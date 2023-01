(Baonghean.vn) - Việc ra mắt chuyên mục Tiếng Anh trên Báo Nghệ An đánh dấu bước phát triển lớn của tờ báo Đảng trên quê hương Bác Hồ. Đây là một kênh mới để quảng bá hình ảnh quê hương, con người xứ Nghệ ra với thế giới.

Chiều 13/1, Báo Nghệ An đã tổ chức Lễ ra mắt chuyên mục tiếng Anh - Nghe An News trên Báo Nghệ An. Tham dự buổi lễ, về phía lãnh đạo tỉnh có các đồng chí: Nguyễn Nam Đình - Uỷ viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Thu Hường - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; cùng đại diện các sở, ban ngành cấp tỉnh. Cùng tham dự buổi lễ có Nhà báo Trần Minh Ngọc - Chủ tịch Hội Nhà báo Nghệ An, Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An; các cộng tác viên tiêu biểu và cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Nghệ An.

Thời gian qua, Báo Nghệ An đã phát triển mạnh về mọi mặt, với nhiều chuyên mục mới ra đời, nhiều nội dung chuyên sâu về đời sống văn hoá xã hội, hoạt động xúc tiến đầu tư, quảng bá du lịch... trên địa bàn tỉnh đã được đăng tải. Các chuyên trang, chuyên mục được xây dựng đã cung cấp nhiều thông tin hữu ích cho độc giả.

Trong bối cảnh cách mạng công nghệ 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ, không ít người nước ngoài, Việt kiều trên thế giới có nhu cầu tìm hiểu nhiều hơn về Nghệ An về công tác thu hút đầu tư, các hoạt động kinh tế, văn hoá, xã hội tại Nghệ An. Trong khi đó tin tức chủ yếu trên báo là ngôn ngữ tiếng Việt.

Chính vì thế ngày 28/12/2022 vừa qua, Báo Nghệ An đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất ban hành Đề án số 23-ĐA/TU về “Nâng cao chất lượng toàn diện gắn với chuyển đổi số Báo Nghệ An giai đoạn 2022- 2027, có tính đến năm 2030”. Một trong những mục tiêu đề ra của Đề án là Nâng cao chất lượng toàn diện các ấn phẩm của Báo Nghệ An. Trong đó định hướng mở chuyên mục tiếng Anh, tiến tới xây dựng phiên bản tiếng Anh trên Báo Nghệ An, nhằm góp phần thực hiện nhiệm vụ thông tin đối ngoại, quảng bá mạnh mẽ hơn hình ảnh đất nước, con người Nghệ An ra với thế giới, cũng như giới thiệu tiềm năng, thế mạnh về kinh tế, du lịch,... của tỉnh với các đối tác trong nước, đặc biệt là các nhà đầu tư nước ngoài.

Sau một thời gian xin ý kiến và được Bộ Thông tin và Truyền thông cho phép bằng Công văn số 5494/ BTTTT-CBC, ngày 09 tháng 11 năm 2022, Báo Nghệ An đã cho ra mắt chuyên mục tiếng Anh nhằm đáp ứng nhu cầu thiết thực này thông tin đa dạng của bạn đọc.

Chuyên mục ra đời nhằm tiếp tục thực hiện mục tiêu đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung và cách thức tiếp cận của độc giả trong thời kỳ công nghệ. Đây cũng sẽ là một kênh thông tin quan trọng, bổ ích, đánh dấu một bước ngoặt mới cho chặng đường phát triển sau hơn 60 năm của Báo Nghệ An.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Hữu Nghĩa - Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An cho biết: Lễ ra mắt chuyên mục tiếng Anh trên Báo Nghệ An - một kênh mới để tiếp thị hình ảnh quê hương, con người xứ Nghệ ra với thế giới, góp phần quảng bá Nghệ An là địa chỉ đầu tư, điểm đến du lịch hấp dẫn với bạn bè năm châu.

Nhân dịp này, đồng chí cũng mong muốn nhận được sự đón nhận, ủng hộ và góp ý từ các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành, các cộng tác viên và quý độc giả thân thiết để ngày càng hoàn thiện, góp phần thực hiện tốt vai trò thông tin đối ngoại của tờ báo Đảng trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, là cầu nối để bạn bè năm châu biết, yêu mến và đến với Nghệ An ngày càng nhiều hơn.