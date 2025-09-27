Thứ Bảy, 27/9/2025
Pháp luật

Quyết định khởi tố vụ án sản xuất dầu gội giả thương hiệu độc quyền

Anh Khoa 27/09/2025 06:53

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP. Huế đã xác minh, làm rõ, chỉ trong một thời gian ngắn, Nguyễn Thị Loan đã chủ mưu, câu kết với Trần Quang Nam và Phạm Hoài Bảo để tổ chức một đường dây sản xuất dầu gội giả thương hiệu độc quyền của một doanh nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh.

Tối 26/9, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP. Huế cho biết, Cơ quan CSĐT Công an thành phố vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú 3 đối tượng gồm Nguyễn Thị Loan (SN 1989, trú tại số 49 Xuân Hòa, phường Kim Long, TP. Huế); Trần Quang Nam (SN 2003, trú phường Thuận Hóa, TP. Huế) và Phạm Hoài Bảo (SN 1992, trú ở tỉnh Quảng Ngãi) để điều tra hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả.

Đặt mua nguyên liệu trôi nổi qua mạng để sản xuất số lượng lớn dầu gội giả -0
Cán bộ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP. Huế công bố quyết định khởi tố bị can Nguyễn Thị Loan.

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP. Huế kiểm tra căn nhà tại địa chỉ ngõ 5, kiệt 22 đường Nguyễn Phúc Lan, phường Kim Long (TP. Huế), phát hiện đối tượng Nguyễn Thị Loan đang tổ chức sản xuất và đóng gói nhiều hàng hóa có dấu hiệu làm giả.

Đặt mua nguyên liệu trôi nổi qua mạng để sản xuất số lượng lớn dầu gội giả -0
Nguyên liệu được các đối tượng đặt mua qua mạng để sản xuất dầu gội giả.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP. Huế đã làm rõ, chỉ trong một thời gian ngắn, Nguyễn Thị Loan đã chủ mưu, câu kết với Trần Quang Nam và Phạm Hoài Bảo để tổ chức một đường dây sản xuất hàng giả khép kín.

Đặt mua nguyên liệu trôi nổi qua mạng để sản xuất số lượng lớn dầu gội giả -0
Vỏ chai dầu gội được gián nhãn mác giả thương hiệu độc quyền của doanh nghiệp.

Các đối tượng đã đặt mua nguyên liệu trôi nổi, trang bị máy móc, đặt in tem, bao bì giả thương hiệu dầu gội xả bưởi của một công ty có trụ sở đóng tại TP. Hồ Chí Minh. Sản phẩm này đã được doanh nghiệp đăng ký bảo hộ độc quyền.

Với thủ đoạn này, các đối tượng đã sản xuất 904 chai dầu gội giả, với tổng giá trị tính theo hàng thật khoảng 108 triệu đồng.

Tại kho và nơi sản xuất hàng giả của các đối tượng, cơ quan Công an thu giữ số lượng lớn dầu gội được làm giả, một số máy móc và vỏ chai dầu gội, bao bì, nhãn mác được các đối tượng sử dụng để sản xuất hàng giả.

