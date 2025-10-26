Rashford xem MU thi đấu khi cùng Barca chuẩn bị El Clasico Rashford được ghi nhận theo dõi trận MU thắng Brighton 4-2 ngay khi Barcelona đặt chân tới Madrid; đây là chiến thắng thứ ba liên tiếp đưa MU vào top 4 Ngoại hạng Anh.

Khoảnh khắc Marcus Rashford dán mắt vào điện thoại khi vừa cùng Barcelona đáp xuống Madrid đã thu hút sự chú ý: chân sút 27 tuổi được cho đang theo dõi Manchester United thắng Brighton 4-2. Trong khi Rashford chuẩn bị cho El Clasico đầu tiên tại Santiago Bernabeu, đội bóng cũ của anh nối dài mạch thắng lên 3 và vươn vào top 4 Ngoại hạng Anh.

Marcus Rashford được cho đang theo dõi Manchester United qua điện thoại khi đang cùng Barcelona chuẩn bị cho trận đấu với Real Madrid.

Khoảnh khắc gây chú ý trước El Clasico

Ngay sau khi đặt chân tới thủ đô Tây Ban Nha, Rashford xuất hiện trong trang phục tập của Barcelona, trùm mũ kín và chăm chú vào màn hình điện thoại. Nhiều người tin rằng anh đang xem trực tiếp trận Manchester United gặp Brighton – một chi tiết cho thấy sợi dây kết nối cảm xúc chưa đứt giữa tiền đạo này và đội bóng nơi anh trưởng thành.

Barcelona hành quân tới Bernabeu với cách biệt 2 điểm so với Real Madrid trong cuộc đua La Liga, biến El Clasico thành trận cầu bản lề cho cục diện đầu bảng.

Diễn biến MU 4-2 Brighton và hệ quả

Dưới thời HLV Ruben Amorim, Manchester United bùng nổ sớm để dẫn 3-0 với các pha lập công của Matheus Cunha, Casemiro và Bryan Mbeumo. Brighton vùng lên, rút ngắn còn 2-4 nhờ các bàn của Danny Welbeck và Charalampos Kostoulas, nhưng khoảnh khắc tỏa sáng cuối trận của Mbeumo đã ấn định chiến thắng 4-2.

Ba điểm giúp MU nâng chuỗi thắng lên 3 – mạch ấn tượng nhất của Amorim kể từ khi tiếp quản – đồng thời đưa đội bóng lọt vào top 4 Ngoại hạng Anh. Một chiến thắng kiểu “kiểm soát được nhịp độ và khoảnh khắc” để củng cố niềm tin trong phòng thay đồ.

Góc nhìn chiến thuật và tâm thế

Mạch ba trận thắng liên tiếp cho thấy hệ thống của MU dưới Amorim đang có độ ổn định tốt hơn: đội hình tận dụng được bàn mở tỷ số sớm để điều khiển thế trận, rồi phản ứng kịp thời trước nỗ lực rượt đuổi của Brighton. Việc nhiều cầu thủ khác nhau ghi bàn (Matheus Cunha, Casemiro, Bryan Mbeumo) cũng phản ánh sự phân bổ trách nhiệm ghi bàn rộng hơn – một tín hiệu tích cực cho độ đa dạng tấn công.

Về phía Rashford, anh vừa được HLV Hansi Flick của Barcelona dành lời khen sau màn trình diễn ấn tượng ở UEFA Champions League trước Olympiacos. Trong bối cảnh Barca bám sát Real Madrid với cách biệt 2 điểm, phong độ và sự tập trung của các mũi tấn công – trong đó có Rashford – sẽ là chìa khóa cho El Clasico tại Bernabeu.

Thống kê và cột mốc đáng chú ý

Hạng mục Thông tin Tỷ số MU - Brighton 4-2 Chuỗi thắng của MU dưới thời Ruben Amorim 3 trận Vị thế của MU sau trận Lọt vào top 4 Ngoại hạng Anh Cách biệt Barca - Real Madrid tại La Liga Barcelona kém 2 điểm Địa điểm El Clasico sắp tới Santiago Bernabeu Quyền mua Rashford Khoảng 26,2 triệu bảng

Phản ứng người hâm mộ

“Marcus Rashford bị phát hiện đang xem trận của Man United khi di chuyển chuẩn bị cho El Clasico.”

“Cậu ấy mãi là người của MU.”

“Vẫn là một Mancunian đích thực.”

“Một lần Quỷ đỏ, mãi mãi là Quỷ đỏ.”

Tác động và bối cảnh

Hình ảnh Rashford theo dõi MU nhấn mạnh sợi dây tình cảm với Old Trafford, ngay cả khi anh đang khoác áo Barcelona theo dạng cho mượn. Về chuyên môn, những lời khen từ Hansi Flick sau trận gặp Olympiacos cho thấy tiền đạo 27 tuổi đang hòa nhập tốt. Barcelona có quyền mua đứt Rashford sau mùa giải với mức phí khoảng 26,2 triệu bảng – một chi tiết có thể định hình tương lai của cầu thủ này.

Trước mắt, El Clasico tại Bernabeu là bài kiểm tra lớn cho tham vọng vô địch La Liga của Barcelona. Với khoảng cách 2 điểm, kết quả trận đấu sẽ tác động trực tiếp tới cục diện đua tranh, trong khi MU tiếp tục hưởng lợi từ đà thắng để củng cố vị trí trong top 4 Ngoại hạng Anh.