Quốc tế Quân đội Ba Lan sẽ đến Ukraine học cách bắn hạ máy bay không người lái Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết, quân đội Ba Lan sẽ đến Ukraine để học cách bắn hạ máy bay không người lái.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk. Ảnh: Reuters

Theo RIA Novosti, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk ngày 11/9 cho biết, sau cuộc họp của Hội đồng An ninh quốc gia, quân đội Ba Lan sẽ đến Ukraine để học cách bắn hạ máy bay không người lái.

"Tôi vui vẻ chấp nhận đề xuất của Tổng thống Zelensky. Chúng tôi đã thảo luận về các vấn đề kỹ thuật" – Thủ tướng Donald Tusk cho biết khi trả lời câu hỏi về việc quân đội Ba Lan đang nghiên cứu kinh nghiệm của Ukraine.

Ông Tusk cho biết, Bộ Trưởng Quốc phòng và Ngoại trưởng Ba Lan sẽ được cử tới Kiev để tổ chức khóa đào tạo này.

"Ngoại trưởng Sikorski đã đến Kiev, vào ngày 9/9, Bộ trưởng Quốc phòng Kosiniak-Kamysz sẽ có mặt ở đó, và tại thời điểm này, các chuyên gia, bao gồm cả quân nhân, đã thảo luận với nhau về cách Ba Lan có thể áp dụng kinh nghiệm của Ukraine" - Thủ tướng Ba Lan cho biết.

Ngoài ra, Ba Lan sẽ đóng cửa hoàn toàn biên giới với Belarus vào lúc nửa đêm từ ngày 11/9 – 12/9. Giải thích về quyết định này, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết nó liên quan đến “lợi ích an ninh”, nhất là trong bối cảnh cuộc tập trận quân sự Nga-Belarus “Phương Tây – 2025” sẽ bắt đầu vào ngày 12/9.

Ông Tusk cũng cho biết một lý do khác dẫn đến quyết định đóng cửa biên giới là việc Belarus bắt giữ một công dân Ba Lan bị tình nghi hoạt động gián điệp.

Hiện vẫn chưa rõ Ba Lan sẽ đóng cửa biên giới với Belarus trong bao lâu. Bộ trưởng Nội vụ và Hành chính Ba Lan, Marcin Kerwiński, tuyên bố rằng ngày mở cửa biên giới vẫn chưa được xác định và sẽ không gắn liền với ngày kết thúc cuộc tập trận "Phương Tây -2025. Theo ông, việc đóng cửa biên giới không phải là mối lo ngại lớn nhất của Ba Lan về các cuộc tập trận Nga-Belarus, mà là "những hành động khiêu khích theo nghĩa rộng".

Trước đó ngày 10/9, Thủ tướng Tusk tuyên bố rằng các máy bay không người lái "nguy hiểm" đã bị bắn hạ trên không phận Ba Lan, gọi chúng là "của Nga", nhưng chưa đưa ra bằng chứng. Chủ tịch EC Ursula von der Leyen sau đó cho biết có hơn 10 chiếc UAV liên quan đến sự việc.

Đại diện Lâm thời của Nga Andrei Ordash nói với RIA Novosti rằng Ba Lan chưa cung cấp bằng chứng về nguồn gốc được cho là của Nga đối với các máy bay không người lái bị bắn hạ trên lãnh thổ nước này.