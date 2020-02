Quang Hải và hot girl xứ Nghệ có hình xăm đôi

Hình ảnh tình tứ của Quang Hải và bạn gái tin đồn Huyền My.

Sau khi chia tay bạn gái Nhật Lê hồi tháng 7 năm ngoái, Quang Hải liên tục dính tin đồn tình cảm với nhiều người đẹp. Mới nhất, tiền vệ CLB Hà Nội được cho là đang hẹn hò với hot girl Nguyễn Huyền My. Cô nàng sinh năm 1997, hiện làm chủ một tiệm nail ở Hà Nội.

Bức ảnh Huyền My tình tứ dựa đầu vào vai Quang Hải gây xôn xao sau khi được đăng tải trên mạng xã hội. Khi "soi" những hình ảnh trên trang cá nhân của hot girl 23 tuổi, nhiều người phát hiện cô có hình xăm dòng chữ "Family is my strength" (Gia đình là sức mạnh của tôi) giống tiền vệ CLB Hà Nội. Tuy vậy, cả Quang Hải và Huyền My đều im lặng trước tin đồn là một cặp.

Sau trận đấu giao hữu trước mùa giải giữa CLB Hà Nội và Viettel trên sân Hàng Đẫy hai ngày trước, Quang Hải đã trả lời truyền thông về chuyện cá nhân: "Thật sự, tôi không quan tâm nhiều về chuyện mọi người bàn tán về cuộc sống riêng tư của tôi. Tôi chỉ muốn mọi người theo dõi tôi, một Quang Hải trên sân bóng. Chuyện riêng tư tôi, muốn giữ cho bản thân mình, tôi không muốn mọi người để ý quá nhiều đến điều đó".

Quang Hải và Huyền Mi cùng có hình xăm dòng chữ "Family is my strength".

Trận giao hữu chuẩn bị cho mùa giải mới giữa Hà Nội và Viettel kết thúc với tỷ số 1-1. Quang Hải không thi đấu phút nào do gặp phải chấn thương. Sau trận, anh chia sẻ: "Tôi không thi đấu ở trận này do đang gặp phải một chút vấn đề với bắp đùi. Khi gặp chấn thương hoặc không đạt thể trạng tốt nhất, tôi muốn sớm hồi phục để quay lại thi đấu".

Ngày 1/3 tới, CLB Hà Nội sẽ mở màn mùa giải mới với trận tranh Siêu Cup Quốc gia với TP HCM trên SVĐ Thống Nhất. Ở trận ra quân V-League 2020, Quang Hải và đồng đội sẽ tiếp đón Nam Định trên sân nhà vào ngày 7/3.