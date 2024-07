Giáo dục Lớp học miền núi ở Nghệ An có điểm khối C trung bình trên 26 Kỳ thi THPT vừa qua, Trường THPT Cờ Đỏ (Nghĩa Đàn) có một lớp học đạt điểm khối C trung bình trên 26,6. Trong đó, có 29/38 học sinh đạt điểm xét tuyển 3 môn trên 26 điểm; 1 học sinh trong lớp xếp thứ 2 của tỉnh về điểm thi ở tổ hợp này.

Cô Nguyễn Thị Thanh Hòa - giáo viên chủ nhiệm lớp 12C1 cho biết, lớp có 38 học sinh, trong đó, đa số là con của những gia đình thuần nông nhưng luôn nỗ lực vươn lên trong học tập. Điều đặc biệt nhất của lớp khóa này là điểm đầu vào tương đối cao so với các năm trước.

Cô và trò lớp 12C1, Trường THPT Cờ Đỏ (Nghĩa Đàn). Ảnh: Minh Thái

“Điểm nổi bật góp vào sự thành công của các em lớp 12C1 nói riêng và của toàn trường nói chung đó là công tác hướng nghiệp, chọn nghề. Trước đây, hướng nghiệp chủ yếu tập trung cho học sinh khối 12, nhưng khi bắt đầu vào lớp 10, cô trò cùng trao đổi chia sẻ những kinh nghiệm và hiểu biết về khối thi, ngành học, xu hướng nghề nghiệp trong tương lai. Điều này vừa tạo động lực học tập cho học sinh, vừa giúp các em đánh giá đúng khả năng bản thân và lựa chọn nghề nghiệp tốt, góp phần không nhỏ vào thành tích lớp 12C1 đạt được trong kỳ thi THPT năm nay”, cô Nguyễn Thị Thanh Hòa chia sẻ.

Nhờ sự nỗ lực của các em học sinh cùng với sự quan tâm, giảng dạy nhiệt huyết của các thầy, cô giáo, thành tích của lớp 12C1 đã không ngừng được nâng cao, biểu hiện rõ nhất bằng kết quả của học tập của lớp, 100% có học lực khá giỏi, hạnh kiểm tốt.

Một buổi ôn thi của học sinh lớp 12C1, Trường THPT Cờ Đỏ. Ảnh: Minh Thái

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, 38 em học của lớp, trong đó, có 1 em đạt điểm 29,5; 13 em đạt từ 27,25 - 29; 15 em đạt từ 26 - 27 điểm; 9 em đạt từ 23 - 25,75 điểm. Cao nhất là em Trần Thị Ngọc Huyền với 29,5 điểm; Trương Thị Điệp 29 điểm; Nguyễn Văn Phong 28,5 điểm… Không những cả lớp 12C1 đều đậu đại học mà đa số các bạn đều đậu vào các trường có điểm cao tốp đầu cả nước như: Đại học Luật Hà Nội, Đại học Sư phạm Hà Nội, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn...

Đạt điểm cao nhất lớp là em Trần Thị Ngọc Huyền với 3 môn khối C 29,5 điểm (trong đó, Ngữ văn 9,5, Lịch sử, Địa lý 10 điểm), được xếp vào tốp 2 khối C toàn tỉnh Nghệ An.

Chia sẻ về việc học của mình, Ngọc Huyền cho biết: “Không có điều kiện học thêm nhiều nên ngay từ khi bước vào cấp 3, em đăng ký học khối C. Ngoài giờ học ở trường, em dành thời gian giúp bố mẹ việc nhà, đồng áng. Việc học của em chủ yếu vào buổi tối và tạo cho mình ý thức học tập cao với niềm đam mê, hứng khởi và sự thoải mái. Em thường vận dụng kiến thức thực tế vào các môn học để tiếp nhận vấn đề không gò bó ép buộc".

Đại diện Trường THPT Cờ Đỏ tặng quà cho em Trần Thị Ngọc Huyền. Ảnh: Minh Thái

Thú vị nhất về lớp 12C1 là cả lớp lập nhóm kín trên Facebook, Zalo, ở đó, các em chia sẻ các bí quyết học tập, cách làm bài hay, các đề thi thú vị, lịch ôn tập, thi cử và cả những tâm sự, chia sẻ trong cuộc sống. Nhờ vậy, cả lớp hiểu nhau hơn và cùng nhau tiến bộ trong học tập.

“Có tin tức gì hay, mới mẻ, chúng em đều chia sẻ trên nhóm của lớp. Ngoài ra, trường em còn tổ chức các CLB Văn học, Lịch sử… và các buổi thảo luận chuyên đề. Những lúc như thế, chúng em thường thảo luận, bàn kế hoạch trước với nhau tại Facebook, Zalo của lớp để chuẩn bị cho mỗi lần sinh hoạt CLB”, em Nguyễn Văn Phong cho biết.

Cô giáo Trần Thị Thanh Hải - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Cờ Đỏ đánh giá: “Tất cả 38 em học sinh lớp 12C1 do cô Nguyễn Thị Thanh Hòa làm giáo viên chủ nhiệm đạt với số điểm cao và đã có nhiều em đậu vào nhiều trường tốp đầu cả nước. Đây là niềm vui, niềm tự hào và vinh dự cho bản thân các em và nhà trường. Đặc biệt, 3 năm gần đây, trường đều có lớp 100% học sinh vào đại học. Đó cũng là động lực để các thế hệ học sinh khóa sau học tập, noi theo”.