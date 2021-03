Theo dự thảo kế hoạch, Tuần Văn hóa - Du lịch Nghệ An tại Hà Nội năm 2021 được tổ chức nhằm tăng cường liên kết và đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến, quảng bá, tuyên truyền, giới thiệu về hình ảnh đất nước, con người Nghệ An; giới thiệu tiềm năng, sản phẩm du lịch hấp dẫn với người dân, du khách ở Thủ đô và các tỉnh, thành phố phía Bắc.

Từ đó, tạo cơ hội để các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh du lịch, dịch vụ du lịch, hàng hóa nông sản của Nghệ An mở rộng kết nối, giao thương với các đối tác tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố lân cận. Đồng thời, triển khai chương trình kích cầu du lịch nội địa Nghệ An năm 2021.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường - Giám đốc Sở Du lịch trình bày ý kiến về rút gọn quy mô tổ chức Tuần văn hóa - Du lịch Nghệ An tại Hà Nội. Ảnh: Công Kiên

Tuần Văn hóa - Du lịch Nghệ An tại Hà Nội năm 2021 có chủ đề “Về miền ví giặm, xứ Nghệ ân tình” do UBND tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Hà Nội tổ chức và do Sở Du lịch Nghệ An thực hiện. Thời gian tổ chức dự kiến từ ngày 7 – 9/5/2021 tại khu vực không gian sân Nhà bát giác, vườn hoa Tượng đài Lý Thái Tổ và phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.