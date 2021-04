Quỳnh Lưu đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác

P.V: Quỳnh Lưu là một trong những địa phương thực hiện tốt Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Vậy xin đồng chí cho biết những việc làm nổi bật của huyện trong thời gian qua?

Cùng với đó, công tác tuyên truyền cũng đã được huyện đẩy mạnh thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng và tạo được hiệu quả cao.

Nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳnh Lưu đã xác định rõ 3 nội dung đột phá trong kế hoạch toàn khóa thực hiện Chỉ thị 05 phù hợp với tình hình thực tế của huyện. Đó là: Xây dựng hình ảnh người lãnh đạo các cấp trách nhiệm, nêu gương, sâu sát cơ sở. Đổi mới tư duy và chính sách thu hút đầu tư, phát triển kinh tế. Chủ động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo “Phấn đấu đạt huyện nông thôn mới vào năm 2021 và đứng trong tốp đầu khối các huyện của tỉnh”.

Ban Thường vụ Huyện ủy luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác chính trị, tư tưởng, tự phê bình và phê bình; thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình. Từ năm 2017 đến nay, toàn huyện đã tổ chức 105 cuộc đối thoại trực tiếp giữa chính quyền với nhân dân, có hơn 5.000 người tham gia với 783 lượt ý kiến được phản ánh tại cuộc đối thoại. Bên cạnh đó, các cấp ủy, tổ chức Đảng đã cụ thể hóa, xây dựng các chuẩn mực đạo đức theo tinh thần Chỉ thị số 05 phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ, điều kiện của từng cơ quan, đơn vị.

Mô hình đầu tư sản xuất nông nghiệp áp dụng công nghệ cao được người dân Quỳnh Lưu thực hiện rất thành công. Ảnh: Hoàng Vĩnh

Công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, biểu dương, khen thưởng được các cấp ủy, tổ chức Đảng quan tâm. Hàng năm, huyện thành lập nhiều đoàn kiểm tra, giám sát chuyên đề hoặc lồng ghép với các nội dung khác, qua đó kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, chấn chỉnh những sai sót, hạn chế tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Do đó, sau 5 năm thực hiện, huyện Quỳnh Lưu đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trên tất cả các lĩnh vực như: kinh tế; văn hóa - xã hội; quốc phòng - an ninh; xây dựng hệ thống chính trị; Chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM, đến nay có 30/32 xã đạt chuẩn NTM, tăng 18 xã so với năm 2015; xã Quỳnh Đôi đạt chuẩn NTM nâng cao; có 10 thôn đạt danh hiệu thôn NTM kiểu mẫu. Huyện đã đạt 4/9 tiêu chí và đang phấn đấu hoàn thiện các tiêu chí còn lại để về đích huyện nông thôn mới trong năm 2021...