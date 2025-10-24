Rashford nêu 3 đồng đội thân ở Barca, mua đứt 30 triệu bảng Chia sẻ với ESPN, Marcus Rashford nói về cuộc sống mới tại Barcelona, thân với Roony Bardghji, Jules Kounde và Frenkie de Jong. Đội bóng xứ Catalan có điều khoản mua đứt dưới 30 triệu bảng.

Marcus Rashford xác nhận từng nhiều lần đàm phán với Barcelona trước khi chính thức gia nhập theo dạng cho mượn ở mùa giải hiện tại. Chia sẻ với ESPN, tiền đạo 27 tuổi nói anh đang tận hưởng cuộc sống tại Tây Ban Nha, hòa nhập tốt với phòng thay đồ và có mối quan hệ thân thiết cùng Roony Bardghji, Jules Kounde và Frenkie de Jong. Barcelona có điều khoản mua đứt Rashford với mức giá dưới 30 triệu bảng, và bản thân cầu thủ này không giấu kỳ vọng được gắn bó dài hạn.

Rashford và De Jong.

Thông điệp then chốt từ cuộc phỏng vấn

Rashford nhấn mạnh: “Tôi tin rằng mọi thứ xảy ra đều có lý do... Trước đó đã có những cơ hội, nhưng không thành. Và bây giờ là thời điểm thích hợp để điều đó trở thành hiện thực.” Đây là xác nhận hiếm hoi về quá trình tiếp cận giữa đôi bên trong nhiều năm qua, trước khi thương vụ cho mượn hoàn tất.

Tiền đạo người Anh khẳng định anh “thực sự tận hưởng thời gian ở Tây Ban Nha”, đặc biệt là yếu tố thời tiết, đồng thời mô tả quá trình hòa nhập tích cực: “Mỗi ngày tôi đều học hỏi và cảm thấy mình đang hoà nhập tốt.” Việc chủ động thích nghi và duy trì thói quen học hỏi là nền tảng để anh “chỉ cần ở đúng vị trí để phát huy”.

Mối liên kết trong phòng thay đồ

Theo Rashford, sợi dây kết nối ở Barcelona đến từ các đồng đội mà anh gọi tên: Roony Bardghji, Jules Kounde và Frenkie de Jong. Từ sự thân thiết ngoài sân, Rashford nhấn mạnh tinh thần đoàn kết là chất xúc tác giúp anh tự tin thể hiện: “Đội bóng này đoàn kết, và tôi chỉ cần ở đúng vị trí để phát huy.”

Sự gắn kết cá nhân ấy cho thấy môi trường mới đang hỗ trợ Rashford về mặt tinh thần lẫn nhịp độ làm việc hàng ngày. Ở cấp đội, anh “hiện chơi tốt trong màu áo Barcelona” và muốn biến thời hạn cho mượn thành một bản hợp đồng dài hạn, khi điều khoản mua đứt dưới 30 triệu bảng là khả dĩ về mặt con số.

Vai trò và sự hòa nhập

Chi tiết chiến thuật cụ thể không được Rashford đề cập trong cuộc phỏng vấn, nhưng từ chính phát biểu “ở đúng vị trí để phát huy”, có thể thấy mục tiêu của anh là ổn định vai trò, duy trì thói quen di chuyển và xử lý phù hợp với cấu trúc đội bóng. Trên khía cạnh cá nhân, việc “mỗi ngày đều học hỏi” và “hòa nhập tốt” là chỉ dấu cho thấy anh đang tìm được nhịp sinh hoạt và thi đấu nhất quán hơn so với các giai đoạn thiếu ổn định trước đây.

Thống kê và dữ kiện chính

Hạng mục Giá trị Tuổi 27 Tình trạng Cho mượn tại Barcelona Điều khoản mua đứt Dưới 30 triệu bảng Mối quan hệ thân thiết Roony Bardghji, Jules Kounde, Frenkie de Jong Thành tích tại Manchester United Hơn 400 lần ra sân, 138 bàn thắng, 78 kiến tạo Mức lương tại MU Vượt 300.000 bảng/tuần Liên hệ chuyển nhượng trước đây Barcelona, Paris Saint-Germain

Phản ứng và phát biểu

Về quá khứ đàm phán: “Đây không phải lần đầu tôi nói chuyện với Barca... Trước đó đã có những cơ hội, nhưng không thành.”

Về cuộc sống mới: “Tôi thực sự tận hưởng thời gian ở Tây Ban Nha... Mỗi ngày tôi đều học hỏi và cảm thấy mình đang hoà nhập tốt.”

Về đồng đội: “Tôi có mối quan hệ tuyệt vời với Roony Bardghji, Jules Kounde và Frenkie de Jong.”

Về mục tiêu trên sân: “Đội bóng này đoàn kết, và tôi chỉ cần ở đúng vị trí để phát huy.”

Tác động và triển vọng

Rashford từng trung thành với Manchester United trong phần lớn sự nghiệp, bất chấp liên hệ từ Barcelona và Paris Saint-Germain. Old Trafford cũng từng đưa anh vào nhóm thu nhập cao nhất đội, với mức lương vượt 300.000 bảng/tuần. Dù trải qua các giai đoạn thiếu ổn định và những yếu tố ngoài sân cỏ, anh hiện được mô tả là “chơi tốt” tại Barcelona.

Trong bối cảnh có điều khoản mua đứt dưới 30 triệu bảng, chính Rashford kỳ vọng Barcelona sẽ kích hoạt vào mùa hè tới. Nếu khả năng đó trở thành hiện thực, đây có thể là bước ngoặt quan trọng, mở ra chương mới cho tiền đạo 27 tuổi tại La Liga, sau hơn 400 trận, 138 bàn và 78 kiến tạo trong màu áo Manchester United.