách đúng đắn về phát triển kinh tế, góp phần giúp Việt Nam huy động được những nguồn lực phát triển từ bên ngoài cho những chương trình, dự án lớn.

Thủ tướng đề nghị IMF tiếp tục tư vấn chính sách, cảnh báo rủi ro cho Việt Nam; tăng cường hợp tác, hỗ trợ kỹ thuật và đào tạo cho Việt Nam; triển khai các chương trình hỗ trợ Việt Nam thích ứng với các điều kiện kinh tế quốc tế mới; có tiếng nói để các nhà đầu tư tăng cường hợp tác với Việt Nam. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thông tin với Phó Tổng Giám đốc IMF Kenji và Đoàn công tác về các định hướng tái cấu trúc nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, các giải pháp huy động vốn, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Việt Nam chủ trương phát triển thị trường vốn, hình thành trung tâm tài chính quốc tế, phấn đấu nâng hạng thị trường chứng khoán; phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu công trình; phát triển các loại thị trường bất động sản, khoa học công nghệ, thí điểm thị trường tài sản mã hóa…

Thủ tướng cho biết, Việt Nam huy động tài chính với các khoản vốn lớn để đầu tư vào các dự án, chương trình có tính chất chuyển đổi trạng thái, xoay chuyển tình thế, trên tinh thần "lợi ích hài hoà, rủi ro chia sẻ". Trong đó, Việt Nam đảm bảo lợi ích của các nhà đầu tư, nhà tài trợ; đảm bảo thanh khoản tài chính bất cứ lúc nào và đảm bảo an toàn hệ thống; tạo điều kiện để các nguồn vốn đầu tư an toàn, lành mạnh và hiệu quả.

Tin tưởng quan hệ tốt đẹp vốn có giữa Việt Nam và IMF sẽ tiếp tục được củng cố và phát huy hơn nữa trong thời gian tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị IMF tiếp tục tư vấn chính sách, cảnh báo rủi ro cho Việt Nam; tăng cường hợp tác, hỗ trợ kỹ thuật và đào tạo cho Việt Nam; mở rộng hợp tác, đào tạo nguồn nhân lực cho Việt Nam nhằm nâng cao năng lực hội nhập quốc tế; triển khai các chương trình hỗ trợ Việt Nam thích ứng với các điều kiện kinh tế quốc tế mới; có tiếng nói để các nhà đầu tư, nhà tài trợ tăng cường hợp tác với Việt Nam.