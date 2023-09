Quyết tâm 'sạch ma túy' ở huyện có diện tích lớn nhất Việt Nam

Sau 6 tháng triển khai, với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, cơ bản đạt mục tiêu đề ra.

16/17 xã cơ bản sạch về ma túy

Đến xã Xá Lượng - địa bàn giáp ranh với xã Lưu Kiền, xã Lượng Minh và thị trấn Thạch Giám, điều dễ nhận thấy đó là khi có người lạ xuất hiện, người dân trong bản không còn ánh mắt dò xét như khi trên địa bàn còn những đối tượng nghiện ma túy. Đại úy Vi Mạnh Cường - Trưởng Công an xã Xá Lượng cho biết: Từ thời điểm triển khai thực hiện Chỉ thị số 08, lực lượng đã bắt quả tang 5 vụ, 5 đối tượng về các hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy, qua đó triệt xóa 1 điểm bán lẻ tại bản Lở, xã Xá Lượng. Cùng với đó, lập hồ sơ đưa 25 đối tượng đi cai nghiện bắt buộc tại các cơ sở cai nghiện, 9 đối tượng cai nghiện tại cộng đồng.

Đoàn Thanh niên Công an huyện Tương Dương tuyên truyền phòng chống ma túy cho người dân. Ảnh: CSCC

Xác định công tác tuyên truyền đóng vai trò quan trọng, Công an xã Xá Lượng cũng đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, không ngừng đổi mới nội dung công tác tuyên truyền về tệ nạn, tác hại của ma túy, trọng tâm là các đối tượng là đoàn viên, thanh niên, học sinh. Lực lượng chức năng còn trực tiếp đến từng hộ dân, vận động cá biệt đối với các gia đình có con em, thành viên trong gia đình nghiện, nghi nghiện ma túy. Qua đó, tổ chức 100% hộ gia đình ký cam kết không tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy… Với cách làm đó, tính đến tháng 3/2023, xã Xá Lượng cơ bản đảm bảo các tiêu chí xã sạch về ma túy và tiếp tục được duy trì, giữ vững các tiêu chí đến nay.

Tại xã Yên Na, là địa bàn tiếp giáp với các xã phức tạp về ma túy như xã Lượng Minh và xã Yên Hòa nên rất dễ bị tác động, xâm nhập ma túy; các đối tượng bên ngoài có thể lôi kéo, móc nối với một số người dân, thiết lập các đường dây mua, bán, trung chuyển trái phép chất ma túy qua địa bàn; kéo theo số người nghiện có nguy cơ tăng do nguồn cung ứng gần và dễ tiếp cận. Theo đó, cùng với lập hồ sơ đưa các đối tượng đi cai nghiện, Công an xã Yên Na đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức cho 1.148/1.148 hộ gia đình trên địa bàn cam kết không tham gia tội phạm, tệ nạn ma túy và tự nguyện hợp tác với các lực lượng chức năng trong công tác phòng, chống ma túy; 7/7 bản có hòm thư tố giác tội phạm, có bảng niêm yết công khai số điện thoại đường dây nóng của lực lượng chức năng trong phòng, chống tội phạm ma túy. Đồng thời, xây dựng và duy trì hiệu quả 2 mô hình về phòng chống tội phạm, tệ nạn ma túy trên địa bàn toàn xã, gồm mô hình “Bản không có ma túy” tại bản Có Phảo và mô hình điển hình tái hòa nhập cộng đồng đối với cai nghiện ma túy thành công.

Công an xã Yên Na tổ chức nhiều hình thức tuyên truyền phòng, chống ma túy. Ảnh: CSCC

Theo Trung tá Vi Văn May - Trưởng Công an xã Yên Na, chính những người đã cai nghiện ma túy thành công như Vi Văn Tỉnh, Lữ Phấn Khởi, Lương May Tình, là thành viên của mô hình điển hình tái hòa nhập cộng đồng đã trở thành những tuyên truyền viên “người thật, việc thật” mang lại hiệu quả cao trong công tác tuyên truyền. Còn theo ông Lô Văn Tùng - Bí thư Đảng ủy xã Yên Na: Xã đã tổ chức gặp gỡ 2 đợt với 12 người uy tín trong dòng họ, các già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng dân cư để hình thành mạng lưới tuyên truyền viên. “Từng dòng họ đều đưa các nội dung liên quan công tác phòng, chống ma túy vào quy ước, hương ước. Bởi vậy, khi trong dòng họ phát hiện có người nghi nghiện là gọi công an đến kiểm tra ngay”, ông Tùng cho hay.

Tính đến thời điểm này, trên địa bàn huyện Tương Dương, ngoài 4 xã biên giới sạch về ma túy, gồm: Tam Quang, Tam Hợp, Mai Sơn, Nhôn Mai, đã có thêm 12 xã, thị trấn cơ bản sạch về ma túy, trừ xã Lượng Minh.

