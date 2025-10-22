Thể thao Reon Dale Moore đang ném đi những cơ hội của chính mình Chiếc thẻ đỏ tai hại ở trong trận đấu vừa qua đang khiến cho cơ hội của Reon Dale Moore tại Sông Lam Nghệ An ngày càng ít đi. Liệu tiền đạo người Trinidad và Tobago có thể trụ lại đội bóng xứ Nghệ đến hết mùa giải?

Gia nhập Sông Lam Nghệ An ở kỳ chuyển nhượng đầu mùa giải năm nay, tiền đạo Reon Dale Moore được kỳ vọng sẽ là mảnh ghép hoàn hảo trên hàng công, sát cánh cùng Michael Olaha tạo nên cặp “song sát” lợi hại. Niềm tin ấy càng có cơ sở khi bộ đôi ngoại binh này phối hợp ăn ý, góp công lớn giúp đội bóng xứ Nghệ đánh bại Đương kim vô địch Thép Xanh Nam Định với tỷ số 2-1.

Thế nhưng, kể từ sau trận thắng ấy, Reon Dale Moore dường như “mất hút”. Bốn trận đấu trôi qua (ngoại trừ vắng mặt trận gặp Hoàng Anh Gia Lai), tiền đạo người Trinidad & Tobago không ghi thêm bàn thắng hay kiến tạo nào cho đội bóng xứ Nghệ.

Bàn thắng vào lưới Thép Xanh Nam Định là dấu ấn duy nhất của Reon Dale Moore từ khi gia nhập Sông Lam Nghệ An. Ảnh tư liệu: Xuân Thủy

Khi huấn luyện viên Văn Sỹ Sơn lên nắm quyền, nhiều người tin rằng sự nghiệp của Reon Dale Moore sẽ bước sang trang mới, nhất là khi vị chiến lược gia 53 tuổi này nổi tiếng với việc ưa dùng cặp tiền đạo ngoại. Thực tế, ở trận gặp Công an Hà Nội, Moore được trao cơ hội đá chính ngay từ đầu.

Tuy nhiên, suốt 87 phút có mặt trên sân, cầu thủ 29 tuổi này lại thi đấu mờ nhạt. Anh gần như không tìm được sự kết nối với các đồng đội, những pha làm tường hay tranh chấp bóng bổng đều không phát huy được hiệu quả. Trong bối cảnh Sông Lam Nghệ An đang rất cần một điểm tựa trên hàng công, màn trình diễn của Reon Dale Moore rõ ràng chưa đáp ứng kỳ vọng.

Đáng tiếc hơn, ở phút 87 của trận đấu, Reon Dale Moore lại có pha vào bóng quyết liệt quá mức cần thiết và phải nhận thẻ đỏ trực tiếp. Tấm thẻ ấy không chỉ khiến đội bóng xứ Nghệ phải thi đấu thiếu người trong những phút cuối, mà còn khiến Reon Dale Moore bị treo giò hai trận tiếp theo.

Đây là tổn thất lớn với Sông Lam Nghệ An, đồng thời cũng là bất lợi không nhỏ cho chính Reon Dale Moore - người đang rất cần cơ hội để ghi điểm trong mắt tân huấn luyện viên Văn Sỹ Sơn. Bởi sau vòng 11, các câu lạc bộ sẽ được phép thay thế ngoại binh, đồng nghĩa với việc tiền đạo người Trinidad và Tobago chỉ còn hai trận (vòng 10 và 11) để chứng minh giá trị của mình.

Dù vậy, cơ hội vẫn chưa khép lại hoàn toàn. Trong bóng đá, mọi sai lầm đều có thể được sửa chữa nếu cầu thủ biết nỗ lực và cầu thị. Sự chăm chỉ trên sân tập, cùng tinh thần quyết tâm lấy lại phong độ, sẽ là yếu tố giúp Reon Dale Moore lấy lại lòng tin từ ban huấn luyện.

Tấm thẻ đỏ sẽ khiến cho cơ hội của Reon Dale Moore tại Sông Lam Nghệ An ngày càng ít đi. Ảnh: Xuân Thủy

Đặc biệt, trong bối cảnh Sông Lam Nghệ An không dư dả về tài chính, đội bóng xứ Nghệ thường có xu hướng giữ lại những ngoại binh thể hiện được tinh thần cống hiến. Trường hợp của trung vệ Sebastian Zaracho mùa trước là minh chứng rõ nét - một cầu thủ tưởng như bị loại, nhưng đã được giữ lại nhờ thái độ chuyên nghiệp và phong độ ổn định ở giai đoạn cuối mùa.

Hiện tại, người hâm mộ xứ Nghệ có lý do để thất vọng với Reon Dale Moore - một ngoại binh được kỳ vọng lớn nhưng lại chưa thể tỏa sáng. Tuy nhiên, nếu biết nhìn lại và sửa sai, tiền đạo người Trinidad & Tobago hoàn toàn có thể trở lại mạnh mẽ. Bởi lẽ, Sông Lam Nghệ An vẫn luôn là mảnh đất của những con người kiên cường - nơi chỉ cần có khát khao và quyết tâm, bất kỳ cầu thủ nào cũng có thể viết tiếp câu chuyện của mình.