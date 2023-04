Phương Mỹ Chi nói gì về việc lập công ty ở tuổi 19?

(Baonghean.vn) - Nhằm chuẩn bị cho đợt tập huấn quan trọng cuối cùng, trước khi Đội tuyển U22 Việt Nam lên đường dự SEA Games 32, huấn luyện viên Troussier quyết định triệu tập bổ sung thêm 5 cầu thủ, trong đó có 3 cầu thủ của Sông Lam Nghệ An.

(Baonghean.vn) - Năm 2022, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Nghệ An đứng thứ 23/63 tỉnh, thành của cả nước, tăng 7 bậc sau cú tụt “sốc” đến 12 bậc, từ vị trí 18 năm 2020 xuống vị trí 30 của năm 2021; đứng thứ 7 vùng Bắc Trung Bộ, duyên hải Trung Bộ và thứ 2 khu vực Bắc Trung Bộ.

Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby xác nhận, lực lượng đặc nhiệm nước này đang hoạt động ở Ukraine.

(Baonghean.vn) - Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Nghệ An phát hiện 5 trang thông tin điện tử tổng hợp vi phạm trong hoạt động quản lý, cung cấp thông tin trên mạng Internet.

Phụ nữ may mắn sở hữu một trong những bộ phận này trên cơ thể càng to thì càng khỏe mạnh và sống thọ.

(Baonghean.vn) - Ngày 13/4, Công an huyện Yên Thành, Nghệ An cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng Hà Thị Thanh (SN 1987) trú tại xã Mường Nọc, huyện Quế Phong về tội mua bán trái phép chất ma túy.