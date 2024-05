Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Tại TP. Hồ Chí Minh, Ban Chấp hành Hội đồng hương Nghĩa Đàn - TX. Thái Hòa (tỉnh Nghệ An) vừa tổ chức gặp mặt những người con, dâu, rể và ra mắt Hội đồng hương huyện Nghĩa Đàn - thị xã Thái Hòa tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam.

Lãnh đạo huyện Nghĩa Đàn tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội đồng hương Nghĩa Đàn - thị xã Thái Hòa và các tỉnh phía Nam. Ảnh Liên Thanh

Dự lễ có các đồng chí: Phạm Chí Kiên - Bí thư Huyện ủy Nghĩa Đàn; Phan Tiến Hải - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nghĩa Đàn; Võ Tiến Sỹ - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Đàn; Trần Khánh Sơn - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, phụ trách Đảng bộ thị xã Thái Hòa; Chu Anh Tuấn - Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Thái Hòa.

Hội Đồng hương Nghệ An tại TP. Hồ Chí Minh có ông Nguyễn Đức Quang - Chủ tịch Hội Đồng hương Nghệ An tại TP. Hồ Chí Minh, cùng các ông Phó Chủ tịch Hội Đồng hương Nghệ An tại TP. Hồ Chí Minh. Dự lễ còn có Trung tướng Lưu Phước Lượng - Nguyên Chính ủy Quân khu 9, nguyên Phó Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ; Thiếu tướng, TS Lương Đình Lành - Hiệu trưởng Trường Sỹ quan Lục quân 2 và hơn 300 người là con, dâu, rể quê hương Nghĩa Đàn - TX. Thái Hòa đang làm ăn, sinh sống và học tập tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam.

Ông Nguyễn Đức Quang - Chủ tịch Hội đồng hương Nghệ An tại TP. Hồ Chí Minh (thứ 4 bên trái) tặng hoa chúc mừng Hội đồng hương Nghĩa Đàn - TX. Thái Hòa tại TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Liên Thanh

Các đại biểu dự lễ ra mắt Hội đồng hương Nghĩa Đàn - TX. Thái Hòa tại TP Hồ Chí Minh. Ảnh Liên Thanh

Phát biểu tại lễ ra mắt, Trung tướng, PGS. TS Nguyễn Đức Hải - nguyên Tư lệnh Quân đoàn 3, nguyên Viện trưởng Viện chiến lược Quốc phòng (Bộ Quốc phòng), Chủ tịch Hội đồng hương Nghĩa Đàn - TX. Thái Hòa tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam nhấn mạnh: Hội Đồng hương Nghĩa Đàn - TX. Thái Hòa ra đời nhằm đáp ứng nguyện vọng của đông đảo bà con quê Nghĩa Đàn - TX. Thái Hòa đang sinh sống, học tập, công tác tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam.

Hội thành lập với mục đích gắn kết các hội viên, tạo động lực cho thế hệ con cháu mai sau tiếp bước những truyền thống tốt đẹp của quê nhà và luôn hướng về nguồn cội. Hội cũng là cầu nối giữa những người con xa quê với quê nhà Nghĩa Đàn - TX. Thái Hòa đang làm ăn sinh sống ở mảnh đất phương Nam của Tổ quốc với chính quyền địa phương để cùng chung tay phát triển. Hội đã bầu ban chấp hành, có điều lệ, quy chế, hy vọng trong thời gian tới sẽ có nhiều hoạt động thiết thực, tạo sân chơi bổ ích cho hội viên và có những đóng góp xây dựng quê hương.

Trung tướng, PGS–TS Nguyễn Đức Hải - nguyên Tư lệnh Quân đoàn 3, nguyên Viện trưởng Viện chiến lược Quốc phòng (Bộ Quốc phòng), Chủ tịch Hội đồng hương Nghĩa Đàn – TX.Thái Hòa tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam phát biểu tại buổi lễ. Ảnh Liên Thanh

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phạm Chí Kiên - Bí thư Huyện ủy Nghĩa Đàn cho biết: Sau 16 năm điều chỉnh địa giới hành chính huyện Nghĩa Đàn để thành lập thị xã Thái Hoà, huyện Nghĩa Đàn có diện tích tự nhiên gần 62.000 ha, dân số trên 150.000 người, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 30%, có 23 xã, thị trấn; hạ tầng giao thông thuận lợi cho giao thương và phát triển kinh tế, được xác định là trung tâm phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Về kinh tế năm 2023 đạt 14,06%; tổng số vốn đầu tư toàn xã hội gần 14.000 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo còn 2,9%; 22/22 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 02 xã nông thôn mới nâng cao, năm 2024 phấn đấu hoàn thành tiêu chí huyện nông thôn mới để năm 2025 trình phê duyệt và được công nhận huyện nông thôn mới; phấn đấu xây dựng thị trấn Nghĩa Đàn đạt chuẩn đô thị văn minh…

Về tình hình doanh nghiệp và thu hút đầu tư, một số doanh nghiệp lĩnh vực đầu tư, sản xuất kinh doanh có hiệu quả trên địa bàn như các doanh nghiệp thuộc tập đoàn TH (Cty cổ phần thực phẩm sữa TH, Cty cổ phần sữa TH, Nhà máy nước tinh khiết và hoa quả Núi Tiên, Nhà máy gỗ MDF…); các doanh nghiệp trong cụm công nghiệp (bột đá, đá mỹ nghệ, hạt nhựa, gỗ ép, may mặc, dầu sở, dược liệu…); các dự án chăn nuôi quy mô lớn (bò sữa, lợn…); các cơ sở du lịch, các điểm du lịch…

