Quán triệt, vận dụng Nghị quyết của Đảng vào công tác giáo dục lý luận chính trị

Vận dụng, quán triệt Nghị quyết của Đảng vào công tác giảng dạy

Hội thảo khoa học “Quán triệt, vận dụng Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX vào giảng dạy lý luận chính trị” là một trong những hoạt động quan trọng nhằm thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 09/3/2021 của Bộ Chính trị về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng thời thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tích cực triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX.



Hội thảo nhằm tiếp tục quán triệt, làm sâu sắc hơn trong nhận thức về những nội dung quan trọng trong các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX. Đồng thời, cập nhật, bổ sung, cụ thể hóa vào bài giảng trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ các cấp trên địa bàn tỉnh hiện nay.

Bên cạnh đó, hội thảo cũng là dịp để tuyên truyền, phổ biến, lan tỏa tinh thần, nội dung của văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XIX một cách sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống một cách kịp thời, hiệu quả.

Vì vậy, đội ngũ giảng dạy bộ môn xây dựng Đảng cần phải định hướng cho học viên một cách có hệ thống những vấn đề cơ bản; Từng bước hướng đến giáo dục, động viên cán bộ, đảng viên hoàn thiện nhận thức về nội dung công tác xây dựng Đảng; về trách nhiệm của cán bộ, đảng viên; về nội dung công việc đảm nhiệm của họ trên thực tế; phát triển các phẩm chất, nhân cách, phương pháp, tác phong của người học giúp họ biết tự học, tự nghiên cứu, tự rèn luyện nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Lê Thị Hoài Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Hiệu trưởng nhà trường khẳng định: Giá trị, ý nghĩa của Đại hội XIII của Đảng và Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh Nghệ An là rất to lớn và đặc biệt quan trọng đối với tương lai phát triển của tỉnh nhà. Đây vừa là niềm tin, vừa là động lực to lớn để mỗi một tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương đến từng cán bộ, đảng viên và người dân Nghệ An có trách nhiệm quán triệt và vận dụng, cụ thể hóa thành nhiệm vụ, hành động của mình.