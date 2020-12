Quân khu 4 và 6 tỉnh ký kết phối hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2021

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh - Tư lệnh Quân khu chủ trì hội nghị; dự hội nghị có Trung tướng Trần Võ Dũng - Chính ủy Quân khu, đại diện lãnh đạo UBND, các ban ngành 6 tỉnh trên địa bàn Quân khu.

Năm 2020, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và cấp ủy, chính quyền 6 tỉnh trên địa bàn Quân khu đã phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiều chủ trương, giải pháp quyết liệt, đồng bộ lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị, địa phương triển khai tổ chức các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng nội dung đã ký kết.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Duy Đông

Nổi bật là: Đã phối hợp chặt chẽ, nắm chắc tình hình, kịp thời giải quyết các vụ việc nảy sinh ở cơ sở đúng pháp luật; thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; thế trận lòng dân được củng cố, tăng cường; chất lượng tổng hợp và trình độ khả năng SSCĐ của lực lượng vũ trang địa phương và LLVT Quân khu không ngừng được nâng lên, kịp thời xử lý các tình huống xảy ra trên địa bàn, nhất là trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; thực hiện công tác chính sách, hậu phương quân đội đối với các liệt sỹ hy sinh khi làm nhiệm vụ theo đúng quy định, phù hợp với nguyện vọng của gia đình. Công tác phối hợp tuyên truyền nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trên các phương tiện thông tin đại chúng từ Trung ương đến địa phương ngày càng đi vào chiều sâu đạt hiệu quả cao.



LLVT Nghệ An ứng cứu giúp dân di chuyển khỏi vùng lũ. Ảnh tư liệu của P.V

Các cơ quan, đơn vị LLVT Quân khu luôn phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, địa phương thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua “Dân vận khéo”, “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo, không ai bị bỏ lại phía sau”, “Gắn kết yêu thương giữa lương và giáo”...

LLVT giúp dân xây dựng nông thôn mới. Ảnh tư liệu

Năm 2020 có 30 lượt đơn vị hành quân dã ngoại kết hợp làm công tác dân vận, kết hợp với xây dựng nông thôn mới ở 31 xã của 26 huyện trên địa bàn 6 tỉnh, là những địa bàn vùng giáo, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, vùng bị ngập lụt. Tại đây, các đơn vị đã huy động 32.400 ngày công, tổ chức tu sửa, làm mới 262,80 km đường nông thôn, kênh mương nội đồng, 5 km đê ngăn mặn; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 7.599 lượt người với số tiền 653 triệu đồng; huy động hơn 44.519 lượt cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ cùng 1.008 phương tiện tham gia cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai, bão, lũ; hỗ trợ lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh cho các địa phương vùng thiên tai với số tiền hàng chục tỷ đồng...



Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Duy Đông

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An đã đánh giá cao công tác phối hợp giữa Bộ Tư lệnh Quân khu 4 với các ban, ngành, LLVT tỉnh Nghệ An trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2020. Cảm ơn sự quan tâm của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và các đơn vị đóng quân trên địa bàn đã giúp đỡ tỉnh Nghệ An trong phát triển và giữ vững ổn định quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Đặc biệt, trong thời gian qua đã quan tâm lãnh đạo chỉ đạo và phối hợp giúp đỡ Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Nghệ An trong công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, chữa cháy rừng, phòng, chống dịch Covid-19. Khẳng định vai trò của cấp ủy, chính quyền các cấp trong vấn đề đảm bảo nhiệm vụ quân sự - quốc phòng, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm của Tỉnh ủy, UBND, HĐND tỉnh trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến việc triển khai, phối hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng và công tác phòng, chống dịch Covid-19 năm 2020.



Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và 6 tỉnh ký kết biên bản phối hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2021. Ảnh: Duy Đông

Tại hội nghị, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và 6 tỉnh đã ký kết biên bản phối hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2021. Trong đó, Quân khu 4 và 6 tỉnh tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng phối hợp quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết, kết luận, chương trình hành động thực hiện các chiến lược về quốc phòng, an ninh; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân, nhất là thế trận lòng dân ngày càng vững chắc, thực hiện tốt mục tiêu “yên dân, ổn định và phát triển”.

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh - Tư lệnh Quân khu kết luận hội nghị. Ảnh: Duy Đông

Nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của LLVT Quân khu đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; chủ động nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời, có hiệu quả mọi tình huống về quốc phòng, an ninh, không để bị động bất ngờ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, ổn định chính trị, xã hội trên địa bàn, nhất là dịp Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp./.