Đồng chí Phạm Chí Kiên - Bí thư Huyện ủy Nghĩa Đàn phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Liên Thanh

Các dự án đang xúc tiến triển khai đầu tư: khu dân cư hiện đại, bến xe, chợ thương mại, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nhà máy chế biến thức ăn gia súc, chế biến sản phẩm nông-lâm nghiệp, tổ hợp trung tâm dịch vụ - thương mại, cụm công nghiệp, khu công nghiệp…

Đang tìm kiếm xúc tiến đầu tư: nhà máy nước, hệ thống xử lý nước thải, mô hình kinh tế sản xuất và chế biến gắn với tiêu thụ sản phẩm nông - lâm công nghệ cao, sân gold, khu du lịch, trung tâm dưỡng lão, nghỉ dưỡng sinh thái, khu đô thị; di tích lịch sử Cây đa làng Trù xã Nghĩa Khánh và hang Rú Ấm xã Nghĩa Đức, các hoạt động phong trào thể thao lớn để giới thiệu, quảng bá hình ảnh Nghĩa Đàn.

Chất lượng giáo dục đạt chuẩn, Trung tâm y tế huyện và các trạm y tế xã đảm bảo chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân. Đang triển khai có hiệu quả việc vận động hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở (giai đoạn 2023 - 2025 mục tiêu thực hiện 320 nhà tương đương 16 tỷ đồng; hiện nay đã triển khai hoàn thành 155 nhà); thực hiện tốt việc vận động ủng hộ “Tết vì người nghèo” hàng năm.

Về quốc phòng - an ninh, 23/23 xã, thị trấn đạt xã sạch về ma tuý, quốc phòng – an ninh duy trì sự ổn định, trên địa bàn huyện không có điểm nóng, không có vụ việc phức tạp…

Huyện đang ra sức đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách hành chính, chuyển đổi số, tích cực thực hiện việc sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã…

Đồng chí Chu Anh Tuấn - Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND Thị xã Thái Hòa phát biểu tại buổi lễ, cho biết: Định hướng đến 2030, Thị xã Thái Hòa sẽ trở thành thành phố, trong đó sẽ quy hoạch và đầu tư xây dựng thành phố 2 bên bờ sông Hiếu, vì vậy cơ hội đầu tư và kinh doanh cho thành phố tương lai là rất lớn. Lãnh đạo Thị xã Thái Hòa cam kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp, doanh nhân, bà con đồng hương đầu tư, kinh doanh trên địa bàn thị xã.

Thái Hòa từng bước khẳng định vai trò là trung tâm kinh tế - văn hóa của khu vực Tây Bắc Nghệ An và là một trong những đô thị quan trọng của khu vực Nam Thanh - Bắc Nghệ. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 8,16%. Giá trị tăng thêm bình quân đầu người tăng từ 12,8 triệu đồng năm 2008 lên 60 triệu đồng năm 2023, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực.

Hạ tầng đô thị ngày càng hoàn thiện, từng bước hình thành rõ nét một đô thị mới. Phê duyệt quy hoạch chung xây dựng thị xã đến năm 2040 và triển khai quy hoạch nhiều phân khu; Hoàn thành một số dự án quan trọng như: Tuyến đường trục chính gắn với cầu Hiếu 2, đường nội thị N6, nâng cấp Quốc lộ 48, 48D, 15A, đường vào khu xử lý rác thải, hệ thống thoát nước và xử lý nước thải, bãi rác tập trung thị xã... khởi công dự án Lâm viên Bàu Sen, tuyến tránh Quốc lộ 48 qua trung tâm đô thị Thái Hòa và sữa chữa, nâng cấp các hồ đập, xây dựng kè bờ đông và bờ Tây sông Hiếu…Bộ mặt đô thị ngày càng khang trang, hiện đại, hệ thống điện chiếu sáng, cây xanh, vỉa hè ngày càng hoàn thiện.

Lãnh đạo thị xã Thái Hòa tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Hội đồng hương Nghĩa Đàn - TX.Thái Hòa và các tỉnh phía Nam. Ảnh: Liên Thanh

Công tác thu hút đầu tư đã đạt kết khá tốt. Số doanh nghiệp tăng từ khoảng 200 doanh nghiệp năm 2008 lên 283 doanh nghiệp năm 2023. Trong giai đoạn đã thu hút khoảng 50 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký khoảng 3.100 tỷ đồng. Một số dự án hoạt động hiệu quả cao như: Nhà máy may Hitex, Công ty cổ phần Nam Trung, dự án xây dựng trang trại Bò Sữa Vinamilk, các dự án Khu trung tâm thương mại Đồng Lầy, các Khu đô thị Long Sơn, Vincom..

Việc thành lập Hội đồng hương Nghĩa Đàn - TX. Thái Hòa tại TP Hồ Chí minh là việc làm hết sức có ý nghĩa, đáp ứng lòng mong mỏi bấy lâu nay của những người con Nghĩa Đàn, Thái Hòa xa quê và nhân dân quê nhà. Hội là sợi dây kết nối tình cảm, tình yêu quê hương của những người con Nghĩa Đàn, Thái Hòa đang sinh sống và làm việc tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Hội là đầu mối để truyền tải những thông điệp, những việc làm, những đóng góp xây dựng quê hương Nghĩa Đàn, TX.Thái Hòa ngày càng phát triển . Đó cũng là mong muốn của lãnh đạo và nhân dân huyện Nghĩa Đàn và thị xã Thái Hòa.