Pickleball gây bão ở NEU: khoảng 10 lớp kín chỗ sau vài giờ

Chỉ vài giờ sau khi mở đăng ký, các lớp Pickleball tại Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU) đã kín chỗ. Môn thể thao lần đầu xuất hiện trong chương trình giáo dục thể chất này được đưa vào giảng dạy từ học kỳ I năm học 2025-2026, nằm trong nhóm 12 môn tự chọn. Do sân bãi có hạn, nhà trường mới mở khoảng 10 lớp để sinh viên trải nghiệm.

NEU chính thức đưa Pickleball vào chương trình 2025-2026

Theo Thạc sĩ Phạm Đức Cường, Trưởng bộ môn Giáo dục thể chất, Pickleball là môn học thử nghiệm nhưng “nhận được sự hưởng ứng vượt xa dự kiến”. Ông cho biết: “Chúng tôi mở đến đâu, sinh viên đăng ký hết đến đó. Do sân bãi có hạn, trường mới chỉ mở khoảng 10 lớp để sinh viên được trải nghiệm trước”.

Pickleball hiện nằm trong danh sách 12 môn thể chất tự chọn của NEU. Lý giải sức hút, thầy Cường nói: “So với bóng chuyền hay bóng rổ, Pickleball dễ chơi hơn, lại giúp vận động toàn thân. Sau những giờ học căng thẳng, chỉ một tiết Pickleball cũng đủ giúp sinh viên giải tỏa stress, vừa vui vừa khỏe”. Theo ông, tính an toàn được đảm bảo nhờ khởi động kỹ và hướng dẫn bài bản, giúp giảm thiểu nguy cơ chấn thương.

Pickleball đang trở thành “hiện tượng” thể chất tại NEU khi lớp học kín chỗ chỉ sau vài giờ mở đăng ký

Từ câu lạc bộ đến hệ sinh thái: NEU chuẩn hóa huấn luyện và thi đấu

Thạc sĩ Vũ Xuân Tình – người tiên phong đưa Pickleball về NEU – cho biết môn này “đang rất hot trên thế giới, phù hợp với nhiều lứa tuổi”. “Ngay khi thông báo mở lớp, sinh viên đã đăng ký kín chỗ chỉ trong vài giờ. Các em háo hức được cầm vợt, cầm bóng để thử xem môn này thú vị thế nào”, thầy nói.

Để phát triển phong trào, NEU đã cử giảng viên tham gia các khóa huấn luyện viên và trọng tài chuyên nghiệp. Câu lạc bộ Pickleball NEU đã hoạt động hơn một năm; đội tuyển sinh viên từng đoạt nhiều giải tại các giải đấu ở Hà Nội. “Chúng tôi không chỉ dạy kỹ thuật, mà còn hướng đến việc rèn luyện phản xạ, sức bền và tinh thần đồng đội. Pickleball không chỉ là môn thể thao - mà là cách sống khỏe, sống vui của sinh viên thời nay”, thầy Tình nói.

Sinh viên Kinh tế Quốc dân háo hức được cầm vợt, thử sức với bộ môn thể thao đang hot toàn cầu

Sinh viên: từ “môn lạ” thành “môn hot”

Với nhiều sinh viên, Pickleball nhanh chóng trở thành “môn thể chất quốc dân”. Đàm Thị Phương Linh (K67, Khoa Kế hoạch và Phát triển) chia sẻ: “Ban đầu em nghĩ Pickleball khó, nhưng khi chơi rồi thì thấy rất vui. Môn này nhẹ nhàng, dễ hiểu, lại mang tính đồng đội cao”. Một sinh viên khác cho biết chỉ cần ba buổi là có thể nắm vững kỹ thuật cơ bản, và vì sân nhỏ nên “đỡ mất sức hơn nhiều so với đá bóng hay bóng chuyền”.

Xu hướng lan rộng và lợi ích sức khỏe được ghi nhận

Không chỉ dừng lại ở NEU, Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng cũng đã đưa Pickleball vào chương trình đào tạo chính quy từ năm học 2025-2026. Bên cạnh đó, bài liên quan dẫn nghiên cứu từ Đại học Saint Louis (Mỹ) cho thấy người chơi Pickleball ít nhất 3 lần mỗi tuần có mức độ hạnh phúc và sức khỏe tinh thần cao hơn so với người không chơi thường xuyên.

Khoa học chứng minh: Chơi Pickleball 3 lần mỗi tuần giúp bạn hạnh phúc hơn!

Những con số đáng chú ý

Thời điểm áp dụng: học kỳ I năm học 2025-2026 (NEU).

Quy mô ban đầu: khoảng 10 lớp do sân bãi hạn chế.

Vị trí trong chương trình: 1 trong 12 môn thể chất tự chọn.

Hệ sinh thái phong trào: CLB hoạt động hơn một năm; đội tuyển từng đoạt nhiều giải tại các giải ở Hà Nội.

Lan tỏa: Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng đưa Pickleball vào đào tạo chính quy từ 2025-2026.

Kết luận

Việc NEU đưa Pickleball vào chương trình chính khóa – cùng tốc độ “cháy slot” trong vài giờ – cho thấy sức hút của một bộ môn dễ tiếp cận, an toàn và giàu tính kết nối. Từ lớp học đến câu lạc bộ và thi đấu, Pickleball đang định hình thói quen vận động mới của sinh viên, với nền tảng chuyên môn được chuẩn hóa và những tín hiệu tích cực về sức khỏe tinh thần.