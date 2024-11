Quân Nga tiến quân ào ạt tại miền đông Ukraine

NPV - 26/11/2024 11:30

Sputnik ngày 25/11 dẫn thông tin Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các đơn vị quân đội Nga ở khu vực biên giới Kursk trong 24 giờ đã tiêu diệt hơn 200 binh sĩ của Lực lượng vũ trang Ukraine, 1 xe tăng, 3 xe chiến đấu bộ binh, trong đó có 1 chiếc "Marder" do Đức sản xuất và 1 chiếc "Bradley" do Mỹ sản xuất, 1 xe bọc thép "Fuchs" do Đức sản xuất.