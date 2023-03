Ra mắt mô hình Tổ liên gia an toàn về phòng cháy, chữa cháy tại phường Hồng Sơn (TP. Vinh)

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Sáng 13/3, UBND phường Hồng Sơn phối hợp với Công an TP. Vinh tổ chức lễ ra mắt mô hình tổ liên gia an toàn về phòng cháy, chữa cháy và điểm chữa cháy công cộng trên địa bàn.

Mô hình "Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy" do Bộ Công an phát động trên phạm vi toàn quốc, nhằm mục đích báo động kịp thời, sẵn sàng về phương tiện, nhanh chóng huy động người dân tham gia chữa cháy, chớp lấy "thời điểm vàng", sẵn sàng chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ khi có cháy nổ xảy ra tại khu dân cư, nhà ở.

Phường Hồng Sơn gồm 7 khối và 2.066 hộ gia đình, khoảng 8.181 nhân khẩu. Trên địa bàn có các chung cư, nhà chung cư tập thể, nhà trọ và các loại hình khác... Một số người dân đã cơi nới thêm phòng, “chuồng cọp” quây kín làm ảnh hưởng đến khả năng thoát nạn, có nguy cơ thiệt hại về người và tài sản khi xảy ra cháy. Một số tuyến đường kinh doanh nhiều mặt hàng dễ cháy như Lê Hồng Sơn, Trần Đăng Ninh, Lê Huân, Cao Thắng, Tạ Công Luyện, Nguyễn Cảnh Chân...

Mặt khác, trên địa bàn có nhiều tuyến đường nhỏ, không có nguồn nước tự nhiên, cách xa trụ nước, khi xảy ra sự cố cháy sẽ gặp nhiều khó khăn trong quá trình chữa cháy. Do đó, việc chủ động triển khai các mô hình phòng cháy, chữa cháy là điều cần thiết.

Tổ liên gia an toàn về phòng cháy, chữa cháy được thành lập tại tổ 4, khối 67, phường Hồng Sơn với 8 hộ dân liền kề nhau. Các hộ dân tham gia mô hình đã lắp đặt chuông báo cháy khu vực trong và ngoài hộ gia đình, trang bị bình chữa cháy, các dụng cụ phá dỡ thông thường như thang dây, búa, kìm cộng lực... đồng thời được hướng dẫn kiến thức, kỹ năng PCCC, cấp phát tài liệu cẩm nang PCCC trong gia đình...

Các hộ gia đình trong tổ liên gia được trang bị hệ thống chuông cảnh báo liên thông. Khi không may có sự cố về cháy nổ xảy ra tại 1 hộ gia đình, gia đình đó sẽ bấm chuông báo động khẩn cấp, lúc đó tất cả chuông của các hộ liền kề trong mô hình sẽ đồng thời báo động, qua đó kịp thời nhận được hỗ trợ của người dân.

Ngoài ra, các hộ cũng được lắp đặt đầu báo khói không dây. Khi có khói lớn, hệ thống sẽ tự động gọi đến 20 đầu số điện thoại của cảnh sát PCCC, công an phường, gia đình... lực lượng chữa cháy sẽ nhận được thông tin nhanh nhất để xử lý sự việc.

Đối với điểm chữa cháy công cộng, chủ yếu được triển khai tại các tuyến đường nhỏ hẹp, xe chữa cháy khó tiếp cận khi xảy ra cháy. Tại đây, các hộ dân đã tự trang bị đầy đủ các vật dụng, phương tiện phòng cháy chữa cháy. Khi xảy ra sự cố cháy nổ, lực lượng tại chỗ sẽ đồng loạt triển khai các biện pháp chữa cháy nhanh và hiệu quả nhất.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tá Trần Đình Hà - Phó trưởng Công an TP. Vinh ghi nhận sự quan tâm, trách nhiệm của nhân dân cũng như chính quyền phường Hồng Sơn trong công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn. Thời gian tới, công an TP. Vinh sẽ phối hợp với các địa phương xây dựng thêm nhiều tổ liên gia an toàn về PCCC trên địa bàn thành phố, nhất là trong mùa nắng nóng đang đến gần.

Việc thành lập các Tổ liên gia an toàn PCCC giúp xây dựng lực lượng PCCC tại chỗ, được trang bị kỹ năng chữa cháy, có trách nhiệm phối hợp với cơ quan chức năng để phản ứng kịp thời khi có cháy, nổ xảy ra. Đây là một mô hình thiết thực, cần tiếp tục nhân rộng trên địa bàn TP. Vinh nói riêng và tỉnh Nghệ An nói chung.