“Làm sạch” gắn với “giữ sạch”

Có được kết quả trên, theo Thượng tá Phạm Ngọc Cảnh - Trưởng Công an huyện Tương Dương: Xác định công tác tuyên truyền là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, Công an huyện Tương Dương đã phối hợp với các ngành, cấp ủy, chính quyền cơ sở tổ chức hơn 500 buổi tuyên truyền, với hơn 15 nghìn lượt học sinh, cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân tham gia tại 146 bản, 58 trường học.

Đồng thời, đã tổ chức ra mắt mô hình “Xã sạch về ma túy” tại các xã, thị trấn, 33 mô hình bản, làng “Sạch về ma túy”. Tổ chức 39 lượt gặp gỡ già làng, trưởng bản, người có uy tín trong phòng, chống ma túy trên địa bàn; tổ chức hơn 100 diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” với gần 7 nghìn người tham gia, có trên 300 ý kiến, phản ánh, tiếp nhận 59 đơn tố giác tội phạm liên quan đến ma túy; 100% hộ gia đình cam kết không tham gia tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật về ma túy. Cùng với đó, trong hơn 6 tháng thực hiện Chỉ thị 08 (từ 5/12/2022 đến 15/6/2023), lực lượng đã phát hiện, bắt 82 vụ, 84 đối tượng, thu 795,81 gam heroin, 10.954 viên hồng phiến, 3,1kg ma túy đá. Lập hồ sơ đưa 163 đối tượng đi cai nghiện bắt buộc, 47 đối tượng cai nghiện tại cộng đồng và 10 đối tượng điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone.

Lãnh đạo huyện Tương Dương khen thưởng Ban chuyên án bắt giữ đối tượng Và Bá Tủa, trú tại xã Tri Lễ (Quế Phong), thu giữ 6.000 viên hồng phiến, 253 gam heroin. Ảnh: CSCC

Cùng với các giải pháp tuyên truyền, đấu tranh với ma túy, huyện Tương Dương đặc biệt quan tâm hỗ trợ phát triển sản xuất, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, an sinh xã hội nhằm nâng cao đời sống cho người dân. Trong đó, có chương trình hỗ trợ xây dựng 602 căn nhà cho hộ nghèo do Bộ Công an và Công an Nghệ An triển khai, gắn với đề án, nghị quyết “Xã, thị trấn sạch ma túy”.

Ông Nguyễn Văn Hải - Bí thư Huyện ủy Tương Dương cho hay: Xác định huyện Tương Dương là địa bàn đặc thù, 100% là rừng núi, địa bàn rộng, hiểm trở (có tổng diện tích tự nhiên 2.811 km2, là đơn vị hành chính cấp huyện lớn nhất cả nước). Đặc biệt, một số bản nằm ở khu vực núi cao, đường đi lại độc đạo… gây khó khăn cho công tác “giữ sạch” ma túy. Cùng với đẩy mạnh tiến độ triển khai “làm sạch” ma túy tại các xã còn lại trong năm 2023, huyện chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, truyền thông phòng, chống ma túy tại các địa bàn gắn với phát huy hiệu quả mô hình “Xã, thị trấn sạch ma túy”, “ Bản làng không ma túy”… Qua đó, nâng cao ý thức của người dân trong phòng ngừa tội phạm, tệ nạn ma túy. Triển khai vận động, xã hội hóa xây dựng thêm nhà ở cho hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần người dân trên địa bàn, góp phần “giữ sạch” ma túy, ổn định tình hình ANTT trên địa bàn.

Công an huyện Tương Dương hướng dẫn người dân cách cung cấp tin báo, tố giác tội phạm. Ảnh: CSCC

Đồng thời, Ban chỉ đạo huyện xác định: Tăng cường đấu tranh triệt xóa các điểm phức tạp, điểm bán lẻ ma túy trên địa bàn huyện, trong đó ưu tiên triển khai các biện pháp nghiệp vụ tại các địa bàn đăng ký “làm sạch” trong năm 2023. Đối với các địa bàn cấp xã đã sạch ma túy ưu tiên tăng cường các giải pháp quản lý sau cai nghiện và tái hòa nhập cộng đồng để “giữ sạch” địa bàn. Đối với các địa bàn đang triển khai “làm sạch”, tăng cường công tác phối hợp lập hồ sơ cai nghiện, trong đó ưu tiên lập hồ sơ cai nghiện bắt buộc và quản lý, theo dõi chặt chẽ đối với số trường hợp đang cai nghiện tại cộng đồng, điều trị nghiện bằng thuốc thay thế tại địa bàn…